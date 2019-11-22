2020年12星座年運勢出爐　占星專家：最多機會的一年

熱騰騰2020年星座運勢來了！從桃花運、財運、偏財運、職場運各個方向發展，新的一年十二星座運勢將會如何，快讓安格斯來告訴你！

牡羊座：年底愛情運出現

越遇混亂越能勝出，競爭能力之最！

年初際遇就將開始出現好的變化，會歪打正著而成了眾人眼中的亮點，而自信的表現確實也能為牡羊在帶來強大的氣場，開春就開紅盤，表現精采；起伏較大的部分將集中在年中五六七的水星第二波逆行前後，除了避免誤入金錢陷阱，與人借貸或金錢上的關係都需要留下根據以明哲保身，身為自營商也要當心此時金錢將可能有周轉不靈的情況。要讓自己多展現有包裝之後的性格，對喜歡的對象能投其所好很重要，這對配合力較差的牡羊來說是門功課，也因此你知道牡羊面對這部分反而不是主角，而可能是配合主角的第一副手，或許感情的這種相處方式難免會讓人有點失落感，但重點是更可能因而得到幸福，誰叫你喜歡比你更有個性的對象呢是不是？

年底一季充滿幸福，這是愛情可能在2020收尾時的良性象徵，對於喜歡接受新挑戰的牡羊來說，會是個好壞紛呈、高潮迭起，沒有常態無跡可循的年份，在年初時承接木星在官祿宮位的啟發，羊座的傑出表現能受到貴人青睞，當中不乏長輩的栽培提拔，被順勢拉一把的機率大，但相對對你設的標準也同時被拉高，關關都有著不同考驗和挑戰，當挫折浮現，得藉機修練更的高EQ態度來化解這些難關，若心浮氣躁就可能作出錯誤的決定，累積得一手好牌也可能就此翻盤，所以別動氣，而得意時記得收斂並喜不形於色，失意時也無需怨天尤人，因為每個街口轉角處都可能出現全面的扭轉。

金牛座：調整工作適應力

合作層面生氣盎然，團隊領導力之最！

今年是個考證照累積作戰實力，蟄伏以待時機出手的階段，而理想的那個你與現實的這個你也總算能逐步地達成共識，須注意今年不是很有偏財運的年份，運氣是手中握不住的沙，小試小賺可以，但不要依賴也不要放太多期望，眼見為憑的比較可靠；許多過去已成習慣的人事物，可能會面臨關係的結束，但也是一種新生的開始，在面對心情的起伏，你必然能堆積出更強的調整能力，這絕對是件好事；單身者今年會因工作之故結識遇見好幾次與你能力相當相談甚歡，重點是有點感覺的對象，但常常就是差了那麼一點點緣分，而這距離，有時候需要求助才能跨越，就看你願不願意開這個口；有對象者彼此可能會因為工作而分隔兩地，熱情容易下降，需要花時間重新培養逝去的濃情蜜意，沒有太多溫度的相互依存，維持清淡如水的情感。

年底幾個重要節慶月分很可能面臨到情感上的壓力，也可能在此時彼此感情開始會有促成進階的事件發生，新的一年對所有牛座來說並不輕鬆，想以不變應萬變的招術闖關已不管用，領導能力與適應能力是成敗關鍵所在，有時候你會覺得自己渺小，也因此更要找時間去強壯自我，讓自己更有價值以找出更高的地位感，避免讓無謂的閒言閒語去影響生活的心情，適時關起耳朵卯起來做你該做的事，外在要習慣複雜，但內在始終要保持單純，但隨遇而安的自在心境，隨機冒險的寫意無拘，能默默為你開啟人生的新道路。

雙子座：重新破繭而出

想清楚說明白做就成真，夢想實現之最！

2020年的三次水逆時期，雙子的影響較其他星座來說是明顯大的，簡單劃分時間是二月中到三月中，六月中到七月中，十月中到十一月初，也就這三個時期中，常常會有天外飛仙…不，是天外飛來一筆的阻礙，這些時候很需要你的危機處理能力以及沉穩鎮定的態度去面對，其他時間大致說來難題似乎增加了，守住自己的原則硬著頭皮上，再沒把握的事你也有機會在且戰且走之下通過一次一次的升級考，最終，評價增加了，雙子顯然就是個該煥然一新的毛毛蟲變蝴蝶年，但困在蛹中時要忍耐要熬，那是成長過程的試煉。

開春時的雙子，愛情好運將出現在職場中，特別是單身的雙子座，儘管工作或興趣方面的事物讓你忙的分身乏術，但只要你需要，總會有人在你身邊陪伴著你，年前桃花運還算不錯，遇到讓你心動的對象時，其實不用考慮太久，這是定下來的好時機，在工作中你也會很明顯地發現桃花機會增多，而隨著你職場人際關係的好轉，透過工作關係而接觸到的異性，比如同事比如客戶比如買家賣家，很容易因互動而出現火花，一段合作中出現戀情的滋生是很有可能的事，這是個運氣遲來的一年，起伏狀況不小，特別是年中畫了條運勢分水嶺，上半年明顯比較容易慵懶下來，內心專注的事情不在正事上，感情親情家庭也許才是你心心念念的重要事情，又或者是沈迷於某些嗜好興趣甚至玩樂，對事就顯得有力無心，只能維持一般般的水平，不過機會很多，可能會遇見一些挖角跳槽等等的機緣，即使心猿意馬也記得要暗中規劃，雙子的確可以在今年思考一下目前所在的位置是不是現下心中最想要的，如果不是，很適合在此時釋放一些消息給周圍的朋友，為自己創造新的機會，尋找更能發揮的舞台，你可能因此能翱翔發揮。

巨蟹座：充滿機會與好運

不想吃土何妨開口要飯，貴人助力之最！

今年是個充滿機會與好運的年份，上半年表現可圈可點，下半年積極度激升，氣勢更為強勁，不妨在年初作好種種規劃、計劃，對於過往獨來獨往慣了的蟹座來說，今年可說是充滿助力的一年，跟著團隊走遠勝於你的單打獨鬥，只要踩穩步伐朝著既定腳步邁進，自然可以得到很好的結果，若一分耕耘可有兩分收獲，你何不對吃苦暫時忍著點？任何事先搶先贏，除了別讓好運從手中溜走，更不能往一些旁門左道的偏路走，跟你講有捷徑的人，都是騙你的，而木星走入了姻緣宮位，錯過了今年的旺運，下次得等至少六年才有著能與其匹敵的強運！這一年裡，有伴侶的人，原本不上不下的感情可以得到進一步的發展，與身邊的對象能穩紮穩打的走至有個結果，而對於搖擺不定、風雨飄搖的關係，可能走向淘汰，一切就是隨著緣分而行，半點都勉強不得！

今年對巨蟹來說是個愛情上會改變想法的一年，你要的變了，因此看人的角度也變了，不要覺得自己似乎變現實了，因為，幸福就是靠現實支撐的，比起亮眼的感情表現，今年人際關係上並駕齊驅，職場上也算是稱心如意，為你帶來好運的貴人通常都會是同性長輩居多，但也特別小心同儕之間的利益衝突，在言談表達或是溝通理解上，你的人際處理手腕並不那麼純熟圓融，管好你的嘴少說點，以免講出傷人的真心話；和朋友之間的相處可當彼此的心理醫生，傾聽煩惱指點迷津，友情也能因而增長，幫助很大；與家中親人的關係，看似很一般平常，卻是你努力的最大原動力，因為擁有和樂的家庭氣氛，將能助旺你的理想與事業。

獅子座：人際運大提升

預感力造就自身福氣，神準直覺之最！

各類事情不是非要自己出頭，有時藏於幕後並藉他人手，更能得利於己，與群眾之間該怎麼拿捏，是最需要學習的部分；坦白說，獅子的性格很難當個普通角色，盡可能去運用社交力以在團隊中發光，會是個努力的好方向；今年也容易棋逢敵手，能力旗鼓相當的佼佼者，或是更優於你的競爭對手，會讓你看到自己其實要補足的還不少，就當作照鏡子，成敗要看得輕一些，對於賺錢，每一分投資都必會先付些學費，不妨以小額投資試水溫，雖然賺的少但相對風險也小，情感層面起伏幅度不算大，且相當充實的整年，情人可能成為你的心靈導師，在必要的時候能成為依靠的對象，當你疲倦內心低潮的時候，也會是感情突飛猛進的開始點，上半年桃花機緣較多，特別是三四月，容易在工作相關的場合下，與愛情不期而遇。

下半年就屬八月份最容易對人心動，好貨會出現，是最適合主動出擊的月分；但一心較難以二用，美滿的愛情與強勢的事業，槓桿維持不易，這是你的功課所在，今年對你而言也可說是人際的重生之年，過去在自我與他人評價之間進退失據的情況將得以改善，你愈來愈懂得站在不同角度看事情，對人的同理心也更多，因此在與除了獅子之外的各星座相處上，也更和諧；基於你對人的付出與重視，朋友此時也將反饋你強大助力，和人的互動會越來越熱絡，也因此延伸，人情壓力也可能無所不在，當必須撥出許多私人的時間去參與眾人的活動，有時這一點也會讓你覺得無奈想逃脫，記得想逃就逃吧，無價值的聚會找些理由閃開就對了。

處女座：展開新的冒險

變身積極戰鬥刺蝟，飛黃騰達之最！

運勢的關鍵是需要針對缺點刻意練習，並突破自己內心的保護牢籠，是時候開始勇敢去來段冒險或改變了，不論是段新關係、新環境，新的人際圈，今年你應該做的就是刻意地面對自己的恐懼和問題，像參加障礙賽一樣試圖克服當個擊敗人…當個擊敗困難的人，過去不愉快的經驗要淡忘別老記仇，美好記憶才有掩蓋過爛回憶的可能；今年的你得試著把自己丟到舒適圈外，讓自己習慣囧感，並試著練習出更厚的臉皮，對你在職場保證是種加分，從原本心平氣和逐漸愈來愈在意自己的得失，對象的要求也高，是一個情感要求很多的一年，其實這起伏不定的感情徵兆，不也正是一段了解自己的冒險旅程。

這一年裡會讓你看到平凡的小確幸更勝過華麗耀眼的激戀，今年裡所遇見的人與事，能點醒你很多，你會懂得對自己更好一些，會找尋到更多寵愛自己的方式，當然也就更懂得看清對自己好的對象到底是什麼，整個年度就是個脫胎換骨的過程，在經驗與歲月的洗禮下，內在外在的改變都會讓你顯得更有魅力，再來說到人的部分，請務必記得要感謝那些認識你也看透你，現在也仍然陪在你身邊的人，你知道那是可遇不可求的，好好珍惜與維護，他們搞不好會伴你一輩子；此外，心寬路更長，隨時要找尋平靜自己心靈的方式，有出口你就不怕累積，這點土象人實在太需要，找到與自己快樂相處的方式，就能致使面對一切時更樂觀的想法，當自信心滿滿，什麼事情的成功率都提高了，生活裡就需要保持著正面的元氣。

天秤座：做好金錢規劃財運來

每遇狀況總有生機，幸運神眷顧之最！

這一年的生活能否從容，就在於你自己對於金錢的態度，要學會記帳與金錢規劃使用，把每個月的預算列出來，再把多出來的部分存進固定帳戶作投資預備金，知進知出也就能知什麼當省當花，總之得先從自己的財務整頓開始，是個正確起手式，而職場面，需更重視與大家的相處是否愉快，當互動生態良好，才能讓天秤對於作事的熱情不衰，想辦法挑個好職場待著，作個重要的決定吧，而今年裡單身者桃花紛飛，無論在工作場合，或是旅遊、各種朋友聚會的場合中，都有機會遇見與自己十分投緣的對象，一五七月可說是情緣大爆發的時期，短暫的心動能讓你想起戀愛感覺，就算交往不成，那些讓你有感的人也有機會成為你生命中十分重要的友伴，你不會感到寂寞孤單。

有伴者也不複雜，溝通是治療一切重症的良藥，且展現善良同理心的特質，能引來你想要的緣分，切記切記！今年請記得別浪費時間去走別人想要你走的路，來自父母，來自上司，來自另一半，誰都不該替你決定，但這也得要你自己有決斷力，你軟的話誰也拉不起你；天秤座擁有絕佳的平衡感及協調能力，2020年這項專長更應該時時應用在自己的生活中，若懂得以理智和溫和的協調方式，調停人群中的衝突，並投身於對自己有利的那一邊，運勢自可迅速攀升，而極佳的交際運勢，與社團朋友群的相知相惜情誼甚至超越愛情，如何在朋友與情人之間維持平衡同樣也考驗著天秤，時間的分配也是。

天蠍座：桃花運爆棚

愛情來得措手不及，桃花環繞之最！

降低身段表現親和力，八面玲瓏的手腕實在太重要，今年裡學著融入人群，學著群策齊力，學著適度的逆來順受，能為你避開許多不必要的麻煩，特別是職場互動中，學著做人能讓你更好作事，雖然事事遷就別人真的很麻煩甚至偽善，但這都是進入「社會大學」中不可避免的訓練，儘管你的確很有才華與能力，但請暫時收起那些光環，讓大家驚艷的時機須要慎選，也別處處抱著自己的堅持不肯妥協，想法若能變通，路有時就通了，而感情中的變化就像是蝴蝶效應一般，將對下半年乃至接下來三年的情感走勢有十分劇烈的影響。

感情未定下來的人，隨著愛情宮位裡吉星紛紛，開年第一個月就有著強烈桃花緣分來襲，對象可能來自週遭親友的引薦，條件不會差，此外生活面也可以在此時提升自己的社交頻率，走出去認識更多的人，你就可以有更多選擇；而有對象者歷經了過去的一些動盪，今年裡感情的醞釀就有如倒吃甘蔗般愈吃愈甜，三月分開始正緣運超強烈，結婚生子都適宜，必須來個人生下一步的規劃了，在2020年裡感情面是影響你發揮的關鍵，但生活上的事務也會愈來愈多，團隊之中可能被推派出來作為領導者，或是從原本邊緣人物走向成手握權的管理階層。壓力不小，被賦予重任的你迎接眼前的諸多挑戰，勢必會常在工作與個人情感間作取捨，身體上較為虛弱，時間分配常常會出問題，即便有心卻很難同時把個層面都顧好，這點是比較需要費心的。

射手座：氣勢提昇桃花開

理想達標邁向新境界，群眾影響力之最！

斜槓算是近來年相當火紅的字詞，意指多方的發展與經營，而這對於木星走入財富宮位的射手來說就是最重要的開運關鍵字，累積了多年的沉潛與準備，再歷經去年一整年的自省沈澱，2020的射手有著揚眉吐氣的強勢前奏，不趁勢把握住實在對不起自己，而這一年裡多角化的經營會是你好運的起點，特別是在職場上，因此別一昧把不是自己的工作排斥在外，讓自己忙一點、累一點、委曲一點，都反而能成為日後扭轉狀況的契機，保持熱血與理想性，就能百分百展現與發揮自己，而消費需用於刀口，多購生財工具，遲早你必定用得上，而射手頗需要溫暖區域，單身者無論是舊識重逢或是異國戀曲，都有可能浪漫地發生在你身上，不妨發揮熱情且活力四射的體質，往外拓展新的人際，你的桃花邂逅運旺盛，追求者眾，主動被動都可以，想要什麼都不算難，而年中金星回復順行的時刻更是你的正緣時機，那時交往的對象走入穩定發展，幸福滿溢，請務必好好把握這段桃花盛開時期！

至於已有對象的射手，感情世界的變化性也不徨多讓，上半年兩人之間的感情與默契都將在生活的各種層面下持續培養累積，如果能有一個共同的努力目標，將能讓彼此關係更紮實緊密，但財務管理需分開，給各自一些空間會更好，而無論人找你或你找人，職場動作頻頻是好事，而交際上需淘汰不適朋友，近朱者赤是必須的，你才可能因朋友帶運而提升，而日子再忙碌，射手也別忘了定時給自己一些休息放空與思考的旅遊時間，才能沾到旅遊運的潛運勢，卡關時就多找人談天說地，Talk Talk絕對是射手的抒發好方式，但要找對人說心事就是；這一年裡如何勝不驕敗不餒，如何運用自己的意志力與榮譽感，去學習沈穩成熟，進而變成你真實個性的一部份，是你勢必得學習了解的功課。

魔羯座：財運大勢年

正偏財源攜手同來，金錢財氣之最！

若不開始建築你自己的夢想，你就只能一直為別人的理想打拼，站在這宛如新生的起點，把過去種種負面經驗歸零，拿掉所有貼在別人身上自己身上的標籤，重新把舊的認知去作一個新的整理十分重要；工作上逐步得心應手，能找到屬於自己的節奏，走在努力的道路同時，感情與人際的適時助力將能為今年的事業帶來刺激，你可以擁有更多的期待；對阻礙須有積極迅速且妥當的應對，不可置之不理，整體的財運表現中規中矩，既不失財更能因機運而賺筆大的，投資敏銳度也被鍛鍊得更強，小賺輕易大賺也不是問題，相比之下感情學分缺了些，對工作職場的直覺敏銳能否有效也用在這是個問題，將心比心的功課仍須學習，有對象者，這一年裡情人也將會是一面明鏡，能在偶逢迷惘時提供心靈上的引導，能在各種共同面對事件的累積下互動更穩健紮實，而付出多少時間相處就能增加多少默契，適時陪伴非常重要。

而單身者可能遇到舊愛勾勾纏，也可以因為自己的舊記憶還沒刪乾淨，藕斷絲連這事蠻可能於魔羯身上發生，這沒有好或不好，只有你需要或不需要的問題，總之今年裡勢必得慢工出細活、半點急不得，任何事需要慢慢加溫小心維護，無法也別想求速成，在處理人際關係的環節時要特別小心，若保持冷感與距離只會讓你愈走愈邊緣，當然你並不需要拿出假面去假熱衷於與朋友的交誼，只需要偶爾發自內心的關懷一下對你而言重要的朋友，你所能得到的回饋會比付出更多，今年是回歸本心的時刻，凡事要相信自己的直覺，順著自己的感覺走，自然就能發現對的道路在哪裡，思考清楚自己的理想是什麼，適度修正方向會讓路走得更順。

水瓶座：姻緣工作同進退

優質選擇機會多，轉職考試成功之最！

如何持續保持熱情才是今年的最大問題，水瓶不是個勉強得來的星座，如果沒有真心想參與一件事，那麼口頭上就也別答應，就不會讓自己好像身陷於一些被綁架的事情中，你可以不用作出選擇；順暢的時間自然不少，但偶逢瓶頸時，你需要學習轉移心境學習看開，把眼光放遠別被暫時出現的障礙打擊到；今年初容易有懷才不遇的現象出現，此處不留人自有留人處，不用怕跳槽會讓你失去什麼，不會的，但到任何一個地方都要暗暗累積自己的資源，那是你未來作戰的本錢，逢年底赤兔馬遇上關老爺，識己之人將會現身，而感情與工作運勢是相輔相成並進的，一好則兩好，一邊不好則兩邊都不良，所以平行各分一半的精力去發展是有其必要的，畢竟對今年的水瓶來說，想要外在展現得灑脫，內在也需要些幸福滋潤才行。

恰巧有趣的是，工作中認識的對象與你的緣分最多，也因此從中認識的人，更能與你在想法上更有默契，你不妨用愛情的眼光來過濾一下工作上所遇到的人，而看似零星火花不少，容易開始卻不易維持，問題點還是出在一開始說的：怎麼保持熱情才是最大問題，能不能讓自己說話方式更浪漫一些，行為更貼心一點，是關鍵，今年裡波班大幅度的運勢起伏像說好了一樣，高點之後就迎來低潮，而每當低谷一來不久，運勢又馬不停蹄的向上奔馳，這一年裡高高低低的起伏循環一直停不下來，也讓水瓶像疲備的老馬玩著同樣把戲，上上下下的沒個常態，其實就當作個練習，要相信一點，若能習慣走過不平凡，你的人生也會不平凡，參加任何局，別禁不起考驗時就急著跑急著甩掉，有時候多撐那麼一陣子，能學到的東西可以用一輩子；前述這些似乎有點禪的意境，是的，生活禪很重要，常常靜思是有必要的。

雙魚座：婚姻感情穩定

人氣匯集吸引力強，名利雙收魅力之最！

你會發現在你背後總有著某些人某些事，逼得你不得不前進，不得不積極爭奪與學心機，各方的挑戰與困難讓你變得有點不像原本的自己，但此時你一定要相信老天會有最好的安排，你被改變都是有原因的，當面對的難度有所提升，也代表著過關斬將就能晉升天堂，試著把壓力，看做是別人對你的期待，因為雙魚是個渴望受重視的星座，知道四周對己有期待感時，一切效率能提升，能力也可以被逼出來，在這突破自我瓶頸的關鍵時刻，今年的努力與表現也將隨著木星影響2021的爆發前夕，需要給自己多些突破的勇氣，持續為前頭的幸福戰鬥，感情走勢起伏不算劇烈，大部分的時間雙魚座的婚姻感情層面都相當穩定，而木星魔羯座的引動下，魚座將逐漸褪去靈魂中孩子氣的那一面，慢慢開始以理性審慎而世故的態度面對感情，缺點是你在個性上也少了天真樂觀的部分，受過的傷吃過的苦會較久放在心上難以釋然，畢竟你的細膩與感性依舊存在，這是天性也是天賦。

而今年單身者，可以透過學習或者社團交際場合去展現魅力，你會很從容自在的找到對象的，這一年裡，前面略卡但後面超順，頗有漸入佳境的感覺，如果自己能夠趁勢好好努力的話，為自己開創新的局面並不難，這對於自己的信心會有很大的幫助，如果接下來持續努力仍然能得到正面的回饋，就會讓你更想努力達到更高的目標，事情也可以進行得更順利；只是期待愈大壓力愈大，上半年休養生息之後，下半年忙碌之際也得關照自己的健康狀況，小心過度的負擔帶來荷健康上的問題，然後也需務實地處理每分金錢收穫，關於投資不要只說不作，更深入學習專業知識後，才能生出更多的錢。

2020革命性的一年

窮則變，變則通，通則久！以新思維強化逆鱗，別被老擊敗！

冥土合相，推翻舊制度走穩新路線的革命之年！整年拉扯的諸星在十宮裡合了分，分了又因逆行而合，這難得的反覆天相，為2020帶來的是，創新的聲音與反對的念頭於每個人的心中萌生，因此進而想推翻與改變原有的框架，那既是分裂的開始，也充滿革命性的變化，而這不確定性的未來雖然難免讓人不安，但比之過去今年機會極多，鹹魚翻身的可能性處處存在，只看你想不想與敢不敢。

唯獨冥王星效應，肢體強悍但心理脆弱，容易因不在預期中的挫折而低潮過久，若適逢三次水逆期時更有突然退縮逃跑的現象，因應之道是：每個人都需要擁有正能量的朋友群與自我積極正面人生觀，方能攀越前方一座又一座的山丘與深谷，直到爬上最高的那座山峰。

Text / Marie Claire美麗佳人

Photo / Marie Claire美麗佳人

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