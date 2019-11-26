特搜歐巴同款護唇膏　李棟旭、李現、木村拓哉都是小香控　

從李宰旭、李棟旭和BTS柾國到李現、木村拓哉，私下和拍片花絮中都被眼尖粉絲發現狂抹護唇膏，歐巴們嘴唇保養的都比我們還要紅潤啊～看的迷妹們臉紅心跳，雖然吻不到男神，但至少挑護唇膏也能追求「歐巴同款」！

李宰旭

最近在韓劇《意外發現的一天》飾演男二白經的李宰旭人氣竄升，大大展現霸道傲嬌男的魔性魅力，成為許多人的新男神！

而在《意外發現的一天》的花絮影片中，被拍到使用「NARS激情過後嫩唇膏」！

使用色號為 #HIDDEN PLEASURE赤裸玫瑰，迷人的厚唇看得好想被他強吻>///<

李棟旭

李棟旭在飾演《鬼怪》時的粉嫩嘴唇已是熱搜關鍵字，被許多粉絲詢問使用的唇膏色號，但他不斷澄清「真的沒有畫唇膏」！

飾演《觸及真心》權正祿律師時擔任了香奈兒的BOY彩妝系列代言人，在劇中就是使用「香奈兒零油光護唇膏」。

《他人即地獄》更大突破飾演吃人肉的變態殺人魔，超紅潤的粉嫩嘴唇完全甘願被他吃掉啊！！

李現

之前就分享過李現是個超級保養控，不但愛敷面膜、拍戲時狂補防曬，使用的保養品也相當講究，當然嘴唇也絕對不會放過，同時也是香奈兒代言人，曝光愛用香奈兒藍色男性香水和零油光護唇膏。

木村拓哉

木村拓哉主演新劇《Grand Maison東京》，為戲宣傳參加了師弟櫻井翔主持的《櫻井有吉的危險夜會》。

他大方公開隨身包包，讓櫻井翔搜個夠，當下曝光裡面有劇本、痠痛貼布、藥等物品，並發現也放了一支「香奈兒零油光護唇膏」。

BTS防彈少年團 柾國

柾國相當重視護唇，護唇膏相當多條，曾在BTS官方YouTube的頻道「Bangtan Bomb」上，柾國拿起一支護唇膏抹在嘴上，發現是NIVEA果漾潤彩蜜唇膏草莓。

且在2018年拍攝綜藝節目《BTS BON VOYAGE》第三季中，成員柾國在飛機艙中搽護唇膏的畫面，立刻被粉絲瘋狂肉搜出是「BOBBI BROWN 晶鑽桂馥潤色護唇膏」。這些柾國的愛用同款，瞬間被粉絲搶購斷貨！

Text／Marie Claire美麗佳人 Photo／Marie Claire美麗佳人

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