吵架後男生在想什麼？情侶24小時心理變化圖　網認證：太真實！

編輯／Molly 圖／翻攝自unsplash、小紅書

不論感情再好的情侶，相處間難免都會有些小摩擦、鬧矛盾的時候，雖然和好後依舊甜蜜，但很多人對於對方吵架後的表現都不能理解，到底吵架後男女雙方各自心裡都在想什麼？網上就流傳一組情侶吵架後，24小時內的心理變化圖，讓網友直呼「這根本就我跟男友的寫照」「簡直太真實了！」



吵架後1小時



男生：其實已經忘了剛剛到底是為了什麼吵架，但為了讓女友先冷靜一下，他們通常會選擇先做些別的事，像是打幾場遊戲、跟朋友聊天等等。

女生：如果認定這次吵架的起因是男友的錯，大多數女生會都抱著「他不先來道歉，就不主動跟他說話！」的心態。

吵架後2小時



男生：專注做自己的事，一不小心就忘了時間，既然時間晚了，那就明天再跟女友聯絡好了。

女生：一直生悶氣，邊等男友來道歉，邊猜男友到底在幹麻。

吵架後3～4小時



男生：現在該睡覺了，有什麼事明天醒來再說。

女生：邊氣男友為何還不聯絡，一邊又焦慮男友該不會不愛自己了，忍不住找人或發文訴苦。

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吵架後過了一個晚上



男生：下意識覺得女友已經消氣，先把工作忙完，晚上再找她就好。

女生：晚上一直猜測男友在幹麻，加上生悶氣，沒睡好、情緒差，又看到男友都沒消沒息，甚至會開始想是否該分手了。

吵架後14～20小時



男生：已經不把吵架的事放在心上，眼前該幹嘛就幹嘛，專注做事。

女生：開始忍不住反省是不是自己這次反應太超過，是不是也該跟男友道歉，但一方面依舊生氣他完全沒有任何表示。

吵架20～24小時



男生：帶點女友愛吃的小點心，再講些好話哄哄她應該就可以了吧！

女生：既然他都主動示好了，那就原諒他吧！

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