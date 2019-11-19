fb ig video ETtoday search mobile

凱特王妃最愛用的3種唇色　跟著擦就能秒get優雅氣質

> >

▲凱特王妃最愛用的3個唇色。（圖／翻攝IG）

▲凱特王妃最愛用的3個唇色。（圖／翻攝IG）

嚮往凱特王妃的優雅好氣質？可以先從偷學她最愛的3種唇妝開始。

編輯／Amanda　圖／翻攝IG@kensingtonroyal、@duchess_catherine_m、@bollyhollywood1

英國皇室成員凱特王妃（Kate Middleton）每次亮相，優秀的時尚品味和優雅迷人氣質總能擄獲所有人目光，因為受到皇室規範，她的妝容從沒出現過於誇張的顏色，連唇妝也沒有一般名人愛用的大紅色、暗紅等鮮豔色，但低調而恰當的唇色反而凸顯了她的優雅特質。雖然氣質不是一朝一夕可以養成，但我們可以偷學凱特王妃的3種愛用唇色，從「妝」出好氣質開始！

▲凱特王妃最愛用的3個唇色。（圖／翻攝IG）

▲凱特王妃最愛用的3個唇色。（圖／翻攝IG）

▲裸色是凱特王妃最常用的唇色，不僅看起來優雅有氣質，還很百搭。

氣質裸色

仔細看凱特王妃每次時出現的妝容，可以發現裸色唇是她出鏡率最高的唇色，不僅跟所有妝容都百搭，出席任何場合也都沒問題，看起來氣質滿分外，可以正式也可表現出親和力。不容易出錯的裸色更是男生接受度非常高的唇色，不管妳是剛開始學化妝的新手小白，或是喜歡氣質妝容的女生，化妝包內備有一隻裸色唇膏就對了！

▲凱特王妃最愛用的3個唇色。（圖／翻攝IG）

▲凱特王妃最愛用的3個唇色。（圖／翻攝IG）

▲想有好氣色又不想太過鮮豔，就可以選擇粉嫩柔和的玫瑰淺粉色。

玫瑰淺粉色

凱特王妃在出席一些戶外活動或是較輕鬆的行程時，會選用比裸色多了一點紅潤色彩的玫瑰淺粉色，可提升氣色又不會過於鮮豔，同時還能帶點嫵媚氣息。如果今天有約會或是想有粉嫩好氣色，就很適合換上這種兼顧亮眼又溫柔的玫瑰淺粉色。

►閨密每天都很美的秘密原來是這個！

▲凱特王妃最愛用的3個唇色。（圖／翻攝IG）

▲凱特王妃最愛用的3個唇色。（圖／翻攝IG）

▲出席晚宴或較正式場合時，凱特王妃的妝感會加重一點，並搭配帶棕色調的豆沙紅，營造隆重感。

帶棕色調的豆沙紅

在出席晚宴或是較正式的晚上活動時，凱特王妃的妝容就會比平日加重一些，唇膏也會換上深一點的豆沙紅，優雅之餘，也更隆重、有氣勢。根據阿里巴巴《口紅消費數據報告》顯示，台灣女生近年來最愛的口紅顏色是帶點棕調的「豆沙紅」，紅帶棕的色調能呈現知性氣質，同時也很適合東方人偏黃的膚色，如果需要出席正式場合或想要比較有氣勢時，就很適合選擇這種紅棕色唇彩。

►►看更多時尚資訊分享，快來下載星光雲App

fashion.net

熱門文章

林志玲穿夏姿粉色露背裝　旗袍領禮服有助攻生雙胞胎秘密

林志玲穿夏姿粉色露背裝　旗袍領禮服有助攻生雙胞胎秘密

林志玲婚宴穿15萬鞋配蘇菲雅訂製禮服　孝心替家人打點行頭

林志玲婚宴穿15萬鞋配蘇菲雅訂製禮服　孝心替家人打點行頭

日模八木Alissa激似真人洋娃娃　曝消水腫就靠「南瓜水」

日模八木Alissa激似真人洋娃娃　曝消水腫就靠「南瓜水」

LIFE・經典／千百種閱讀的姿態　敦南誠品25年深夜書香落幕

LIFE・經典／千百種閱讀的姿態　敦南誠品25年深夜書香落幕

侯佩岑背12萬香奈兒毛毛包　登紐約時代廣場大屏幕

侯佩岑背12萬香奈兒毛毛包　登紐約時代廣場大屏幕

女生都買得起的GUCCI千元「小金管」唇膏　限量色3種亮片閃閃美

女生都買得起的GUCCI千元「小金管」唇膏　限量色3種亮片閃閃美

卡地亞美洲豹入門版　戒指不到10萬可入手

卡地亞美洲豹入門版　戒指不到10萬可入手

HOT・Stuff／南韓小眾牌「小太陽水桶包」　歐美潮人也狂背

HOT・Stuff／南韓小眾牌「小太陽水桶包」　歐美潮人也狂背

首爾最新打卡點超美！波浪形玻璃屋夜晚發光　竟是LV旗艦店

首爾最新打卡點超美！波浪形玻璃屋夜晚發光　竟是LV旗艦店

戴上幻想自己是木村拓哉！G-SHOCK新錶開放體驗

戴上幻想自己是木村拓哉！G-SHOCK新錶開放體驗

ET Fashion

推薦閱讀

容易日久生情的星座Top 3　處女一定要了解對方、第一很需要陪伴

容易日久生情的星座Top 3　處女一定要了解對方、第一很需要陪伴

別擔心有空窗期！「5星座」一分手就有新戀情

別擔心有空窗期！「5星座」一分手就有新戀情

全台首間BALENCIAGA Outlet華泰開幕！爆款老爹鞋、機車包5折起超好逛

全台首間BALENCIAGA Outlet華泰開幕！爆款老爹鞋、機車包5折起超好逛

林志玲穿30萬元「隱藏版禮服」謝客！下半身全透視　羽毛輕晃和老公起舞 韓星寶寶藍髮氾濫　IU回歸巡演改用「星光紫」新髮色電翻粉絲 偶像醜照表情包變搞笑插畫　經典「MINO問號」欠收藏，連女神IU也逃不過 泫雅、Lisa的法式瀏海實在美　微微蓋過眉毛的凌亂感，性感毫不費力 林志玲穿夏姿粉色露背裝甜笑送客　旗袍領禮服有助攻生雙胞胎秘密 GD操刀的NIKE小花球鞋好想擁有！設計細節一次看 出國玩不會認硬幣？「日幣專用」零錢包免翻找，一手結帳也不是問題

我想要說....

我要投稿 |人才招募 |關於我們 |廣告刊登/合作提案 |客服信箱 |服務條款 |隱私權政策 |著作權聲明 |免責聲明
電話：+886-2-5555-6366 東森新媒體控股股份有限公司 版權所有，非經授權，不許轉載本網站內容 © ETtoday.net All Rights Reserved.
回到最上面