雙子愛上巨蟹就是一場虐戀！最不合拍的5個星座組合

▲星座只能當作概率參考，一段完美戀愛需要用心經營。（圖／Unsplash，以下同）

編輯/ Lily

大家都說愛到卡慘死，雖然星座個性只能當作參考，但偏偏這樣的組合總是有較大機率展開虐戀，愛到最後你累我也累，感情就這樣走入死胡同，你身邊也有這樣的CP嗎？



金牛女和雙子男

金牛女期待一段穩定的關係， 但雙子男恰好不愛被愛情羈絆，女方或許早已認定對方為另一半， 但雙子卻以為兩人只是關係不錯的朋友，兩人愛的不同調。 凡事喜歡悶在心中的金牛女不說出心中的不滿，總愛雙子男來猜，愛情容易陷入死胡同中。

雙子女和巨蟹男

當喜歡穩定的巨蟹碰上愛玩的雙子，注定是一場虐戀。巨蟹男喜歡掌控別人才能獲得安全感，當他愛上不愛被掌控的雙子，愛情悲劇就開始，巨蟹男好控制，會讓雙子女覺得好無聊，沒什麼意思。

獅子女和處女男

兩個人其實都很自戀，有時候看彼此不太順眼。處女男講話很有自己的原則，只要一說起道理根本不管你是誰，而獅子女特別喜歡大量讚美，才覺得人生有意義。處女男有時管很多，這會讓獅子女有點受不了。

天秤女和摩羯男

魔羯男一開始總是百依百順，凡事都以女方的意見為主，但時間一久會受不了天秤座的公主脾氣，兩人總會冷碰冷 或是硬碰硬。天秤喜歡熱鬧，而摩羯則喜歡安安靜靜地在家放空，兩人交集越來越少。

牡羊女和天蠍男

天蠍男喜歡被人崇拜，但偏偏牡羊女不吃這一套，總會在無意中間破壞他的英雄形象，他們總是處在誰也不服誰的循環之中，相處到最後兩人都好累，感情就很難繼續下去。

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