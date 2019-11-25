揭曉2019年度五大聯名系列　GD聯名AF1、倒勾AJ1誰能拿下第一？

編輯／Duke 圖／翻攝自Nike、CLOT、StockX、IG@@jw_anderson、@hanzuying

2019年即將進入尾聲，球鞋市場的重磅聯名也將在Fragment Design X CLOT X Nike發售後結束。然而這一年當中，到底有哪些聯名鞋款的出現，讓各位費盡千辛萬苦才買到，或是想買卻因價錢太貴遲遲沒有下手？因此今天就要帶各位來回顧，今年球鞋市場的五大聯名系列有哪些吧！

1.Travis Scott X Air Jordan 1

美國饒舌歌手Travis Scott運用自身對於時尚的解讀，將經典的Air Jordan 1改造成皮革與麂皮的拼接構造，並利用反轉的Swoosh（勾勾）以及鞋內暗袋，成功讓人有深刻深刻的記憶點，因此這雙鞋也被譽為年度最佳鞋款。

2.Sacai X Nike LDWaffle

由善長進行解構和重建的阿部千登勢（Chitose Abe）打造。鞋面材質使用麂皮、網眼布以及皮革，而設計的部份則是以雙層鞋舌、Swoosh（勾勾）、凸出中底和聯名Logo呈現整體的解構概念。另外，該鞋款的百搭特性也讓鄧紫棋、周杰倫、林俊傑等一票明星愛不釋手，因此可說是近年最有特色的鞋款之一。

3.JW Anderson X Converse Run Star Hike

今年初登場的JW Anderson X Converse Run Star Hike，除了是一雙以採用純白色調為主軸的鞋款之外，其藍、棕、白3色組成的鋸齒大底也成為了最具特色的設計，而後續發售的黑白款以及亮片款也都相當火紅，所以該鞋款算是今年Converse的代表作之一。

4.PEACEMINUSONE X Nike Air Force 1「Para-Noise」

PEACEMINUSONE X Nike Air Force 1聯名系列終於在南韓明星GD（G-Dragon）退伍後展開。其中，該鞋款採用的黑色漆面，將會隨著時間的推移磨損，而鞋舌、鞋帶孔上的雛菊圖案與PEACEMINUSONE品牌字樣則是GD代表性的設計。

5.Fragment Design X CLOT X Nike Air Force 1

由陳冠希聯手藤原浩設計的Nike Air Force 1，其設計靈感來自Nike Air Force 1 PRM，而鞋款的整體色調使用黑色、大學紅以及白色，其中，鞋面以中國風代表性的絲綢為主，同時還加入刺繡，最後輔以皮革Swoosh（勾勾）點綴，使得整雙鞋充滿強烈的CLOTt元素，而藤原浩經典的「閃電」Logo則置於鞋墊上。

看完上述提到的2019年五大聯名系列後，想必大家應該都有許多的遺憾，畢竟要原價入手這些鞋款相當困難，除了有很多人搶著要以外，如果經濟不許可也沒辦法購買炒價，因此這邊就祝各位明年都能順利買到自己喜歡的鞋款啦！

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