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最萌雪寶跳到頭上！《冰雪奇緣2》7款造型帽大人小孩都能戴

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▲NEW ERA 。（圖／品牌提供）

▲NEW ERA 與《冰雪奇緣2》夢幻聯名帽款登場，大人小孩統統有。（圖／品牌提供）

記者鮑璿安／台北報導

伴隨迪士尼續集動畫電影《冰雪奇緣2》上映，各大品牌紛紛展開聯名攻勢搶錢，New Era攜手冰雪奇緣新推出大人、孩童帽款，注入超可愛主角雪寶、安娜、艾莎等人物，和孩子一起找回少女心，超夢幻單品手刀搶起來！

此次《New Era x冰雪奇緣》系列推出大人款2款、孩童款5款搭配，以經典的950與940老帽款式飾以不同元素，除了延續經典的雪花元素，還有神秘的艾莎倒映圖樣於帽款前方，冰晶般閃亮的帽檐設計，加上雪白與天藍的色彩配搭，如同置身在冰雪奇緣的夢幻國度中。

▲NEW ERA 。（圖／品牌提供）

▲NEW ERA 。（圖／品牌提供）

▲NEW ERA 。（圖／品牌提供）

▲NEW ERA 。（圖／品牌提供）

▲（依序）950FROZEN雪寶FACE童帽NT$1,280；940黑色雪寶童帽NT$1,080；艾莎安娜童帽NT$1,080。（圖／品牌提供）

超萌巨星雪寶當然不能少，紛紛跳上孩童帽款中，完美呈現它露齒招牌微笑，更悄悄融入白色帽子的背景下，轉至背面則有迪士尼冰雪奇緣的Logo，打造電影般的華麗場景，也構成了最可愛的夢幻單品，除了雪寶更有艾莎、安娜以照片肖像方式印製在帽子前方，凡是戴上它第一眼就能被深深吸引，搭配上品牌印製在側面的標誌，頗具收藏意味。

▲NEW ERA 。（圖／品牌提供）

▲NEW ERA 。（圖／品牌提供）

冰雪世界成人帽款，均NT$1,380 。（圖／品牌提供）

接著來到成人帽款，雖然沒有動畫人物輔佐，卻低調的以經典冰晶造型搭配雪花灑落在帽子上，仿佛在冰雪世界閃閃發亮一般，同時設計出艾莎公主裙的華麗感，目前商品於22日開賣，快和孩子一起變身冰雪公主！

▲Pandora 與全新迪士尼《冰雪奇緣2》 。（圖／品牌提供）

▲PANDORA吊飾以艾莎公主代表性的藍色系打造夢幻奢華感 。（圖／品牌提供）

與此同時，也能將艾莎、安娜以及雪寶戴上手，PANDORA吊飾以艾莎公主代表性的藍色系為主，更新增了全新角色諾可，背面則寫上簡約的「Inner Strength」，只要戴上就能得到艾莎克服恐懼的強大內心。安娜公主則以熱情洋溢的暖色調搭配黃、橘、紅、紫色鋯石營造漸層效果，背面也寫上「Fearless by nature」，更具有收藏價值。

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關鍵字：

冰雪奇緣２, 迪士尼, 電影, NEW ERA, 聯名, 帽子, 鴨舌帽
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