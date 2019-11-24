盤點男神們的帥氣形象大片　彭于晏、金材昱、朴敘俊每張都要收藏

只能說品牌是聰明又貼心！邀來各大男神演繹新系列，除了讓男神手上的單品火勢燒得更旺，也飽足了粉絲眼福，這回就來盤點男神們的形象照，一起邊看帥照一邊按另存。

彭于晏：Adidas

平時就熱愛運動的彭于晏，單車、馬拉松通通難不倒他，健康陽光的形象，adidas當然要找上他來代言！這次彭于晏穿著adidas秋季新款Urban Transition系列外套，穿梭在城市天際線拍攝形象大片。黑色風衣夾克中帶上銀色內裡，讓運動風也很有時髦的未來感。另外一套則是以高明度的橘色，為整體穿搭帶來亮點，展現「風格不設限」的率性態度。

余文樂：Tommy Hilfiger

已經為Tommy Hilfiger站台好幾季的六叔余文樂，今年秋冬又再度釋出帥照！這次選在充滿工業風的斑駁背景下，融合經典和街頭造型，衝突出Tommy Hilfiger高質感的單品。無論是西外襯衫、帽T或是套裝，都被余文樂酷帥有型的個人風格完美演繹。

金材昱：Tiffany&Co

在 Instagram 查看這則貼文 Marie Claire 美麗佳人 Official（@marieclairetw）分享的貼文 於 PDT 2019 年 9月 月 5 日 上午 12:12 張貼

大家最愛的萊恩館長金材昱，前陣子才炫風來台出席珠寶品牌Tiffany&Co.活動，一顰一笑都讓現場粉絲尖叫聲連連。另外，我們也能從他的機場穿搭中看到飾品的小巧思，一身輕裝、手上配戴的是Tiffany HardWear 鏈結設計18K金項鍊及18K金鑲鑽戒指。

朴敘俊：Montblanc

因演出《三流之路》、《金秘書為何那樣》爆紅的男神朴敘俊，可以說是代言一個一個接不完！從保養品、銀行、燒酒、披隡通通包辦。而今年Montblanc也找到朴敘俊來代言，除了能看到他在機場拖著萬寶龍行李箱亮相，他也透露品牌腕錶是他私下愛用的常戴之一。

EXO KAI：Gucci

在 Instagram 查看這則貼文 Gucci（@gucci）分享的貼文 於 PDT 2019 年 9月 月 16 日 上午 5:14 張貼

紅遍全亞洲的EXO成員KAI，私底下就是Gucci的忠實粉絲。這次Gucci邀請KAI為秋冬眼鏡拍攝形象廣告。鏡腳以經典織帶重新詮釋，採用玳瑁殼及呈珍珠貝母效果材質製成，並綴以金色金屬細節。整體呈現復古風格。

Text／Marie Claire美麗佳人 Photo／Marie Claire美麗佳人

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