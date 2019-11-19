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安格斯12星座一周運勢11/18-11/24　巨蟹、處女、射手好運要來了～

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牡羊　3.21~4.20

水星退行終於走到本週間尾聲，但羊座還是得當心命運的回馬槍在出其不意間回擊，特別是感情上不太安寧，有對象的容易與情人產生大大小小的衝突，很多沒默契的事頻頻發生；沒情人則要小心無聊份子的告白或糾纏，爛桃花正默默向你飄去。工作方面柳暗花明，歷經不算短的撞牆期後，似乎慢慢漸入佳境。

金牛　4.21~5.20

新舊行星的移位，讓牛座本周運勢進入一個青黃不接、無風無雨的狀態，水星退行在此時對牛並沒有構成任何影響，壞消息並不多，唯一要注意的是受到火星影響，心思有點起伏不定，一個人也很容易胡思亂想，如果覺得悶的話不妨到郊外走走，看看花博展覽或是來個國外自助行，這週的你出外趴趴走有機會遇見好事情。

雙子　5.21~6.20

與人互動，貴在坦誠。本週雙子如果內心有著什麼不可告人的秘密，那麼最好要謹慎一些，管好你的嘴，否則很可能面臨講錯話、謊言被揭穿的命運，就算你是善意的，受到矇騙對方也會難以諒解。還好這些狀況隨著水星回復正行將會為你帶來正面影響，你的人際運牌由低走高，你也會發現放心發言的感覺真的舒爽多了。

巨蟹　6.21~7.21

隨著水逆的脫離，蟹座周間運勢表現十分明顯，前期還烏煙障氣的被一堆鳥事糾纏，後期水星回正，精氣神也都回檔，工作、人際都能過關斬將愈來愈順。特別是愛情曙光乍現，進入桃花紛紛的時期，將有人對你主動示好，有機會進入幸福甜蜜的時期。不過如果沒把握好這週，那麼下次得等來年才有機會。

獅子　7.22~8.22

獅子打從出生就帶有逢凶化吉的潛力，尤其這週的你在太陽加持下有貴人相助，特別是老師或是長輩會是最能夠幫助你的人，如果遇到了比你年長的客人或是朋友，會帶給你不錯的好運，只不過一定要記住，千萬不要太用心機去害人或整人，因為如果你太去算計別人的話，反而會替你招來一些不良的後果！

處女　8.23~9.22

處女座愈是愈低調愈能行大運，這週不如把光環與注意力都分給別人，自己專注惦惦吃三碗！此時會有一段心靈成長的時光，工作或人際上的小小心結，會因為某些事情讓你豁然想通，紛亂的情緒也會漸漸沉澱下來，只要想開了，你就發現其實事情也沒什麼難的，最重要的還是別給自己太大壓力。

天秤　9.23~10.22

天秤座整個運途離雲淡風輕似乎還有一小段距離，雖然水逆的負影響在減退中，但秤座感情上仍多風雨，最近的你愛情煩惱特別多，就算沒什麼大事，你也很容易杞人憂天弄得自己很心煩，建議你可以把重點放在工作或是進修上，你的這波低氣壓在20-21日水逆結束退行後開始轉好，感情將全回溫，不妨趁機好好抓住愛情機會。

天蠍　10.23~11.22

生活就是停不下來的學習長大，本週蠍座前有水星後有太陽，未來這一週運勢起起伏伏，工作上小錯誤很多。在愛情上將會有所頓悟，尤其單身的蠍座過去對於愛情的期待與種種矛盾掙扎，本週都將面臨一個臨界點，迫使你下定決心。至於有情人的兩人在一起要儘量找些彼此都能開心的事做，這樣可避免意見不和的衝突一再發生。

射手　11.23~12.21

金星在射手的本命宮中無疑為活潑的射手座帶來很多良性的影響，或許你此時還沒什麼感覺，不過最近的你健康到達一個顛峰狀態，整個人看起來神清氣爽，除了一些呼吸道過敏者以外，其實你的身體狀況還不差，容光煥發。這週隨便穿什麼都很能襯托時尚的味道，能穿出屬於自己的態度。

魔羯　12.22~1.19

魔羯在日常作息、飲食上需要多下功夫，這週或許是因為工作或課業上過於勞心勞力的關係，你的身體已經產生一些小警訊，熬夜帶來火氣大、皮膚也有一些小煩惱，加上最近日夜溫差特別大，格外容易有小毛病出現，最近最好要多注重你的養身保健，魔羯座的你一忙起來就是沒日沒夜，假日不妨就放縱一點讓自己睡個飽吧！

水瓶　1.20~2.18

瓶座本週一反常態，無論到哪都會想辦法融入，對於團體活動參與興致高昂，將能在各種公開場合中結交不少新朋友，與老友的往來互動也相當密切，算是人際運還不錯的時期。至於愛情並沒有什麼負面的消息，只不過已有對象的水瓶座這陣子財務有點吃緊，兩人在一起很可能會產生不少較大消費，得看緊荷包才是。

雙魚　2.19~3.20

由於水星退行至9宮，使得雙魚感情和人際運面臨到最直接的衝擊，運勢上也很可能有大起大落的現象，你與情人彼此的關係需要進一步溝通調整。但只要兩人通過這層障礙，之後進展將會突飛猛進。此時與朋友或長官的溝通也要小心言語上的誤會和衝突，格外小心你的用詞遣字。這波衝擊20日後就會平息，低調些就能安然度過。

Text／Marie Claire美麗佳人　Photo／Marie Claire美麗佳人

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關鍵字：

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