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林志玲穿夏姿粉色露背裝甜笑送客　旗袍領禮服有助攻生雙胞胎秘密

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▲夏姿量身打造林志玲中式禮服過程曝光。（影／品牌提供）

記者張妤瑄／台北報導

林志玲今（11／17）攜手日本「放浪兄弟」成員AKIRA（黑澤良平）在台南舉辦婚宴，下午從傳統儀式開始進行，晚上席開16桌宴客。晚宴時，她穿著台灣婚紗品牌蘇菲亞SophiaRitz粉色珠飾禮服，與老公AKIRA手比愛心甜蜜放閃，稍早則換上夏姿・陳（SHIATZY CHEN）量身訂製的粉色中式禮服，搭配海瑞溫斯頓珠寶（HARRY WINSTON）甜笑倒數晚宴尾聲。

▲林志玲,AKIRA婚禮。（圖／SHIATZY CHEN提供）

▲▼ 。（圖／HARRY WINSTON提供）

▲林志玲的粉色夏姿禮服搭配海瑞溫斯頓珠寶，全身總價逾新台幣300萬元。（圖／品牌提供）

身為台灣「第一名模」，林志玲過往就常常與夏姿合作，此次婚禮自然少不了在國際上發光的夏姿，設計總監王太（王陳彩霞）年中得知林志玲喜訊後，即開始與她討論中式禮服的設計，禮服設計更蘊涵「早生貴子」寓意，用「帶子繡」刺繡工法，為新人獻上祝福，期許能加速林志玲想生雙胞胎的願望。

▲林志玲穿夏姿・陳（SHIATZY CHEN）送客。（圖／SHIATZY CHEN提供）

▲林志玲的粉色夏姿禮服，結合西式剪裁與東方元素，是她送客時穿的禮服。（圖／品牌提供）

林志玲截至目前為止已換裝4套，夏姿這套融合西式剪裁與中式立領輪廓的粉色立領露背蕾絲禮服，是唯一一套中式風格，王陳彩霞與林志玲討論後，用削肩設計讓她能小露性感肩頸線條，背部鏤空水滴弧形則勾勒纖腰曲線，搭配立領細節，遊走性感與古典之間，相當高明。

▲林志玲穿夏姿・陳（SHIATZY CHEN）送客。（圖／SHIATZY CHEN提供）

▲林志玲穿夏姿・陳（SHIATZY CHEN）送客。（圖／SHIATZY CHEN提供）

▲林志玲穿夏姿・陳（SHIATZY CHEN）送客。（圖／SHIATZY CHEN提供）

▲夏姿王太親自為林志玲量身試裝，兩人討論多時才決定款式。（圖／品牌提供）

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解析中式禮服細節，粉色蕾絲與粉色襯布營造出唯美的粉紅夢幻感，削肩剪裁露出纖瘦美背，蕾絲立領來自旗袍領的原始輪廓，禮服上運用帶子繡、晶透珠飾、亮片和水晶層層堆疊，搭配蕾絲布紋，勾勒出群花綻放的景緻，藉此象徵多子吉祥祝福。

▲林志玲穿夏姿・陳（SHIATZY CHEN）送客。（圖／SHIATZY CHEN提供）

▲林志玲穿夏姿・陳（SHIATZY CHEN）送客。（圖／SHIATZY CHEN提供）

▲林志玲穿夏姿・陳（SHIATZY CHEN）送客。（圖／SHIATZY CHEN提供）

▲林志玲的中式禮服上，蘊含有早生貴子寓意的傳統刺繡工藝。（圖／品牌提供）

晚宴上，林志玲演藝圈友人，包含凱渥恩師洪偉明、小S夫婦、蔡康永、陳怡蓉夫婦等人都受邀來見證好友的幸福時刻。

▲▼林志玲、Akira婚禮,小S夫婦到場。（圖／記者李毓康攝）

▲▼▲▼林志玲、AKIRA婚禮,賓客。（圖／記者李毓康攝）

▲（依序）小S夫婦、陳怡蓉夫婦都受邀參加婚宴，見證林志玲幸福出嫁。（圖／記者李毓康攝）

關鍵字：

林志玲, 放浪兄弟, AKIRA, 黑澤良平, 名人婚禮, 婚紗, 夏姿, 王陳彩霞, 夏姿・陳, 夏姿陳, SHIATZY CHEN, 海瑞溫斯頓, HARRY WINSTON
fashion.net

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