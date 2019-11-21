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曾經彼此吸引的原因，變成討厭的地方　相愛相殺是因為忽略「好奇」比「爭對錯」更重要

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▲▼ 。（圖／翻攝我愛你這是最好的安排微博）

文／陳永儀　圖／示意圖／翻攝我愛你這是最好的安排微博

伴侶諮商或治療（couples counseling or therapy），相較於個人治療，因為多了一個人，氛圍完全不一樣，情況也動態許多。當一對伴侶在婚姻關係中接受諮商或治療，也稱做婚姻諮商或治療（marital counseling or therapy）。通常，在做治療之前，我會跟兩人一起見面，了解狀況，然後再分開晤談，了解個人的體會與理解。

小莉跟浩威是一對年輕夫妻。他們是在唸大學的時候認識，進而戀愛、交往。兩人本來想唸完研究所後再結婚，但又考慮出國唸書期間彼此好有個照應，就趕忙在出國前結了婚。目前兩個人都已經完成學業，找到工作了。

出國後，環境、生活、文化的壓力，以及在婚姻中的磨合與適應，讓他們的關係經歷了許多的考驗。

▲▼ 。（圖／翻攝我愛你這是最好的安排微博）

生活中的小事，多是吵架的主因

兩個人一進門，臉色都不太好看。坐下的時候，小莉把皮包放在她跟浩威之間，雖然另外一邊還有很大的空間。浩威則是什麼也沒帶，雙手插在口袋裡走進來的。這些不經意的細節，都顯示著兩人之間的僵局。

「有些事情不只是看法或感覺而已，是有對錯的，不是嗎？」這不是個問題，而是個開頭。特別是小莉，伶牙俐齒，邏輯概念強，情商高，一個不小心，就會掉進她的邏輯中，不知不覺地選邊站了。

「是嗎？」我有些不置可否地回問她。

「是！請問，你喝的水是過濾加煮開過的嗎？」小莉振振有詞地直接問我。

小莉透過這個問題所告訴我的，應該是引發她今天跟浩威不愉快的事件。

▲▼ 。（圖／翻攝我愛你這是最好的安排微博）

我在做婚姻或伴侶諮商中看到一個有趣的現象：會讓人情緒爆發，吵到不可開交的事，常常是事後都記不得，生活中的芝麻綠豆大的事。真正需要嚴肅考慮的議題，例如要不要有小孩，什麼時候生孩子，該不該移民／搬家，等等，比較不會導致即時的導火線，在極短的時間內產生爆炸性的後果。反而是芝麻綠豆大的事，會讓人吵得不可收拾，有時甚至大打出手。

「浩威，你覺得小莉有這樣的想法很不可思議嗎？」我問了一直沒有發言的浩威。

浩威皺著眉頭，一臉無奈地說：「不可思議倒也不至於，但是有這個必要嗎？什麼事都要照她的意思做，不聽她的就是不對、不科學、不懂人情世故」。

▲▼ 。（圖／翻攝我愛你這是最好的安排微博）

「小莉，假設你是對的，就算你是對的，你覺得浩威為什麼不同意，他在想什麼呢？」我轉向小莉問道。故意加強語氣，凸顯小莉的心聲，想看看她是否能夠感受自己給別人的感覺。

「哎呀，他就是這樣！什麼事都沒關係，天下沒什麼大不了的事啦，隨便都可以」，小莉的聲調稍微緩和了一些。

但浩威不服氣地馬上插進來說：「我哪有隨便都可以，我只是說，不用要求那麼高，偶爾一次不煮開沒那麼嚴重！」

「浩威這樣，比較不緊張，或許可以說是比較悠閒的生活態度，跟你好像很不一樣喔？」我問小莉。

▲▼ 。（圖／翻攝我愛你這是最好的安排微博）

「很不一樣！ 我⋯⋯」這時我做了一件平常在診間比較少做的事，我打斷了小莉。

「嗯⋯⋯一開始就是這麼不一樣嗎，還是後來變的呢？」

小莉被我打斷，停頓了一下，說道：「喔，這不一樣，一開始就是這樣啦！很明顯的。剛開始我還覺得新奇，想說怎麼有人可以這樣。我常常很緊張，覺得很大不了的事，一到他那，就變得沒那麼嚴重了。覺得跟他在一起沒有壓力。

講到當初，小莉的神情、語氣，漸漸地緩和了下來。聽起來，他們兩人之間的差異，也是一開始浩威會吸引小莉的地方。但結了婚，進入了日常生活，這一開始的新鮮感，浩威讓她覺得可愛的地方，反而成了難以忍受之處。

▲▼ 。（圖／翻攝我愛你這是最好的安排微博）

在一段親密的關係中，若是要長久地一起走，有一種領悟會幫助雙方的關係，那就是：證明自己對，或是對方錯，不是最重要的；更重要的，是對彼此保持一顆好奇的心，也就是說，好奇心，比好勝心，來得重要為什麼你會那樣想？你的感覺是什麼，可不可以多跟我描述一下？這些在生活當中一定會遇到的不同意見，想法、感受，或許有時候會有對錯之分，但就算證明了自己是對的，也很難贏得對方的認同，對彼此的關係更是毫無幫助。

當我們願意將重心從自己身上轉移一些，放在對方的身上時，不但可以保持好奇心，還可以增進同理心。這份好奇心，在雙方都刻意努力灌溉與滋養它的環境中，是可以持久不斷的，但也需要許多的練習。要擁有一段令人滿意的親密關係，是要付上努力與勞苦工作的代價啊！

▲▼ 。（圖／翻攝我愛你這是最好的安排微博）

Learning of Love

問題通常不只是問題，問題本身的線索，以及背後的動機與意義，是不容忽視的重要訊息。

【書籍推薦】

▲▼ 。（圖／三采提供）

★書名：感情這件事：五種角色，在愛的學習中遇見心理學家

★作者：陳永儀

★出版社：三采

★出版日期：2019年11月29日

★建議售價：新台幣360元

關鍵字：

三采, 三采書摘, 兩性, 愛情, 感情, 男女, 戀人, 情人, 情侶, 交往, 分手, 感情這件事：五種角色，在愛的學習中遇見心理學家, 感情這件事, 心理學家, 陳永儀
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