fb ig video ETtoday search mobile

護唇膏原來上下塗才有效！5個你早該打破的保養迷思

> >

▲▼5個你早該打破的保養迷思。（圖／翻攝自Pinterest）

▲保養白做工，不只耗財又耗時間。（圖／翻攝自Pinterest，以下同）

記者曾怡嘉 / 綜合報導

許多女生每天花不少時間保養，但觀念、做法不對反讓肌膚越來越糟，以下5個錯誤的保養迷思，你應該趁早打破！

▲▼5個你早該打破的保養迷思。（圖／翻攝自Pinterest）

天天敷面膜，對肌膚好

或許很多女星都天天敷面膜，讓大家以為勤敷面膜能讓肌膚快速變好。其實面膜為了要快速達成保養成效，裡面所添加了很多營養或是刺激成分，如果每天敷，反而會使肌膚太過營養，問題肌膚甚至會冒出粉刺和痘痘，更容易養成敏感膚質，不可不慎。

勤去角質，肌膚才會嫩

有時候肌膚摸起來粗粗的，又或保養品不好吸收，於是開始瘋狂天天去角質，雖說去角質能幫助肌膚老廢角質循環代謝，但其實角質層本身就會自行脫落，就算擔心角質堆積，只做好清潔洗臉，就能讓角質持續更新。皮膚科醫生建議，如果真的要去角質，建議一個月頂多1-2次，與其去角質，好好「護角質」還比較重要。

▲▼5個你早該打破的保養迷思。（圖／翻攝自Pinterest）

左右塗護唇膏才有效

很多人都有擦護唇膏習慣，日前有日本醫師指出正確的塗法應該是順著唇紋、由上往下塗抹，這完全顛覆了我們的保養觀念。原來塗護唇膏不應該左右塗抹，正確方式應該是縱向的均勻塗抹。而且護唇膏並非擦越多越好，擦多可能造成反效果。

▲▼5個你早該打破的保養迷思。（圖／翻攝自Pinterest）

洗完緊繃才代表洗乾淨

大家保養常常過與不及，有人很注重肌膚清潔，總誤以為洗後有緊繃感才是真的乾淨，正確的洗臉方法只要出油的地方帶到洗面乳，30秒內以指腹輕柔快速清潔全臉，最後用冷水洗淨就可以。洗臉洗得頻繁、過久或是太用力都不好，清潔過度反而容易冒油。

重要約會前用新的保養品

很多女生有囤保養品習慣，偏偏總愛在重要時刻才肯拿出「最厲害」得保養品來用，但你要知道無論是清潔卸妝、保濕還是美白，都不適合在重要時刻新品，因為你不知道會不會讓過敏找上你，隔天若有重要約會，還是用慣用保養品比較妥當。

►►看更多時尚資訊分享，快來下載星光雲App

關鍵字：

保養, 迷思
fashion.net

熱門文章

林志玲穿夏姿粉色露背裝　旗袍領禮服有助攻生雙胞胎秘密

林志玲穿夏姿粉色露背裝　旗袍領禮服有助攻生雙胞胎秘密

林志玲婚宴穿15萬鞋配蘇菲雅訂製禮服　孝心替家人打點行頭

林志玲婚宴穿15萬鞋配蘇菲雅訂製禮服　孝心替家人打點行頭

日模八木Alissa激似真人洋娃娃　曝消水腫就靠「南瓜水」

日模八木Alissa激似真人洋娃娃　曝消水腫就靠「南瓜水」

LIFE・經典／千百種閱讀的姿態　敦南誠品25年深夜書香落幕

LIFE・經典／千百種閱讀的姿態　敦南誠品25年深夜書香落幕

侯佩岑背12萬香奈兒毛毛包　登紐約時代廣場大屏幕

侯佩岑背12萬香奈兒毛毛包　登紐約時代廣場大屏幕

女生都買得起的GUCCI千元「小金管」唇膏　限量色3種亮片閃閃美

女生都買得起的GUCCI千元「小金管」唇膏　限量色3種亮片閃閃美

卡地亞美洲豹入門版　戒指不到10萬可入手

卡地亞美洲豹入門版　戒指不到10萬可入手

HOT・Stuff／南韓小眾牌「小太陽水桶包」　歐美潮人也狂背

HOT・Stuff／南韓小眾牌「小太陽水桶包」　歐美潮人也狂背

首爾最新打卡點超美！波浪形玻璃屋夜晚發光　竟是LV旗艦店

首爾最新打卡點超美！波浪形玻璃屋夜晚發光　竟是LV旗艦店

戴上幻想自己是木村拓哉！G-SHOCK新錶開放體驗

戴上幻想自己是木村拓哉！G-SHOCK新錶開放體驗

ET Fashion

推薦閱讀

容易日久生情的星座Top 3　處女一定要了解對方、第一很需要陪伴

容易日久生情的星座Top 3　處女一定要了解對方、第一很需要陪伴

別擔心有空窗期！「5星座」一分手就有新戀情

別擔心有空窗期！「5星座」一分手就有新戀情

全台首間BALENCIAGA Outlet華泰開幕！爆款老爹鞋、機車包5折起超好逛

全台首間BALENCIAGA Outlet華泰開幕！爆款老爹鞋、機車包5折起超好逛

林志玲穿30萬元「隱藏版禮服」謝客！下半身全透視　羽毛輕晃和老公起舞 偶像醜照表情包變搞笑插畫　經典「MINO問號」欠收藏，連女神IU也逃不過 韓星寶寶藍髮氾濫　IU回歸巡演改用「星光紫」新髮色電翻粉絲 林志玲穿夏姿粉色露背裝甜笑送客　旗袍領禮服有助攻生雙胞胎秘密 出國玩不會認硬幣？「日幣專用」零錢包免翻找，一手結帳也不是問題 GD操刀的NIKE小花球鞋好想擁有！設計細節一次看，台灣12月上市 雙子、射手CP根本天注定！最容易一見鍾情的4個星座組合

我想要說....

我要投稿 |人才招募 |關於我們 |廣告刊登/合作提案 |客服信箱 |服務條款 |隱私權政策 |著作權聲明 |免責聲明
電話：+886-2-5555-6366 東森新媒體控股股份有限公司 版權所有，非經授權，不許轉載本網站內容 © ETtoday.net All Rights Reserved.
回到最上面