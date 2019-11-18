林志玲越晚越辣！　婚宴派對事業線與美腿齊發

▲林志玲於After Party換穿NICOLE + FELICIA低胸迷你流蘇裙裝，相當火辣。（圖／品牌提供）

記者陳雅韻／綜合報導

林志玲昨日馬拉松式婚禮、婚宴到派對，一套比一套更辣，下午舉辦儀式是婉約的珍珠領Ralph Lauren白紗，晚宴再換上V字剪裁的蘇菲雅禮服、露半球的The Atelier禮服、與露美背的粉色夏姿裝送客；最後在台南晶英飯店4樓泳池舉辦After Party，她則換上台灣訂製服品牌NICOLE + FELICIA銀色流蘇短裙搭配26,800元Jimmy Choo亮片高跟鞋，事業線與美腿齊發，辣爆！

▲林志玲穿26,800元Jimmy Choo亮片鞋參加派對。（圖／品牌提供）

名模出身的林志玲，從不吝惜展現令人羨慕的窈窕身材，婚宴當天越晚越夜越美麗，於婚宴後的派對完全展現身材優勢，身穿NICOLE + FELICIA低胸迷你裙裝，上面縫製數萬顆珠飾，以不規則的波浪流蘇創造如銀色流星雨的效果，隨著她穿梭在賓客間搖擺律動，絕對是最搶眼的女主人。

▲林志玲穿的流蘇裝會隨著身體律動而搖擺。（圖／品牌提供）

巧的是林志玲「宿敵」小S（徐熙娣），也曾穿NICOLE + FELICIA閃亮的迷女裙為其上海旗艦店開幕剪綵，兩人不約而同都選擇大秀美腿；不過今晚到台南參加林志玲婚宴的小S很上道，選穿黑色服裝喝喜酒，雖然是V字剪裁，但她不刻意擠出事業線搶風頭，將焦點都留給新娘。

▲小S夫婦昨晚到台南參加林志玲喜宴。（圖／記者李毓康攝）