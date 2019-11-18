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林志玲豪擲25萬買名牌婚鞋　最貴一雙撞了Angelababy新娘鞋

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▲▼林志玲、Akira婚禮,林志玲在爸爸林繁男的陪伴下從酒店出發。（圖／記者李毓康攝）

▲林志玲（左）穿白紗挽著爸爸出場，全套都出自Ralph Lauren。（圖／記者李毓康攝）

記者陳雅韻／台北報導

林志玲與AKIRA昨日在台南舉辦婚宴，林志玲新娘造型比照出席金馬獎規格，每回亮相就換一套造型，當然女人最愛的鞋履也要跟著變，她一連秀出Ralph Lauren、Jimmy Choo等5雙精品鞋，總值超過25萬元，她洩露挑新娘鞋的秘訣是亮色系、有水晶或亮片裝飾顯得閃亮喜氣，而且依循傳統選擇包鞋，象徵婚姻圓圓滿滿。

▲▼林志玲、Akira婚禮,新人出來跟現場民眾致意。（圖／記者李毓康攝）

▲林志玲（右）穿蘇菲雅禮服搭配157,800元的Jimmy Choo灰姑娘高跟鞋子。（圖／記者李毓康攝）

▲▼ Jimmy Choo 。（圖／記者陳雅韻攝）

▲林志玲豪氣買下157,800元的Jimmy Choo水晶鞋。（圖／品牌提供）

▲▼Angelababy 。（圖／翻攝黃曉明工作室 紫鳴網)

▲Angelababy結婚時也穿Jimmy Choo婚鞋。（圖／翻攝自黃曉明工作室、紫鳴網）

▲▼ Jimmy Choo 。（圖／品牌提供）

▲婚宴中林志玲換穿26,800元Jimmy Choo亮片鞋。（圖／品牌提供）

結婚習俗中，新娘鞋必須全新，且最好是象徵幸福圓滿的包鞋。相當重視傳統的林志玲自然朝這方面選購，除了穿Ralph Lauren珍珠領白紗搭配同品牌的銀白色高跟鞋外，其他3雙亮晶晶的高跟鞋全出自精品鞋履品牌Jimmy Choo，據悉她大婚前到店上狂掃5雙，昨穿出2雙各26,800元經典亮片Romy高跟鞋，以及價值高達157,800元、鑲滿超過7000顆施華洛世奇水晶Cinderella灰姑娘高跟鞋，與大陸女星Angelababy的婚鞋撞了同款。林志玲光是名鞋花費超過25萬元，但也顯示她不靠贊助的大器風範。

▲▼林志玲、Akira婚禮,婚宴結束後新人出來跟民眾致意。（圖／記者李毓康攝）

▲▼ 。（圖／JIMMY CHOO提供）

▲林志玲（上）穿粉色夏姿禮服搭配Jimmy Choo由粉漸層至銀色亮片Romy高跟鞋，26,800元。（圖／記者李毓康攝、品牌提供）

▲▼ 林志玲派對 。（圖／品牌提供）

▲▼ Jimmy Choo 。（圖／品牌提供）

▲林志玲穿Jimmy Choo Love 三色漸層亮片高跟鞋跑趴28,800元。（圖／品牌提供）

提到婚鞋，許多時尚迷的腦海一定會浮現經典影集《慾望城市》（Sex and The City）中，Mr. Big捧著MANOLO BLAHNIK寶藍色Hangisi鞋像凱莉求婚的畫面，鞋頭漂亮的水晶方扣是招牌設計，裸色、白色鞋款都是新娘的熱門選擇。

▲▼Roger Vivier,Manolo Blahnik 。（圖／品牌提供）▲▼Roger Vivier,Manolo Blahnik 。（圖／品牌提供）

▲經典藍色Hangisi Mr. Big向凱莉求婚款（左）42,800元，Hangisi 白色婚鞋款42,800元。

大S、林心如等女星結婚時，則都穿上法國鞋王Roger Vivier婚鞋出嫁，最受歡迎是優雅緞面材質的花鑽系列高跟鞋，同樣以閃亮的水晶扣頭吸引目光；而星砂點綴鞋身的鑽扣鞋款，則是更bling bling的設計，滿足追求璀璨動人風格的新娘。

▲▼Roger Vivier,Manolo Blahnik 。（圖／品牌提供）▲▼Roger Vivier,Manolo Blahnik 。（圖／品牌提供）

▲Roger Vivier經典花鑽系列緞面高跟鞋（左）75,200元，星砂鑽扣高跟鞋65,200元。

關鍵字：

林志玲, AKIRA, Jimmy Choo, 婚鞋
fashion.net

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