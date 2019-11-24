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鐵板燒控吃起來！《犇》經典菜色回歸，七大料理推薦一次滿足你的胃

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▲鐵板燒 。（圖／記者陳美伶攝）

連續5年獲得十大頂級鐵板燒排行冠軍的《犇 鐵板燒》，從11月1日起將DAIMON‧犇 廚魔館轉型為《犇 極上Ben Teppan Suprême》，重回「鐵板燒」料理初心，並首先推出「1991經典菜色 vs 2020 創意料理」，將1991年犇鐵板燒安和本館創始年份的一些經典菜色帶回來，全新改良後重新推出。在這裡，將可以吃的到台式頂級食材x經典日式鐵板燒料理x法式新穎烹調技術的老饕最愛鐵板燒料理。

Suprême 8 Course推薦1：北海道海膽烤布蕾

▲鐵板燒 。（圖／記者陳美伶攝）

新鮮無比的日本北海道馬糞海膽，搭配上濃郁十足的底層烤布蕾，配上食用金箔點綴，每一口都化在嘴裡、香氣卻停留在口中蔓延。

Suprême 8 Course推薦2：香菇田螺佐荷蘭芹醬﻿

▲鐵板燒 。（圖／記者陳美伶攝）

1991年的菜色，使用田螺配上新鮮香菇，搭配上主廚以巴西里、核桃、奶油、鮮奶油特調而成的荷蘭芹醬，彈嫩的田螺肉吸附醬汁更顯鮮甜。

Suprême 8 Course推薦3：澎湖野生大明蝦 佐蜂蜜芥末醬

▲鐵板燒 。（圖／記者陳美伶攝）

1991年的菜色，但料理方式和醬料升級，肥美的澎湖野生大明蝦選用法國Maille第戎芥末醬、特級白酒醋、阿里山新鮮蜂蜜熬煮而成，極致的美味大明蝦絕對要慢慢品嚐。

Suprême 8 Course推薦4：深海圓鱈 佐淬釀壺底油

▲鐵板燒 。（圖／記者陳美伶攝）

▲鐵板燒 。（圖／記者陳美伶攝）

 

1991年的菜色，但從食材、料理方式到醬料全面升級。使用南極圓鱈，配上新鮮洋蔥切碎，加入新和春古早味壺底油膏、及壺底清油一起熬製，完全顛覆妳對魚料理的想像和口感。

Suprême 8 Course推薦5：極上日本和牛牛排

▲鐵板燒 。（圖／記者陳美伶攝）

來自日本北海道的黑毛和牛，肉質鮮嫩。一定要搭配旁邊的醬汁，以牛大骨以慢火燉煮逾24小時而成的精華，再佐以生黑胡椒籽，持續熬煮出獨特的胡椒醬風味，只有這裡嚐的到。

Suprême 8 Course推薦6：鮮味慢火燉雞粥

▲鐵板燒 。（圖／記者陳美伶攝）

▲鐵板燒 。（圖／記者陳美伶攝）

使用台灣有機越光米，配上以20隻老母雞熬製48小時以上濃縮成精華的雞湯熬煮而成，並利用雞皮提煉雞油，上面再加上磨成粉的烘乾烏魚子，每顆米粒滿滿的吸附濃郁雞湯，每口都超享受。

Suprême 8 Course推薦7：鐵板慢煎蜂蜜香蕉

▲鐵板燒 。（圖／記者陳美伶攝）

1991年菜色，飯後甜點不能沒吃到這一份。以自製麵包磨成粉後風乾包裹半生熟香蕉，鐵板慢煎後加入阿里山新鮮蜂蜜，外酥內嫩的熱騰騰煎香蕉配上一球冰淇淋，冰火共食的口感和甜蜜滋味令人回味無窮！

▲鐵板燒 。（圖／記者陳美伶攝）

犇 極上BEN Teppan Suprême

■ 訂位專線：02-6617-0280l

■ 地址：台北市信義區松廉路3號1樓(微風南山，星空塔1樓電梯旁)

■營業時間：

午餐：11:30~14:00 (最後點餐時間13:30)

晚餐：18:00~22:00 (最後點餐時間21:00)

Happy Hour：17:30~19:00

Suprême鐵板燒套餐料理介紹 - 1991經典菜色 vs 2020 創意料理

■Suprême 5 Course NT$1,980元起（適用於吧檯餐桌區，另設有包廂）

■Suprême 8 Course NT$2,880元起（適用於吧檯餐桌區及鐵板燒板前，另設有包廂）

文／柯夢波丹　圖／犇、COSMO

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＊本文由 柯夢波丹Cosmopolitan Taiwan 報導，未經授權同意不得轉載＊
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關鍵字：

柯夢波丹, 美食, 鐵板燒,
fashion.net

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