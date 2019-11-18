fb ig video ETtoday search mobile

林志玲越晚越辣！　婚宴派對事業線與美腿齊發

> >

▲▼ 林志玲派對 。（圖／品牌提供）

▲林志玲於After Party換穿NICOLE + FELICIA低胸迷你流蘇裙裝，相當火辣。（圖／品牌提供）

記者陳雅韻／綜合報導

林志玲昨日馬拉松式婚禮、婚宴到派對，一套比一套更辣，下午舉辦儀式是婉約的珍珠領Ralph Lauren白紗，晚宴再換上V字剪裁的蘇菲雅禮服、露半球的The Atelier禮服、與露美背的粉色夏姿裝送客；最後在台南晶英飯店4樓泳池舉辦After Party，她則換上台灣訂製服品牌NICOLE + FELICIA銀色流蘇短裙搭配26,800元Jimmy Choo亮片高跟鞋，事業線與美腿齊發，辣爆！

▲▼ 林志玲派對 。（圖／品牌提供）

▲▼ Jimmy Choo 。（圖／品牌提供）

▲林志玲穿26,800元Jimmy Choo亮片鞋參加派對。（圖／品牌提供）

名模出身的林志玲，從不吝惜展現令人羨慕的窈窕身材，婚宴當天越晚越夜越美麗，於婚宴後的派對完全展現身材優勢，身穿NICOLE + FELICIA低胸迷你裙裝，上面縫製數萬顆珠飾，以不規則的波浪流蘇創造如銀色流星雨的效果，隨著她穿梭在賓客間搖擺律動，絕對是最搶眼的女主人。

▲▼ NICOLE + FELICIA 。（圖／品牌提供）

▲林志玲穿的流蘇裝會隨著身體律動而搖擺。（圖／品牌提供）

巧的是林志玲「宿敵」小S（徐熙娣），也曾穿NICOLE + FELICIA閃亮的迷女裙為其上海旗艦店開幕剪綵，兩人不約而同都選擇大秀美腿；不過今晚到台南參加林志玲婚宴的小S很上道，選穿黑色服裝喝喜酒，雖然是V字剪裁，但她不刻意擠出事業線搶風頭，將焦點都留給新娘。

▲▼林志玲、Akira婚禮,小S夫婦到場。（圖／記者李毓康攝）

▲小S夫婦昨晚到台南參加林志玲喜宴。（圖／記者李毓康攝）

關鍵字：

林志玲, AKIRA, NICOLE + FELICIA
fashion.net

熱門文章

林志玲穿夏姿粉色露背裝　旗袍領禮服有助攻生雙胞胎秘密

林志玲穿夏姿粉色露背裝　旗袍領禮服有助攻生雙胞胎秘密

林志玲婚宴穿15萬鞋配蘇菲雅訂製禮服　孝心替家人打點行頭

林志玲婚宴穿15萬鞋配蘇菲雅訂製禮服　孝心替家人打點行頭

日模八木Alissa激似真人洋娃娃　曝消水腫就靠「南瓜水」

日模八木Alissa激似真人洋娃娃　曝消水腫就靠「南瓜水」

LIFE・經典／千百種閱讀的姿態　敦南誠品25年深夜書香落幕

LIFE・經典／千百種閱讀的姿態　敦南誠品25年深夜書香落幕

侯佩岑背12萬香奈兒毛毛包　登紐約時代廣場大屏幕

侯佩岑背12萬香奈兒毛毛包　登紐約時代廣場大屏幕

女生都買得起的GUCCI千元「小金管」唇膏　限量色3種亮片閃閃美

女生都買得起的GUCCI千元「小金管」唇膏　限量色3種亮片閃閃美

卡地亞美洲豹入門版　戒指不到10萬可入手

卡地亞美洲豹入門版　戒指不到10萬可入手

HOT・Stuff／南韓小眾牌「小太陽水桶包」　歐美潮人也狂背

HOT・Stuff／南韓小眾牌「小太陽水桶包」　歐美潮人也狂背

首爾最新打卡點超美！波浪形玻璃屋夜晚發光　竟是LV旗艦店

首爾最新打卡點超美！波浪形玻璃屋夜晚發光　竟是LV旗艦店

戴上幻想自己是木村拓哉！G-SHOCK新錶開放體驗

戴上幻想自己是木村拓哉！G-SHOCK新錶開放體驗

ET Fashion

推薦閱讀

林志玲穿夏姿粉色露背裝甜笑送客　旗袍領禮服有助攻生雙胞胎秘密

林志玲穿夏姿粉色露背裝甜笑送客　旗袍領禮服有助攻生雙胞胎秘密

林志玲婚宴穿15萬鞋配蘇菲雅訂製禮服　孝心替家人打點行頭

林志玲婚宴穿15萬鞋配蘇菲雅訂製禮服　孝心替家人打點行頭

林志玲夫妻同心禮服穿同牌　浪漫Ralph Lauren訂製嫁紗詳細解析

林志玲夫妻同心禮服穿同牌　浪漫Ralph Lauren訂製嫁紗詳細解析

林志玲珍珠領嫁衣配超長頭紗　浪漫典雅勾爸爸奔儀式會場 林志玲禮服曝光　宴客日絕美照讓人期待 林志玲求婚戒曝光「異於一般新娘」 珍珠領白紗配TASAKI耳環超優雅 林志玲9個勵志愛情金句：可以期待兩人共處，也要享受一人的獨處 一招變美／林志玲5個保養秘訣神凍齡！靠濕毛巾維持女神狀態 雙子、射手CP根本天注定！最容易一見鍾情的4個星座組合 林志玲越晚越辣！　婚宴派對事業線與美腿齊發

我想要說....

我要投稿 |人才招募 |關於我們 |廣告刊登/合作提案 |客服信箱 |服務條款 |隱私權政策 |著作權聲明 |免責聲明
電話：+886-2-5555-6366 東森新媒體控股股份有限公司 版權所有，非經授權，不許轉載本網站內容 © ETtoday.net All Rights Reserved.
回到最上面