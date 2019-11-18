林志玲穿30萬元「隱藏版禮服」謝客！下半身全透視　羽毛輕晃和老公起舞

▲林志玲（右）與老公AKIRA隱藏版的婚紗照。（圖／品牌提供）

記者陳雅韻／台北報導

台灣第一名模林志玲與AKIRA昨一天馬拉松式的婚禮、晚宴與派對，猶如兩個新人的時尚大秀，特別是走秀經驗無數的林志玲，一連駕馭Ralph Lauren珍珠領白紗、蘇菲雅訂製禮服、The Atelier禮服、夏姿蕾絲禮服、派對NICOLE + FELICIA流蘇裝，今再加碼流出隱藏版婚紗照，是她穿林莉LinLi Boutique最新高訂天使系列白紗「拉斐爾」，下半身全透視，婀娜性感，一連串變裝圓了她的公主夢。

▲林志玲婚禮伴手禮音樂盒內藏著她穿LinLi Boutique婚紗的美照。（圖／品牌提供）

林志玲昨晚婚宴為賓客準備的伴手禮音樂盒，原來藏了她與AKIRA未曝光的婚紗照，美照中她與老公翩翩起舞的模樣，恰好展露此件LinLi Boutique禮服的特色，設計靈感源自文藝復興拉斐爾筆下聖畫的天使，若隱若現的進口水鑽蕾絲貼合她的窈窕身形，小魚尾剪裁的裙上點綴和羽毛，隨著身體輕晃而飄動，相當吸睛，價值300,000元。

▲林志玲穿的LinLi Boutique 最新高訂天使系列的白紗「拉斐爾」，300,000元。（圖／品牌提供）

從林志玲對婚紗禮服的選擇，不難看出她對饒富女人味設計的著迷，除了第一套珍珠領的Ralph Lauren較為簡約，其他禮服不約而同都融入珠飾、羽毛、蕾絲等華麗元素，且靠前深V、後露背的剪裁，盡顯第一名模維持多年的完美體態，雖然事前她從透露婚禮是低調溫馨的親友聚會，但以她的華麗變裝，絕對是一場時尚大秀。

▲林志玲（右）珍珠領白紗與老公AKIRA的禮服都出自Ralph Lauren。（圖／品牌提供）

▲林志玲宴客時穿蘇菲雅設計的公主風紗裙禮服。（圖／記者李毓康攝）

▲林志玲在After Party穿NICOLE + FELICIA流蘇裝性感指數爆表。（圖／品牌提供）