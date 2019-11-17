林志玲婚宴穿15萬鞋配蘇菲雅訂製禮服　孝心替家人打點行頭

▲林志玲（右）穿蘇菲雅訂製禮服出席晚宴。（圖／記者李毓康攝）

記者陳雅韻／綜合報導

林志玲與AKIRA今晚於台南市美術館一館宴客，林志玲換上向台灣婚紗品牌蘇菲雅SophiaRitz訂製的粉色珠飾禮服亮相，袖口點綴羽毛，搭配七分長度猶如芭蕾舞裙的紗裙，以及精品鞋履品牌Jimmy Choo要價15萬元的公主風玻璃鞋，夢幻極了，引起全場陣陣驚呼，台灣第一名模的風采果然不凡。

▲林志玲（右）親吻老公high爆全場。（圖／記者李毓康攝）

▲林志玲搭配Jimmy Choo 157,800元的水晶玻璃鞋。（圖／品牌提供）

蘇菲雅與林志玲已有20多年的有好交情，她更於蘇菲雅門店開幕時擔任剪綵嘉賓，蘇菲亞創辦人洪品蓁一路看著她成長，猶如嫁女兒一般不捨，深知她喜歡仙氣浪漫的風格，於是花了十幾天為她量身打造宴客禮服，V字粉色禮服上點綴滿珠飾、後面也採露美背的設計，襯托她的身材優勢；AKIRA則換穿代言品牌Ralph Lauren白色正裝亮相。

▲AKIRA向久候多時的媒體與粉絲揮手致意。（圖／記者李毓康攝）

不僅林志玲穿上蘇菲雅為她設計的禮服，她也精心為家人打點行頭，一家人包括爸爸、媽媽、哥哥、嫂嫂、姪子姪女，也都選擇穿著蘇菲雅出席，不僅體貼家人，也顯露她一路以來重情重義的性格。

▲林志玲父母與家人都穿蘇菲亞訂製的禮服出席婚宴。（圖／記者李毓康攝）