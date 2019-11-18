全台首間BALENCIAGA Outlet華泰名品城開幕　平均5折機車包、老爹鞋全有

▲BALENCIAGA Outlet在華泰名品城二期開幕。（圖／翻攝華泰名品城粉絲團，以下同）

記者蔡惠如／綜合報導

以機車包打下時尚江山的法國品牌BALENCIAGA（巴黎世家），首間在台灣的OUTLET落腳華泰名品城二期，大小約33坪，在11／16正式開幕，據悉品牌著名的機車包、老爹鞋、襪套鞋產品全都有，而且最新貨款式到2018年春夏，誠意十足，平均折數約5至7折不等，皮夾約莫1萬元左右。

10月底才有PRADA OUTLET開幕的華泰名品城，才過近半個月又有BALENCIAGA進駐，開出漂亮的半價折扣正式開張，除了熱門品項之外，還有包括皮夾、男女服裝、童裝、配件與鞋款也都有，「貨源相當充足」，11／16當天開門時已有不少民眾在外等候，雖然一開始沒有出現大排長龍的狀況，但進出人潮不斷，且開店後不久也出現排隊人潮。

誠意十足的部分，則是其店內產品大部分為品牌新任設計師Demna Gvasalia的作品，店內款式不但在OUTLET算「夠新」，也相當有看頭，除了多款的機車包之外，還有其他如孫芸芸也提供的相機包、各式大包款也都進駐，2017年春夏才進台灣的男裝，在店內也能找得到，男女服飾比例約莫為1：1。