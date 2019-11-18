完美愛情的模樣　在他身上，妳看見自己擁有無限可能

文／肆一 圖／示意圖／記者李毓康攝

從一個喜歡變成複數的喜歡，最後再成為相愛，每對情侶都是這樣在一起的。喜歡或許不是愛，但愛裡一定包含著喜歡。

或許就是因為看過太多的分合，所以你很早就明白了愛的難得與不可得，於是學會不強求、不為難。你盼望但並不急迫，不想因為急就章而忽略自己，你想先把自己照顧好，而不是等著別人來照顧。很長一段時間你都是如此一個人生活，偶有朋友作伴，就是沒有愛情打擾，但也沒有覺得這樣的日子不好。

可是，你也不再確定愛情該是什麼樣子，縱使你的腦海裡描繪過許多輪廓，但因為缺乏練習，所以不深刻，就像是念書時生硬地背著英文單字，囫圇吞棗，雖然記憶了但容易就忘。就因為生疏，跟著你也開始懷疑自己是不是沒有愛人的能力了？甚或是缺乏被愛的條件？你懷抱著這樣的疑問一路往下走，偶爾懷疑自己，但因為沒有危害到日子，因此不以為意。

很後來你才發現，這原來是一種自己與愛情相處的方式。你仍舊相信愛，但並不仰賴它的給予，你自給自足，遠遠地，也是一種和諧的距離。

然後，直到某天，有個他出現了。沒有驚慌失措、兵荒馬亂，你們先是相視而笑，然後談笑風生，最後一起同行。當時的你並沒有察覺，只是當你發現時，你們已經並肩走了一段路程。是愛情找到你了，你才明白了這件事。

轟轟烈烈、天雷地火都沒有發生，但也就因為這樣，你才更能肯定愛情的真實存在。因為你確確實實感受到了愛，所以明白了愛會有不同的樣貌與形式，只消一個瞬間，愛便治療好了你的偏執，為此你懷抱著感激。

你沒想過，有天會有人如此出現與自己同行，或者是說，你不敢奢望，一種懷抱著希望的怯懦。你當然知道自己值得被愛，但並不敢肯定自己能夠被愛，「值得」與「會不會實現」是兩件事，很早你就發現了。

所以在遇見他之前，你也從來沒想過會有一個人這樣愛你。他讓你做自己、他讓你喜歡自己，他還讓你用自己喜歡的方式去愛他。你受寵若驚，從前你對自己的懷疑與不安，都煙消雲散，原來愛一個人可以不用覺得委屈，也不用非要偽裝，所有關於愛的美好定義都能實現。

那時候你才真正明白，原來所謂的愛一個人，是在他身旁，你覺得自己無所畏懼；在他身上，你覺得自己有無限的可能。是他讓你能這樣覺得。

謝謝你也剛好喜歡我，讓我知道自己值得愛；謝謝你也剛好喜歡我，讓我明白愛一個人與被愛是什麼樣子；謝謝你也剛好喜歡我，讓我走到從未到過的境地、從未見過的風景。

今後不管走到哪裡、遭遇什麼挫折，是你讓我能一直懷抱著美好的想望，謝謝你喜歡這樣的我。謝謝你，也剛好喜歡我。

【書籍推薦】

★書名：謝謝你，也剛好喜歡我：全世界我只要你的喜歡

★作者：肆一

★出版社：三采

★出版日期：2019年11月27日

★建議售價：新台幣350元