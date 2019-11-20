超簡單！睡前10分鐘瘦腿運動，跟著做超有感

▲完全不需要技巧，在家也可以輕鬆做。（圖／翻攝自小紅書，以下同）

記者曾怡嘉 / 綜合報導

每天都想運動但總找不出時間，看著鏡中的身形好有罪惡感，日前《小紅書》有網友分享睡前10分鐘燃脂運動，不只動作簡單好上手，經過實測真的超有用！

雙腿靠牆倒立

可以直接在房間練，沒有空間的限制，將雙腿併攏緊貼牆面，臀部不要有空隙，勾起腳尖保持不動，維持動作一分鐘就能感受腿部後側的拉伸，搭配縮小腹的效果會更好。



空中腳踏車

躺著想像自己正在騎腳踏車，維持三分鐘就能感受到大腿和肚子都有痠痛感，休息十秒後再進行兩組，這個動作對瘦大腿和平坦小腹很有幫助。



仰臥抬腿

由腹部出力將腿部抬起，放下去的時候記得腳步要完全落地，以三十個為一組，連續做三組就能感受到小腹變緊，如果覺得腹部痠痠的，就代表出力正確。



靜態臀橋

用臀部出力，接著抬起身體讓身體保持成一條直線，堅持三十秒後，慢慢放下臀部，一共做五組，每組中間可以休息十秒，這個動作能幫助臀部和腿部塑型。



臀腿拉伸

做完運動之後，記得一定要做伸展運動，可以幫助防止肌肉痠痛。將前腿勾起，後腿盡量貼地伸直，用雙手撐起身體，就能感受到大腿前側和臀部的拉伸。

腹部拉伸

以雙手撐起身體，記得肩膀放鬆不要聳起，就能感受到腹部的伸展，將頭盡量往上抬，順道拉伸脖頸，搭配腹式呼吸法，拉伸三十秒就可以。

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