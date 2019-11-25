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Fun・聖誕／珍珠音符、鑽石雪花讓人醉了　節慶珠寶花樣比你想的還多

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▲▼聖誕珠寶 。（圖／品牌提供）

▲TASAKI音符造型的petit” balance note鑽石珍珠設計很討喜。（圖／TASAKI提供）

記者陳雅韻／台北報導

 聖誕節是年底最令人開心的時刻，可以跑趴、玩耍、好好打扮，《ET FASHION》怎麼能錯過？當然要認真準備過節，無論你／妳想搞定造型、耍一點彩妝小心機，或者佈置出節慶氣氛，通通有解，鎖定「Fun・聖誕」就對了！ 

聖誕節腳步近了，為情人或家人備上精選的珠寶禮物，肯定獲得最熱情的回應，挑選的訣竅可從知名品牌的經典款、入門款或應景設計著手，其次考慮收禮者的穿搭風格，就能輕易將聖誕禮送到心坎兒裡。

▲▼聖誕珠寶 。（圖／品牌提供）▲▼聖誕珠寶 。（圖／品牌提供）

▲TASAKI“petit” balance note鑽石珍珠黃K金項鍊（左）60,400元，鑽石珍珠櫻花金耳環60,400元。（圖／TASAKI提供）

優雅珍珠
TASAKI人氣款balance note系列的“petit”迷你款新品，造型猶如跳躍音符，項鍊或耳環上大小各異的珍珠與鑽石錯落排列，讓佩戴者都能感受到那股活潑奔放的氣勢。

▲▼聖誕珠寶 。（圖／品牌提供）

▲MIKIMOTO Jeux de Rubans系列18K白金鑲日本Akoya珍珠鑽戒，280,000元。（圖／MIKIMOTO提供）

MIKIMOTO則將女性鍾愛的蝴蝶結與緞帶元素，運用在Jeux de Rubans系列項鍊、戒指與耳環上，鑲鑽的纏繞線條優雅打成結，再點綴日本Akoya珍珠，也是適合日常搭配的珠寶。

▲▼聖誕珠寶 。（圖／品牌提供）

▲卡地亞美洲豹系列最入門的窄版黃K金La Panthère戒95,500元。（圖／卡地亞提供）

經典不敗
卡地亞（Cartier）姿態多變的LA PANTHÈRE美洲豹系列，是不少女性心中的夢幻逸品，近期的好消息是推出最佳入門款，單純以貴金屬打造豹頭造型的戒指，不到10萬元便能入手。

▲▼聖誕珠寶 。（圖／品牌提供）

▲蕭邦Happy Snowflakes手環153,000元。（圖／蕭邦提供）

應景雪花
提到聖誕節元素，蕭邦（Chopard）Happy Diamonds系列必定榜上有名，鑲滿美鑽的雪花造型在戒指、手環、鍊墜與腕錶完美呈現，當中還有招牌滑動鑽石，晶晶亮亮非常應景。

▲▼聖誕珠寶 。（圖／品牌提供）▲▼聖誕珠寶 。（圖／品牌提供）

▲梵克雅寶Perlée couleurs黃K金孔雀石戒（左）73,000元，紅玉髓玫瑰金戒69,500元。（圖／梵克雅寶提供）

紅綠配色
紅、綠、金、銀與雪花白色，都是立刻讓人聯想的聖誕色彩，梵克雅寶（Van Cleef & Arpels）以金質圓珠設計著稱的Perlée系列，首度推出的蛋面硬寶石戒指與項鍊即呼應節慶色彩，玫瑰金鑲嵌明亮的紅玉髓、黃K金搭配綠色的孔雀石，一紅與一綠，洋溢過節氣氛。

▲▼聖誕珠寶 。（圖／品牌提供）

▲模特兒佩戴梵克雅寶Perlée couleurs系列紅玉髓珠寶，小巧但很搶眼。（圖／梵克雅寶提供）

「彩寶之王」寶格麗（BVLGARI）則集合繽紛色彩，推出BVLGARI BVLGARI系列玫瑰金指間戒，銘刻品牌Logo的三個小圓各鑲嵌舒俱徠石、珍珠母貝與孔雀石，在指間展開很搶眼。

▲▼聖誕珠寶 。（圖／品牌提供）

▲寶格麗BVLGARI BVLGARI系列玫瑰金指間戒，117,200元。（圖／寶格麗提供）

關鍵字：

聖誕節, 珠寶, TASAKI, MIKIMOTO, Cartier, Van Cleef & Arpels, BVLGARI, Chopard
fashion.net

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