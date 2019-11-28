Fun・聖誕／下班跑趴6個小心機！閃亮身體乳抹鎖骨、可可奶茶眼影最撩人

▲聖誕跑趴彩妝不要濃厚，細節才最重要。（圖／翻攝自IG/innisfree.instalog）

記者曾怡嘉 /綜合報導

聖誕節是年底最令人開心的時刻，可以跑趴、玩耍、好好打扮，《ET FASHION》怎麼能錯過？當然要認真準備過節，無論你／妳想搞定造型、耍一點彩妝小心機，或者佈置出節慶氣氛，通通有解，鎖定「Fun・聖誕」就對了！

聖誕節就是和三五朋友聚會狂歡，歡樂的節慶氛圍更是脫單的好時機，在舉杯慶祝、交換禮物的時刻，該如何一舉提升好感度，讓人一眼就離不開你，以下6個重點請注意，只需投入一點小心機，包妳成為萬人迷。

▲ORBIS 釉色光甲彩，230元。

指彩加入「閃亮元素」

最快改變印象的做法就是在指彩加入一些特殊元素，像是低明度的寶石深綠色、美麗的莓紅色、低調華麗感的亮片元素，不經意讓手部成為目光焦點。



▲Dior J'adore 金萃閃耀身體乳，150ml，3,100元。

微露的性感肌膚

微露肌膚加上一點小心機，讓肌膚閃耀又有舒服的香氣。J'adore 金萃閃耀身體乳，蘊含了細緻金燦粉末與珍珠母貝，一抹肌膚煥發金色絲緞光芒。可在鎖骨處或肩膀後側輕輕帶過，使曲線更加性感迷人。

▲Kanebo LUNASOL 2019摯愛假日派對組，2,900元。

微醺紫色增加仙氣

聖誕妝容要怎麼畫，是許多女生的疑問，許多品牌推出聖誕彩妝組，一個漂亮手拿包中內含重點單品，下班只需局部加強點綴，能隨著不同光線變幻的彩色霓光，讓人想不注意都難。

▲3INA 金色搖滾睫毛膏，470元。

洋娃娃捲翹睫毛超勾人

當視線近距離接觸，最能助你快速放電的就是「睫毛」，

將睫毛夾翹之後，刷出根根分明的濃密捲翹感，幫助眼神自然放大，讓你在眨眼綻放無限魅力。這技巧很適合不想妝感太濃的女生，刷得好，用睫毛決勝負就足夠。

▲LANCOME 絕對完美唇彩盤-冰雪奇蹟聖誕限量版，1,980元。

萬用唇彩盒切換印象

下班後急著去跑聖誕趴怎麼辦，最快方式就是用唇色切換印象，換上不同以往的鮮豔色唇彩，打造與不同平日妝感，接著用一點點珠光強化唇峰或是雙唇中央，膨潤雙唇讓人好想親一口。

▲pink BY PURE BEAUTY 漸層炫彩雙色眼影，499元。

可可奶茶色眼彩最百搭

秋冬最時髦的眼彩就是可可奶茶色，淺淺一層很優雅大器，多抹幾層就能讓雙眸深邃立體，下班別急著換妝，快拿出光澤感的可可奶茶眼影，多塗抹一層在上眼皮內側，立刻變身為時髦小姐姐。

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