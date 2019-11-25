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美妝編輯11月愛用清單　冬雪膚粉餅毛孔藏得好、奶油唇膏一擦盛讚

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因為工作關係，每個月能接觸到許多美妝新品，從彩妝、保養、香水通通有，當中許多好貨在實際使用後覺得太值得分享，像ALBION潤雪膚、曼秀雷敦AD身體乳、heme妝前唇霜……一起來看看我的2019年11月愛用清單！

ALBION潤雪膚輕感粉餅

在底妝上我是不折不扣的「粉餅派」，其中又以日系粉餅與我最合拍。上一塊服役的SUQQU晶采光感粉餅已經用到空空，繼任的就是Albion在今年9月推出的「潤雪膚輕感粉餅」，通常潤雪膚比較適合秋冬使用，因此又被叫做「冬雪膚」。

用起來最深得我心的原因就是它的粉體非常細，接觸到肌膚的瞬間就有緊密貼合的感覺，即使重複擦兩三層也不會有厚重的粉感，但最重要的是「修飾力」很足夠，特別是我的兩頰毛孔比較大，平時如果用粉底液還容易卡毛孔、出現尷尬的白芝麻粒，用「潤雪膚」卻完全不卡卡，還能把毛孔藏得很好！

KISSME花漾美姬細睫控360°零死角睫毛膏

我對「小刷頭」的睫毛膏情有獨鍾，平常愛用的睫毛膏也幾乎都是刷頭較小的產品。因此今年5月一知道KISSME花漾美姬細睫控360°零死角睫毛膏引進台灣後，就愛用至今，10月更多了新色「玫瑰棕色」可以選，也馬上納入愛用品中！

細睫控睫毛膏因為刷頭小，所以可以一根、一根地刷到每一根睫毛，比較不容易結塊，重複刷個兩三次就有明顯的纖長感。而且懶惰如我，其實很少先夾睫毛，但細睫控睫毛膏的優點就是只要在刷睫毛根部時停留一下下、再往上刷，就可以讓睫毛有捲翹感，而且直到下午也不太會塌，對我來說真的是一大福音。

GUCCI Rouge à Lèvres Satin緞面唇膏

之前看到GUCCI口紅的資料時，只覺得話題性十足，還沒有太多感覺。沒想到一看到實品真的大大驚艷，尤其是「金管」Rouge à Lèvres Satin緞面唇膏，根本就是超乎想像的表現。一方面是因為管身採用金屬質地，因此上頭的線條是以細緻的浮雕呈現，整體質感非常好。

另一方面則是口紅本身擦起來也夠顯色、有足夠的潤澤度，顏色又調得美，可說是兼具顏值與品質的好唇膏！尤其是#505 Janet Rust的紅棕色，正適合最近這種微涼天氣的氛圍。

PONY EFFECT渲霧奶油唇膏

另一個唇膏心頭好就是PONY EFFECT的口紅新品「渲霧奶油唇膏」。先說，我覺得韓系彩妝的強項之一就是很會調顏色，特別緊跟流行趨勢，像這次的渲霧奶油唇膏就主打以亞洲女生最愛的玫瑰色調，加上秋冬流行的斑比土色調和而成，所以顏色一看就有「中了！」的感覺。

當中我最愛#007 黑糖奶油，帶點奶油橘的裸棕色，擦起來不會過橘顯黑，也不會過於土色而看起來狼狽，剛剛好的奶油南瓜色，看起來有點流行又不會過於突兀，幾乎每次擦都會被稱讚！

heme柔焦妝前唇霜

幾乎每天都會擦口紅的我，最近因為天氣轉涼，嘴唇比平常更容易乾燥、脫皮，偏偏秋冬唇彩很多都是霧面質地，這時一擦，真的超容易顯唇紋或上色不均勻。當然，遇到這問題，先上護唇膏也可以，不過通常用一般護唇膏打底，質地都很滋潤，結果後續的霧面唇膏擦起來都不霧面了…好在近期heme推出「柔焦妝前唇霜」，就是為了解決這個困擾。

它擦起來也是霧面質地，塗在唇上就能感覺雙唇變得柔滑許多，後面再擦霧面唇彩，完全不會影響到質地，而且價格又親民，真的值得大推！

曼秀雷敦AD高效抗乾草本修復乳液

雖然我的臉部屬於混和性膚質，身體卻偏偏是乾性，因此只要天氣一變冷，又沒有乖乖擦乳液的話，四肢就很容易出現乾裂的紋路，特別是在小腿。不過我不喜歡太濃稠的身體乳，因此用了曼秀雷敦AD高效抗乾草本修復乳液後，對質地驚為天人。

質地是流動性比較高的乳液，所以擦起來不會有整坨太黏膩、推不開的窘境，吸收力頗好，又帶著淡淡的植物清香，聞起來很舒服。擦完後也會覺得肌膚摸起來比較光滑，不會有粗粗的觸感。

個人膚質簡述

介紹這麼多愛用品，最後還是為大家附上我的膚質簡述，好讓大家有個對照參考值。我的臉部屬於混合肌，T字區域容易出油，雙頰則較乾燥，有明顯的毛孔問題，同時也比較容易泛紅，三不五時就會冒個痘痘。其他身體肌膚則偏乾，一不保養就會摸起來很粗糙或容易有角質堆積。

巧巧2019年11月愛用清單參考價錢

ALBION潤雪膚輕感粉餅SPF12／PA++(共4色)，NT$1,680（粉蕊NT$1,350、輕感粉餅盒含粉撲，NT$330）
KISSME花漾美姬細睫控360°零死角睫毛膏(共2色)，NT$399
曼秀雷敦AD高效抗乾草本修復乳液，NT$429
Gucci Rouge à Lèvres Satin緞面唇膏，NT$1,300
heme柔焦妝前唇霜，NT$240
PONY EFFECT渲霧奶油唇膏，NT$790

Text／Marie Claire美麗佳人　Photo／Marie Claire美麗佳人

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延伸閱讀：

【美妝編輯來推薦】ALBION潤雪膚、KISSME細睫控、冬天身體乳…11月愛用清單公開

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關鍵字：

美麗佳人, marieclaire
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