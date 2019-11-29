Fun・聖誕／4步驟做出超美自然風花圈！文華花苑總監陳妍嵐用「馴鹿角」妝點

▲文華國際花苑總監陳妍嵐示範自然風聖誕花圈。（影／記者陳雅韻攝）

記者陳雅韻／台北報導

文華國際花苑總監陳妍嵐與花為伍，每逢聖誕節必定以花藝布置居家空間，例如門上懸掛聖誕花圈，而客廳則放置散發迷人氣味的諾貝松聖誕樹，並交由兒女布置，她表示：「我會選定一個顏色主題，由小孩掛上適合的聖誕吊飾與聖誕彩球。」在國外聖誕彩球是傳承制，她也遵循這項傳統，收藏不少漂亮設計，「每年把這些彩球拿出來看一看，都會勾起許多美好回憶。」

▲陳妍嵐每逢聖誕節，必定以花藝布置為居家增添節慶感。（圖／記者湯興漢攝）

若居家空間無法容納有份量的聖誕樹，陳妍嵐親自示範自然風的聖誕花圈，也能增添節慶氣氛。準備材料為木圈、由加利葉、山桐子、松果、閃亮馴鹿角裝飾，其他如肉桂棒、聖誕元素裝飾則依個人喜好添加，在花店都能一次備齊素材，初學者製作一個中型花圈約2小時。

▲運用鐵絲將朝同一方向的由加利樹葉纏緊，但必須維持蓬鬆度。（圖／記者湯興漢攝）

步驟一

先以冷澤杉打底，將由剪出長短層次的加利樹枝順時針插入，讓葉片都朝同一個方向，再運用鐵絲纏緊藏在葉片下方，保持整體的蓬鬆度。

▲鐵絲纏繞松果下方，準備固定在花圈上。（圖／記者湯興漢攝）

步驟二

在花圈上找三角點，將綁上鐵絲的松果以群組式固定在三角位置，同樣也朝順時鐘方向呈現。

▲陳妍嵐選用撒金粉的馴鹿角裝飾花圈。（圖／記者湯興漢攝）

步驟三

可依喜好為花圈加入一點點微亮的元素，陳妍嵐選用撒上金粉的馴鹿角裝飾，具畫龍點睛的效果。

▲點綴細小的紅果實讓花圈更有聖誕感。（圖／記者湯興漢攝）

步驟四

最後加入一些顏色，採用如山桐子等非亮面的細小紅色果實，增添聖誕感，花圈正面或側面均可點綴，更具立體感。

▲自然風聖誕花圈大功告成。（圖／記者湯興漢攝）

▲陳妍嵐喜歡於門上懸掛自然風的大型聖誕花圈。（圖／記者湯興漢攝）

▲棉花與松果為主體的小型聖誕花圈呈現截然不同的風格，30cm乾燥花圈（附手工木盒）約3,200元。（圖／記者湯興漢攝）

同場加映

除了聖誕花圈，陳妍嵐建議居家餐桌也可做聖誕布置，以長形盤為底，裝飾多肉植物、松果、紅色彩球，再加入小小燭台杯，很容易就能營造溫馨的用餐氛圍。

▲裝飾多肉植物、松果、紅色彩球與燭台杯的長型花藝為餐桌增添溫馨氣氛，多肉植物聖誕餐桌擺飾60cm款約4,280元。（圖／記者湯興漢攝）

今年聖誕節，文華國際花苑也貼心推出桌上型聖誕樹，當中包括可親子一起DIY布置的組合，內含桌上型聖誕樹、燈飾、彩球與一款精緻陶瓷彩球，讓顧客能珍藏並傳承年度聖誕彩球，將年年的美好延續下去。

▲文華國際花苑推出桌上型聖誕樹與精緻聖誕彩球，混合松聖誕小樹約2,880元。（圖／記者湯興漢攝）

▲限量冷澤杉聖誕樹桌上型約60cm DIY組約5,280元，聖誕禮組約6,580元。（圖／記者湯興漢攝）