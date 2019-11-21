有在他就不冷場！十二星座「幹話王」Top 4　第一完全不意外

編輯／Molly 圖／翻攝自unsplash

每個人身邊一定多少有幾個愛講「幹話」的朋友，雖然有時候會沒意義的讓人想翻白眼，但有時候幹話講得好也能炒熱氣氛，讓場面變得輕鬆融洽。十二星座中就有以下4個星座很會講幹話，快來看看你身旁的「幹話王」朋友們有沒有上榜？

Top 4：射手座



熱情、幽默、總是散發歡樂氣息的射手座，很會帶動氣氛，對所有新奇有趣的事物都很感興趣，也很樂於散播快樂給大家，所以對他們來說，講講「幹話」炒熱氣氛也無可厚非，但心直口快的射手，有時講話會過於誇張，玩笑開過頭不小心得罪人而不自知。

Top 3：摩羯座



別看摩羯座平時看起來一板一眼、很嚴肅的樣子，其實他們是冷面笑匠，「幹話技能」平時只是隱藏起來而已，只要講到他們的專業部分或是感興趣的話題，就會打開話匣子，滔滔不絕講得沒完沒了，讓你想停都停不了。

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Top 2：水瓶座



思緒跳躍、一般人跟不上的水瓶座，講的幹話也顛覆尋常角度，特別有創意，但一向都按照自己心情行事的他們不是對任何人都會開啟「幹話模式」，如果碰到他們覺得tone調不合的人，他們才懶得理你，連講話都不耐煩，但只要跟好朋友在一起，他們的笑點就很低，而且會被奇特的事物戳到笑點，也常講幹話後自己先笑個不停。

Top 1：雙子座



天生社交技能滿點的雙子座，榮登「幹話王」寶座完全毫無懸念！他們不僅幽默風趣、反應靈敏，非常會觀察別人的反應和情緒，更有一張能言善道的三寸不爛之舌，「見人說人話，見鬼說鬼話」非常清楚說什麼樣的話才能得到想要的效果，當他們想引起關注或想逗樂人時什麼話都能講，只要雙子在場，沒梗、冷場這種事絕不存在。



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