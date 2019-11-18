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美妝大神Pony教你韓妞美肌保養法　敷面膜順序好特別

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▲▼ 。（圖／記者張毓容攝）

▲仔細看Pony的保養流程，敷面膜順序跟我們認知的很不一樣。

記者張毓容／台北報導　圖／翻攝Pony小紅書&IG

說到韓國美妝大神Pony，大家都會立刻想起她令人讚嘆的化妝法，但其實她連肌膚保養都很有一套，光看她天天上妝但依舊細緻透亮的好肌膚就能知道，到底美肌秘訣是什麼？從她曾分享的完整保養流程中可以發現，韓妞的保養步驟超詳細，且敷面膜的順序好特別，快一起來學學！

Pony的基礎保養步驟

白天的保養步驟：晨間洗臉->功能性化妝水->精華液->乳液->眼霜->防曬

夜晚的保養步驟：卸妝->洗臉->面膜(一周2～3次)->爽膚水(二次清潔型化妝水)->功能性水->精華液->乳液->眼霜->面霜

雖然大方公開保養步驟，但Pony也提醒，她覺得護膚其實沒有什麼一定正確的標準步驟，只有適不適合自己。如果你是敏感肌，就要適當簡化保養步驟，也不要為了追求速度、效果而過度保養。

每個保養步驟的重點tips 

▲Pony教你韓妞美肌保養法。（圖／番攝IG&小紅書）

卸妝
 Pony會將眼唇和臉部分開卸妝。卸除眼妝和唇妝時，她建議使用專用的眼唇卸妝液，比較容易卡的眼線、睫毛的部分可以用棉花棒沾取卸妝液，更能仔細卸除；而卸除臉部的部分，她會保持雙手和臉部的乾燥，將卸妝產品在臉上按摩，均勻乳化後再用清水沖洗乾淨。

洗臉清潔
 說到清潔，Pony說自己會選擇胺基酸洗面乳，對肌膚傷害比較小一點，尤其早上的清潔，她更會選擇比較保濕溫和的洗面乳。

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▲Pony教你韓妞美肌保養法。（圖／番攝IG&小紅書）

面膜
 她敷面膜的順序跟一般大眾認知比較不同，大多數人都是清潔完使用化妝水後敷臉，但Pony是在清潔完後就會直接敷上一片保濕面膜，她也提醒面膜不需要天天敷，一周敷個2～3次就好，如果是較敏感的肌膚，建議更少次。

爽膚水＋功能性化妝水
 爽膚水又叫二次清潔水，也就是所謂的清潔型化妝水，具有能幫助清除角質、二次清潔功效的化妝水。擦完爽膚水後，Pony會在擦一層化妝水，是以功能性為主的精華水，也就是所謂的水狀精華或高機能化妝水。

▲▼ 。（圖／記者張毓容攝）

精華液
 精華只要選擇適合自己膚質的，比如美白精華、修復精華等都OK。

乳液
 她建議如果有和使用的化妝水成套的乳液，最好一起使用，效果會更好。

眼霜&面霜
 Pony認為其實眼霜這一步可以用面霜乳液等替代，眼霜的成分和面霜乳液基本上相同，所以只要塗乳液面霜的時候帶到眼睛即可，但如果要增加功能性，可以使用眼霜。另外，如果中性或偏油性膚質的人，乳霜可看狀況選擇，不一定要上到這一步。

▲▼ 。（圖／記者張毓容攝）

Pony最後也提醒，保養品不是貴的就是好的、適合自己的，選擇護膚品時一定要了解自己的膚質，對症下藥才能發揮保養品的用處，否則反而適得其反。

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關鍵字：

保養, 秘訣, 女星, 部落客, 美妝部落客, Pony, 朴惠敏, 彩妝大神, 韓妞, 保養法
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