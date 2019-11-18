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周冬雨開背露腿被批「小孩開大車」　倪妮公主風失算一秒變路人

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▲芭莎之夜。（圖／翻攝自微博）

▲一向高衣Q的倪妮、周冬雨在芭莎之夜表現失常。（圖／翻攝自微博）

記者鮑璿安／台北報導

第17屆芭莎明星慈善夜於16日在北京登場，現場眾星雲集，剛剛升格當媽的女星劉詩詩、趙麗穎不約而同換上REEM ACRA薄紗洋裝較勁，一向高衣Q的新生代演員周冬雨、倪妮這回卻雙雙失手，表現不如預期。

▲芭莎之夜。（圖／翻攝自微博）

▲芭莎之夜。（圖／翻攝自微博）

▲芭莎之夜。（圖／CFP）

▲芭莎之夜。（圖／CFP）

▲芭莎之夜兩位媽媽劉詩詩、趙麗穎，不約而同換上REEM ACRA洋裝比仙氣。（圖／翻攝自微博、CFP）

每年的芭莎明星慈善夜總是星光熠熠，今年少了一線大咖章子怡、周迅等人，撐場的是兩位剛剛升格當媽的演員劉詩詩以及趙麗穎，劉詩詩此次選擇REEM ACRA2019早春洋裝，薄紗披肩的浪漫設計伴隨她白皙鎖骨得到巧妙發揮，遮掩平口洋裝的裸露，遊走在性感和甜美之間，身材毫無一絲贅肉，看不出劉詩詩產子僅半年，可謂狀態滿分。同樣產後恢復神速的媽媽趙麗穎，不約而同換上REEM ACRA春夏洋裝，點點金箔灑落在透視裙裝上，別有仙女氣息，配上溫柔的流線耳飾，整體風格備受好評。

▲芭莎之夜。（圖／翻攝自微博）

▲芭莎之夜。（圖／翻攝自微博）

▲Burberry品牌代言人周冬雨黑色火辣洋裝加身，被比喻是「小孩開大車」。（圖／翻攝自微博）

然而一向衣著表現亮眼的周冬雨，身為Burberry品牌代言人，盡責換上了2020早春黑色洋裝亮相，以背面、側面挖空的火辣剪裁，露出纖細腰圍以及白皙美腿，雖然身材上無可挑剔，不過配上周冬雨清秀臉龐，難免有違和感，被網友直呼是「小孩開大車」。

▲芭莎之夜。（圖／翻攝自微博）

▲芭莎之夜。（圖／翻攝自微博）

▲文藝女神倪妮換上Alexandre Vauthier公主風洋裝失算。（圖／翻攝自微博）

同是文藝女神的倪妮，選擇Alexandre Vauthier 2019秋冬高訂禮服，獨特的薄荷藍在紅毯上相當突出，又以薄紗披肩和裙擺勻稱剪裁創造仿佛公主般的夢幻氣息，不過拉回現實，倪妮一頭黑髮搭配清淡妝容稍顯無神，搭配過於公主風的造型也被批，「造型翻車一秒變路人」、「倪妮真的是難得出錯。」

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關鍵字：

芭莎明星慈善夜, 周冬雨, 倪妮, 劉詩詩, 趙麗穎, 吳奇隆, REEM ACRA
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