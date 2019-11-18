超萌雪寶跳上午後紅茶！《冰雪奇緣》15款夢幻包裝風靡櫻花妹

編輯／Ann 圖／翻攝自IG@kirin_beverage

日本午後紅茶日前與小熊維尼、拉拉熊聯名都造成搶購風潮，這回當然不能錯過火熱上映的《冰雪奇緣2》（Frozen 2），在瓶身注入了 安娜、艾莎、雪寶的肖像輪廓，拿上手就宛如進入冰雪世界一般，更一口氣推出15種造型提供粉絲們收藏，手刀衝去日本買一波！

伴隨風靡全球的迪士尼電影《冰雪奇緣2》上檔，日本午後紅茶也推出了聯名包裝，將招牌紅茶、奶茶等都換上新裝，多達15種款式分別注入了艾莎公主與雪寶的可愛冰晶圖案、安娜繪以披風肖像輪廓，搭配柔霧面的粉色、金色背景，中央則印製冰雪女王2的字樣，光是擺放在家中都是一種享受，除此之外，收集多款擺放在一起，還可以發現肖像宛如拼圖一樣，組成了可愛的插畫，人物一個接著一個排排隊，實在少女心爆發。

另外，午後紅茶除了經典的奶茶，也推出了微糖奶茶、桃子碳酸飲等新品，針對不喜歡太甜的民眾嘗試，微糖奶茶以縮小版的瓶身搭配可愛麋鹿打造，開蓋之後能喝到牛奶的香醇以及些許甜味，值得一提的還有日式綠茶系列，直接將雪寶放在綠色背景下融為一體，以低溫手法萃取，喝得到茶味香氣，再加上超Q瓶身造型，實在太欠買，目前商品在日本於19日發售，粉絲們快點試試看吧！

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