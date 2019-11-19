林志玲、昆凌的婚紗是女孩夢想嫁衣！17對明星夫妻婚紗特輯，準新娘請收下

相信每個女孩心中都有一個夢想婚禮存在，不論是清新、華麗、率性… 皆是人生中獨一無二、無可替代的日子，而這時明星藝人釋出的唯美婚紗照與報導則成為了準新娘們的無價參考

林志玲 & Akira

一襲純白色魚尾設計拖曳禮服，搭載上宛如蕾絲般精緻、覆蓋於頸部和肩上的珍珠小斗篷，將志玲姊姊的優雅氣質完美襯托出，而這一套充滿古典風格的純手工婚紗正是出自美國紐約品牌Ralph Lauren。此外，國民姐夫Akira身著的雙排扣黑色燕尾西裝禮服也同樣出自Ralph Lauren，不僅時髦紳士，也再次以Ralph Lauren日本區形象大使的身份完美演繹品牌的精湛工藝。當然，有別於他場，這次身旁有了志玲姊姊的陪伴更顯帥氣逼人！

在 Instagram 查看這則貼文 Marie Claire 美麗佳人 Official（@marieclairetw）分享的貼文 於 PST 2019 年 11月 月 17 日 上午 5:23 張貼

隨著天色漸暗，外頭齊聚一探志玲姊姊和國民姐夫Akira的群眾不減反增，為此兩人還特地於舉辦晚宴的臺南市美術館二樓亮相，向群眾們揮手致意，場面宛如亞洲版皇室婚禮熱鬧壯觀。此時的志玲姊姊換上了由台灣婚紗品牌Sophia Ritz為她量身訂做的婚紗，七分長的紗裙以香檳粉和米膚金襯出志玲姊姊浪漫甜美的氣質，上身則以V字領搭配手工縫製的珠飾，彷彿小仙子般動人。而腳踩的閃亮亮高跟鞋也是此身造型的重點，這雙出自Jimmy Choo經典系列Cinderella中的高跟鞋，採用了7000多顆水晶寶石，搭配宛如冰晶的層次色水晶裝點於結頭，乍看之下還有滿有《冰雪奇緣》Elsa的氛圍？

在 Instagram 查看這則貼文 Marie Claire 美麗佳人 Official（@marieclairetw）分享的貼文 於 PST 2019 年 11月 月 17 日 上午 6:23 張貼

晚宴上，志玲姊姊換上了由台灣設計師品牌Shiatzy Chen創意總監陳彩霞所設計的中式婚紗，除了以立領和削肩勾勒出志玲姊姊性感的肩頸線條外，背後更以水滴形的鏤空挖背襯出迷人腰際曲線，當然，上頭的蕾絲雕花和刺繡也體現出了品牌精湛的手工藝技巧，而粉色的選擇則再次呼應著志玲姊姊那甜潤的氣息。

在 Instagram 查看這則貼文 Marie Claire 美麗佳人 Official（@marieclairetw）分享的貼文 於 PST 2019 年 11月 月 17 日 上午 6:10 張貼

其後也紛紛換上了由The Atelier Couture打造的迷霧藍禮服，亮片的點綴和裙擺上的夢幻紗質加持，悄悄替禮服佐上夢幻的漸層效果，此外，搭配的羽毛鑲飾披肩使整體更是多了飄飄然的仙子氣息。然而在晚宴派對上，志玲姊姊則換上了出自Nicole+Felicia的性感迷你洋裝，亮片的點綴和串珠流蘇的結合，使志玲姊姊時時刻刻、每一個轉身都閃耀動人。

夏于喬 & 林書宇

和導演林書宇於五月底對外宣布結婚一事的夏于喬，不僅整個人看起來比平時更加自信美麗，釋出的婚紗照也迷倒不少女孩心。為了找尋心中那完美的禮服，夏于喬在經過經紀人的介紹後決定與芝加哥婚紗訂製品牌Jasmine Galleria合作溝通，打造出夢想嫁紗。從衣料的選擇到版型的打樣，這件高雅且古典的窄版宮廷袖婚紗，將夏于喬的溫柔小女人氣質大大襯托，搭配上微拖曳的網紗裙擺，展現浪漫又俏麗的輕婚紗模樣。

此外，品牌更貼心地在另一套玫瑰紅的小禮服內襯繡上先生送給新娘的秘密情話“Soulmates”，間接表達彼此在心中的重要地位（白紗的防塵袋上也繡有兩人的結婚紀念日喔！）。

鄧福如 & HowHow

知名創作型歌手鄧福如和Youtuber HowHow結婚啦！新娘穿著一襲高領薄紗禮服走上紅毯，然而雖說衣領設計為半高領，但採用的透膚薄紗不但不使婚紗產生厚重的效果，反而注入一股仙氣飄飄的高雅氣質，尤其裝點上的絲緞領結更佐上乖巧感，讓人不禁想更加疼愛她。此外，上頭精緻且細膩的花邊蕾絲巧妙排列出深V字型，將鄧福如姣好的身材完美彰顯，性感極致！而這件禮服則是由Coronation Lace Bridal獨家代理引進的以色列品牌Liz Martinez所打造，當時王棠云也是選擇穿上這家的婚紗幸福和余文樂走上紅毯喔！

柯佳嬿 & 謝坤達

2017年底登記結婚的柯佳嬿與謝坤達小倆口，終於在去年9月15日於萬華酒店舉辦婚禮，向彼此相許承諾並延續長跑五年多的甜蜜愛情。以一襲純白色蕾絲薄紗禮服亮相的柯佳嬿，其充滿鏤空的視覺效果將他的姣好身形完美展現，設計上復古感的削肩加上精緻蕾絲與薄紗，讓整體除了透出若隱若現的性感，更多了高雅又脫俗的氣質。而這件禮服則是向台灣品牌MS IDEAS所訂製，早先在九月初釋放的婚紗照也是出自相同品牌喔！

強調細膩剪裁和精湛繡工的MS IDEAS，特地為柯佳嬿打造了一件多層次的蛋糕裙身，配上細膩的法國蕾絲長袖上身，突顯柯佳嬿優雅的一面，此外，腰上的馬甲腰封則替整體佐上了古典質感; 另一套雖然稱不上是禮服的兩截式套裝，但簡約卻充滿巧思的設計絕對是文青女孩的大愛。透紗澎袖拼接上棉麻上衣，下身則搭配由透紗加上內襯層疊而成的上窄下寬裙子，共展溫雅氣質。

阿嬌 & 賴弘國

「就是『對的時間遇到對的人』」或許就如阿嬌所說，儘管才剛於去年初在個人社群媒體上宣佈訂婚消息，如今事隔四個月後就已正式結為夫妻了～！婚禮特別選在位於美國洛杉磯，近百年歷史的5星級飯店 Millennium Biltmore Hotel，富麗堂皇的內裝完全使人震撼，而大家所關注的婚紗則是姊妹阿Sa及容祖兒送給她，來自英國著名婚紗品牌Jenny Packham，開岔至腰間的深V領剪裁，搭上雙肩處的荷葉皺褶設計，輕柔姿態使阿嬌顯得性感又浪漫，仔細看，裙身上還有獨特的短絨波點細節，裝點出阿嬌俏麗的氣質。

擅長彰顯女性華麗貴氣，同時了解如何拿捏性感尺度的設計師Jenny Packham，成為許多女星出席活動時喜愛選擇的品牌，如小天后Taylor Swift、時尚教主Blake Lively，甚至連凱特王妃都愛不釋手！

而在喬治小王子、夏洛特小公主、以及出生不久的路易斯小王子產後的亮相上，凱特王妃皆選擇穿上由Jenny Packham所設計的簡約氣質洋裝，與世民分享喜悅的氛圍，由此可見凱特王妃有多鍾愛Jenny Packham了吧！

宋慧喬 & 宋仲基

若要說起2016年呼聲最高的情侶檔，那絕對是因韓劇《太陽的後裔》結識而相戀的宋慧喬和宋仲基，然而如大家所願，這對佳偶在相隔一年的戀愛後結婚成了夫妻，但日後卻因性格上的不合適而選擇走向離婚，雖然可惜但還是祝福兩人未來都能找到屬於自己真實的幸福。宋慧喬當時身穿了由Dior創意總監Maria Grazia Chiuri親手設計的婚紗，輪廓擷取自2017秋冬高級訂製服秀上一件U字領的黑色絲絨禮服，面料則改為雪白緞面，並在領子處鑲上蕾絲，展現宋慧喬婉約又氣質的一面。

全智賢 & 崔俊赫

不論是多年前的野蠻女友、或是後期的千頌伊形象，想必都已深深烙印在多人的心中，但你是否對全智賢的婚紗造型有印象呢？拒絕品牌贊助的全智賢，親自與造型師好友等人一同挑選婚禮當日的嫁衣，而最後榮幸獲選的是出自黎巴嫩裔設計師Reem Acra於2012年推出的花朵婚紗系列，魚尾裙的剪裁設計、搭配亮片鑲飾的花朵圖騰、還有拼接於袖上的透膚紗，既奢華又典雅。

金泰熙 & Rain

愛情長跑五年的金泰熙和Rain於2017年初甜蜜完婚了！同樣捨棄品牌贊助的金泰熙，和Rain選擇在教堂低調舉辦婚禮，雖然少了壯觀的場面，但如此簡約又溫馨的婚禮才是兩夫妻所追求的，在婚紗選擇上也同樣拋棄了華麗的長拖襬禮服、甚至閃爍的珠寶水鑽，以俏麗的短版蕾絲婚紗亮相，除了拼接的鏤空長袖、領口的波浪弧形也相當甜美，說到這，想必大家一定很好奇這件婚紗是出自哪吧？答案揭曉，由金泰熙親自與造型師一同討論並設計出的專屬迷人嫁衣，只能說金泰熙不僅聰明又美麗、審美品味也是不容小覷。

Angelababy & 黃曉明

愛情同樣長跑五年的Angelababy 和黃曉明，雖然後期陸續公開訂婚消息及婚紗照，但遲遲未等到婚禮的那天，然而兩人終於在2015年的10月於上海舉辦了坐擁500多嘉賓的盛大婚禮！面對如此隆重的場面，Angelababy選擇向Dior的高級訂製線量身定做了長達三米長的婚紗，其50米薄紗縫製成的花冠狀襯裙、袖子與裙襬上綴以的100朵細緻的花蕾，皆共展出Angelababy的夢幻公主夢。

徐若瑄 & 李雲峰

幸福媽咪徐若瑄自四年前生下Dalton後便每天都處在與小情人的甜蜜恩愛裡，時不時就會在個人社群媒體上分享Dalton可愛的模樣，而Dalton也時常誇賞媽媽的美麗，想必若是Dalton看見媽媽身穿婚紗的身影絕對又會大聲說：「媽媽好漂亮，我愛你！」來自Vera Wang 2012春季的夢幻婚紗，上身部分採用優雅的蕾絲、搭上高領和窄肩的剪裁，打造高貴典雅的氛圍，下身則是選用紗質層疊而成的浪漫澎裙，替整體帶出覺絕倫質感。

昆凌 & 周杰倫

雖然昆凌和周杰倫並非皇室出生，但於英國約克郡塞爾比鎮教堂舉行的夢幻婚禮足以和皇室婚禮作為相比，而昆凌身穿的華麗婚紗更使許多女性感到羨慕不已，選自加拿大裔黎巴嫩籍設計師Mikael Derderian所設計的蕾絲婚紗，其加長裙襬和夢幻大澎裙使昆凌顯得格外嬌小動人，背後的心形鏤空設計則替整體添增了畫龍點睛的效果，完美呈現出王子與公主般的浪漫童話婚禮。

楊冪 & 劉愷威

海島婚禮也是許多女孩夢想中的婚禮場地，而楊冪和劉愷威的婚禮就是在印度尼西亞巴里島所舉行，除了擁有自然的怡然景色，身上穿著的優婚紗更是由好友兼設計師的王培沂與楊冪共同設計，打造獨一無二的專屬浪漫，紗質上閃爍的上萬顆手工縫製水晶則替恬靜的設計佐上璀璨光芒，慵懶的公主編髮在添婉約氣質。

劉詩詩 & 吳奇隆

又一個因電視劇而相戀到結婚的佳偶誕生了，他們就是《步步驚心》中的「四爺」和「若曦」，粉彩色的花球將婚禮場景裝點的既夢幻又浪漫，加上巴里島的迷人景致，彷彿看見另一幸福版本、從古代穿越回現代的《步步驚心》！由法國品牌Carven女裝藝術總監Alexis Martial與Adrien Cailaudaud共同為劉詩詩訂做的婚紗，那一字領的蕾絲鑲邊透膚衣領將迷人的鎖骨線條隱隱展出，另外，馬甲式的設計配上做工精緻的花朵刺繡精，和精心設計的頭紗，在夕陽下瀰漫出清新的朦朧美。

小S & 許雅鈞

雖然小S與許雅鈞結婚至今已14年，但編永遠記得在婚禮當日小S那復古感濃厚的婚紗造型：由婚紗品牌Julia量身定制，採用義大利進口的Valentino布料製作而成的禮服，除了小S本人要求的簡約典雅，V字領的剪裁依然帶出小S本身的大方性格，袖子處則特別鑲上同面料的垂墜設計，不僅浪漫又可巧妙修飾手臂線條，最後，小S捨棄普遍常見的頭紗造型，以復古的手法飾於頭上，此畫面不經讓編聯想到奧黛麗赫本在「第凡內早餐」裡綁著頭巾的經典照型。

高圓圓 & 趙又廷

無論何時皆氣質出眾的高圓圓，婚禮當日的婚紗由當時任職Chloé創意總監的Clare Waight Keller替他量身打造，而最近討論度極高的皇室婚禮，梅根的婚紗也是由Clare Waight Keller所操刀的。精緻的蕾絲雕花從頸部開始一直蔓延到七分袖子、甚至裙身上，替簡潔又素雅的婚紗裝點上迷人雅緻的韻味，仔細看，則能發現數顆的施華洛世奇水晶正默默閃耀中。

王棠云 & 余文樂

雖然大家心中的男神已死會，但或許就像余文樂所說：「在對的時間，遇到對的人。」王棠云對他來說就是下半輩子注定在一起的女神吧，然而這位女神的婚紗又是來自何方呢？清澈的薄紗露背設計，環繞著精緻小巧的展翅蝴蝶，就彷彿森林系女神的降臨，而這般醉人又夢幻的婚紗正是出自以色列婚紗品牌Liz Martinez於2018 的巴黎系列，可想而知，此品牌自這齣婚禮後已成為許多女孩鎖定的目標了！（編早已收入名單中了～）

丁文琪 & 林宥嘉

在17年明星藝人的結婚名單中，令編最印象深刻的絕對是丁文琪和林宥嘉的浪漫清新婚禮莫屬了！選在日本輕井澤一處的戶外花園舉辦的森林系婚禮，現場宛如寓言童話中的夢幻場景，當日披上的一襲夢幻嫁衣則是由台灣品牌MS IDEAS所設計，採用天然棉麻製作而成的長袖V領婚紗，其西裝式的袖口和法國蕾絲的襯領，勾勒出古典又歐式的恬靜氣質，完全符合丁文琪那不造作的唯美浪漫格調，不刻意造型的大波浪卷也使整體顯仙氣。

Text／Marie Claire美麗佳人 Photo／Marie Claire美麗佳人

【本文出處，更多精采內容請上《美麗佳人》官方網站；《美麗佳人》官方粉絲團。未經授權，請勿轉載！】

延伸閱讀：

● 奧黛麗赫本從年輕穿到老！最 Chic 的「黑色高領」六種搭配術，時髦度飆升就靠它！

● 志玲姊姊的古典婚紗、昆凌的公主系婚紗...女孩夢想的嫁衣都在這！亞洲名人經典婚紗特輯

● 輕便又百搭，小資女口中討論度超高的小包就是它：手機袋！各式風格手機袋大特搜（持續更新