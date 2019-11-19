護唇膏原來上下塗才有效！5個你早該打破的保養迷思

▲保養白做工，不只耗財又耗時間。（圖／翻攝自Pinterest，以下同）

記者曾怡嘉 / 綜合報導

許多女生每天花不少時間保養，但觀念、做法不對反讓肌膚越來越糟，以下5個錯誤的保養迷思，你應該趁早打破！

天天敷面膜，對肌膚好

或許很多女星都天天敷面膜，讓大家以為勤敷面膜能讓肌膚快速變好。其實面膜為了要快速達成保養成效，裡面所添加了很多營養或是刺激成分，如果每天敷，反而會使肌膚太過營養，問題肌膚甚至會冒出粉刺和痘痘，更容易養成敏感膚質，不可不慎。

勤去角質，肌膚才會嫩

有時候肌膚摸起來粗粗的，又或保養品不好吸收，於是開始瘋狂天天去角質，雖說去角質能幫助肌膚老廢角質循環代謝，但其實角質層本身就會自行脫落，就算擔心角質堆積，只做好清潔洗臉，就能讓角質持續更新。皮膚科醫生建議，如果真的要去角質，建議一個月頂多1-2次，與其去角質，好好「護角質」還比較重要。

左右塗護唇膏才有效

很多人都有擦護唇膏習慣，日前有日本醫師指出正確的塗法應該是順著唇紋、由上往下塗抹，這完全顛覆了我們的保養觀念。原來塗護唇膏不應該左右塗抹，正確方式應該是縱向的均勻塗抹。而且護唇膏並非擦越多越好，擦多可能造成反效果。

洗完緊繃才代表洗乾淨

大家保養常常過與不及，有人很注重肌膚清潔，總誤以為洗後有緊繃感才是真的乾淨，正確的洗臉方法只要出油的地方帶到洗面乳，30秒內以指腹輕柔快速清潔全臉，最後用冷水洗淨就可以。洗臉洗得頻繁、過久或是太用力都不好，清潔過度反而容易冒油。

重要約會前用新的保養品

很多女生有囤保養品習慣，偏偏總愛在重要時刻才肯拿出「最厲害」得保養品來用，但你要知道無論是清潔卸妝、保濕還是美白，都不適合在重要時刻新品，因為你不知道會不會讓過敏找上你，隔天若有重要約會，還是用慣用保養品比較妥當。

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