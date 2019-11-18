fb ig video ETtoday search mobile

完美愛情的模樣　在他身上，妳看見自己擁有無限可能

> >

▲▼林志玲、Akira婚禮,新人出來跟現場民眾致意。（圖／記者李毓康攝）

文／肆一　圖／示意圖／記者李毓康攝

從一個喜歡變成複數的喜歡，最後再成為相愛，每對情侶都是這樣在一起的。喜歡或許不是愛，但愛裡一定包含著喜歡。

或許就是因為看過太多的分合，所以你很早就明白了愛的難得與不可得，於是學會不強求、不為難。你盼望但並不急迫，不想因為急就章而忽略自己，你想先把自己照顧好，而不是等著別人來照顧。很長一段時間你都是如此一個人生活，偶有朋友作伴，就是沒有愛情打擾，但也沒有覺得這樣的日子不好。

▲▼林志玲、Akira婚禮,新人出來跟現場民眾致意。（圖／記者李毓康攝）

可是，你也不再確定愛情該是什麼樣子，縱使你的腦海裡描繪過許多輪廓，但因為缺乏練習，所以不深刻，就像是念書時生硬地背著英文單字，囫圇吞棗，雖然記憶了但容易就忘。就因為生疏，跟著你也開始懷疑自己是不是沒有愛人的能力了？甚或是缺乏被愛的條件？你懷抱著這樣的疑問一路往下走，偶爾懷疑自己，但因為沒有危害到日子，因此不以為意。

很後來你才發現，這原來是一種自己與愛情相處的方式。你仍舊相信愛，但並不仰賴它的給予，你自給自足，遠遠地，也是一種和諧的距離。

然後，直到某天，有個他出現了。沒有驚慌失措、兵荒馬亂，你們先是相視而笑，然後談笑風生，最後一起同行。當時的你並沒有察覺，只是當你發現時，你們已經並肩走了一段路程。是愛情找到你了，你才明白了這件事。

▲▼林志玲、AKIRA婚禮。（圖／記者李毓康攝）

轟轟烈烈、天雷地火都沒有發生，但也就因為這樣，你才更能肯定愛情的真實存在。因為你確確實實感受到了愛，所以明白了愛會有不同的樣貌與形式，只消一個瞬間，愛便治療好了你的偏執，為此你懷抱著感激。

你沒想過，有天會有人如此出現與自己同行，或者是說，你不敢奢望，一種懷抱著希望的怯懦。你當然知道自己值得被愛，但並不敢肯定自己能夠被愛，「值得」與「會不會實現」是兩件事，很早你就發現了。

所以在遇見他之前，你也從來沒想過會有一個人這樣愛你。他讓你做自己、他讓你喜歡自己，他還讓你用自己喜歡的方式去愛他。你受寵若驚，從前你對自己的懷疑與不安，都煙消雲散，原來愛一個人可以不用覺得委屈，也不用非要偽裝，所有關於愛的美好定義都能實現。

▲▼林志玲、AKIRA婚禮。（圖／記者李毓康攝）

那時候你才真正明白，原來所謂的愛一個人，是在他身旁，你覺得自己無所畏懼；在他身上，你覺得自己有無限的可能。是他讓你能這樣覺得。

謝謝你也剛好喜歡我，讓我知道自己值得愛；謝謝你也剛好喜歡我，讓我明白愛一個人與被愛是什麼樣子；謝謝你也剛好喜歡我，讓我走到從未到過的境地、從未見過的風景。

今後不管走到哪裡、遭遇什麼挫折，是你讓我能一直懷抱著美好的想望，謝謝你喜歡這樣的我。謝謝你，也剛好喜歡我。

▲▼林志玲、Akira婚禮,婚宴結束後新人出來跟民眾致意。（圖／記者李毓康攝）

【書籍推薦】

▲▼ 。（圖／三采提供）

★書名：謝謝你，也剛好喜歡我：全世界我只要你的喜歡

★作者：肆一

★出版社：三采

★出版日期：2019年11月27日

★建議售價：新台幣350元

關鍵字：

肆一, 聊心事, 愛情, 兩性, 感情, 情侶, 戀人, 分手, 交往, 謝謝你，也剛好喜歡我, 謝謝你，也剛好喜歡我：全世界我只要你的喜歡, 三采, 三采書摘
fashion.net

熱門文章

林志玲穿夏姿粉色露背裝　旗袍領禮服有助攻生雙胞胎秘密

林志玲穿夏姿粉色露背裝　旗袍領禮服有助攻生雙胞胎秘密

林志玲婚宴穿15萬鞋配蘇菲雅訂製禮服　孝心替家人打點行頭

林志玲婚宴穿15萬鞋配蘇菲雅訂製禮服　孝心替家人打點行頭

日模八木Alissa激似真人洋娃娃　曝消水腫就靠「南瓜水」

日模八木Alissa激似真人洋娃娃　曝消水腫就靠「南瓜水」

LIFE・經典／千百種閱讀的姿態　敦南誠品25年深夜書香落幕

LIFE・經典／千百種閱讀的姿態　敦南誠品25年深夜書香落幕

侯佩岑背12萬香奈兒毛毛包　登紐約時代廣場大屏幕

侯佩岑背12萬香奈兒毛毛包　登紐約時代廣場大屏幕

女生都買得起的GUCCI千元「小金管」唇膏　限量色3種亮片閃閃美

女生都買得起的GUCCI千元「小金管」唇膏　限量色3種亮片閃閃美

卡地亞美洲豹入門版　戒指不到10萬可入手

卡地亞美洲豹入門版　戒指不到10萬可入手

HOT・Stuff／南韓小眾牌「小太陽水桶包」　歐美潮人也狂背

HOT・Stuff／南韓小眾牌「小太陽水桶包」　歐美潮人也狂背

首爾最新打卡點超美！波浪形玻璃屋夜晚發光　竟是LV旗艦店

首爾最新打卡點超美！波浪形玻璃屋夜晚發光　竟是LV旗艦店

戴上幻想自己是木村拓哉！G-SHOCK新錶開放體驗

戴上幻想自己是木村拓哉！G-SHOCK新錶開放體驗

ET Fashion

推薦閱讀

越談越愛的4星座　火爆牡羊是「坦率咖」、巨蟹溫柔又細心

越談越愛的4星座　火爆牡羊是「坦率咖」、巨蟹溫柔又細心

林志玲珍珠領嫁衣配超長頭紗　浪漫典雅勾爸爸奔儀式會場

林志玲珍珠領嫁衣配超長頭紗　浪漫典雅勾爸爸奔儀式會場

林志玲禮服曝光　宴客日絕美照讓人期待

林志玲禮服曝光　宴客日絕美照讓人期待

搶！UNIQLO雙11狠殺一波　羽絨外套現折1000元 一檔韓劇換一個男神　3星座女孩是「花心系」 Lisa穿比基尼擺不科學Pose　沙灘網美必學超辣技巧 3％的幸運兒才擁有Jolin、張鈞甯都有的「背溝」　完美背殺必備 HOT・Stuff／「泰迪熊毛毛包」好暖心　香奈兒、LV都來放火 總在感情中重蹈覆轍？　選一種水果，預言你的戀愛習性 4星座「暗戀王」不敢告白　金牛超悲催只能看妹子被追走

我想要說....

我要投稿 |人才招募 |關於我們 |廣告刊登/合作提案 |客服信箱 |服務條款 |隱私權政策 |著作權聲明 |免責聲明
電話：+886-2-5555-6366 東森新媒體控股股份有限公司 版權所有，非經授權，不許轉載本網站內容 © ETtoday.net All Rights Reserved.
回到最上面