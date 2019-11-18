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點出幸福感！聖誕療癒系「香氛蠟燭」推薦

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▲▼點出幸福感！聖誕療癒香氛蠟燭推薦 。（圖／品牌提供）

▲清新香氛伴隨溫暖燭光，營造舒服氛圍。（圖／品牌提供）

記者曾怡嘉 / 綜合報導

聖誕節即將到來，許多充滿著節慶感的溫暖蠟燭報到，像是英國皇家愛用品牌NEOM 將純淨的植物油、天然成分,精心調製為 100%天然香氛,讓精緻美好的療癒力量為身心帶來平靜、舒緩、充滿活力的美好感受。

▲▼點出幸福感！聖誕療癒香氛蠟燭推薦 。（圖／品牌提供）

▲▼點出幸福感！聖誕療癒香氛蠟燭推薦 。（圖／記者曾怡嘉攝）

▲豪華蠟燭（聖誕祈願、香料萊姆、謐靜拾光），420g，各2,300元。

▲▼點出幸福感！聖誕療癒香氛蠟燭推薦 。（圖／記者曾怡嘉攝）

▲香料萊姆精油，10ml，950元。

▲▼點出幸福感！聖誕療癒香氛蠟燭推薦 。（圖／記者曾怡嘉攝）

▲推出和蠟燭同樣香調的室內香氛。室內噴霧，30ml，750元。

NEOM 2019 耶誕限定系列以簡單卻具有魔力的方式,展現源於自然的幸福感。全系列14 款期間限定商品,包含耶誕專屬氣息聖誕祈願、香料萊姆、謐靜拾光,以蠟燭和室內噴霧演繹佳節氛圍,其中耶誕限定香料萊姆精油更可搭配 NEOM 療癒香氛機使用,為居家空間增添清新的歡欣氣息。

▲▼點出幸福感！聖誕療癒香氛蠟燭推薦 。（圖／品牌提供）

▲▼點出幸福感！聖誕療癒香氛蠟燭推薦 。（圖／記者曾怡嘉攝）

▲白色/藍色寰宇星盤香氛蠟燭，300g，7,000元、雞尾酒香氛蠟燭，300g，6,400元。

今年冬季 FORNASETTI 推出對宇宙充滿想像的「寰宇星盤香氛蠟燭」系列以及富含佳節歡慶氛圍的「雞尾酒香氛蠟燭」,為居家空間妝點充滿藝術氣息的聖誕節慶氛圍。「寰宇星盤」最初是 Piero Fornasetti 於1950年代設計的一組瓷盤,以洋溢童心的風格,打造浩瀚宇宙的全新想像;而「雞尾酒」是從 Piero Fornasetti 於1950年代設計的冰桶取得靈感。

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關鍵字：

蠟燭, 香氛蠟燭, 聖誕
fashion.net

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