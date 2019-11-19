凱特王妃最愛用的3種唇色　跟著擦就能秒get優雅氣質

▲嚮往凱特王妃的優雅好氣質？可以先從偷學她最愛的3種唇妝開始。

編輯／Amanda 圖／翻攝IG@kensingtonroyal、@duchess_catherine_m、@bollyhollywood1

英國皇室成員凱特王妃（Kate Middleton）每次亮相，優秀的時尚品味和優雅迷人氣質總能擄獲所有人目光，因為受到皇室規範，她的妝容從沒出現過於誇張的顏色，連唇妝也沒有一般名人愛用的大紅色、暗紅等鮮豔色，但低調而恰當的唇色反而凸顯了她的優雅特質。雖然氣質不是一朝一夕可以養成，但我們可以偷學凱特王妃的3種愛用唇色，從「妝」出好氣質開始！

▲裸色是凱特王妃最常用的唇色，不僅看起來優雅有氣質，還很百搭。



氣質裸色



仔細看凱特王妃每次時出現的妝容，可以發現裸色唇是她出鏡率最高的唇色，不僅跟所有妝容都百搭，出席任何場合也都沒問題，看起來氣質滿分外，可以正式也可表現出親和力。不容易出錯的裸色更是男生接受度非常高的唇色，不管妳是剛開始學化妝的新手小白，或是喜歡氣質妝容的女生，化妝包內備有一隻裸色唇膏就對了！

▲想有好氣色又不想太過鮮豔，就可以選擇粉嫩柔和的玫瑰淺粉色。



玫瑰淺粉色



凱特王妃在出席一些戶外活動或是較輕鬆的行程時，會選用比裸色多了一點紅潤色彩的玫瑰淺粉色，可提升氣色又不會過於鮮豔，同時還能帶點嫵媚氣息。如果今天有約會或是想有粉嫩好氣色，就很適合換上這種兼顧亮眼又溫柔的玫瑰淺粉色。

►閨密每天都很美的秘密原來是這個！

▲出席晚宴或較正式場合時，凱特王妃的妝感會加重一點，並搭配帶棕色調的豆沙紅，營造隆重感。



帶棕色調的豆沙紅



在出席晚宴或是較正式的晚上活動時，凱特王妃的妝容就會比平日加重一些，唇膏也會換上深一點的豆沙紅，優雅之餘，也更隆重、有氣勢。根據阿里巴巴《口紅消費數據報告》顯示，台灣女生近年來最愛的口紅顏色是帶點棕調的「豆沙紅」，紅帶棕的色調能呈現知性氣質，同時也很適合東方人偏黃的膚色，如果需要出席正式場合或想要比較有氣勢時，就很適合選擇這種紅棕色唇彩。

►►看更多時尚資訊分享，快來下載星光雲App