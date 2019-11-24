認識最甜辣的台北刺青師　Birdycody：靈感就是我的白日夢

明媚的秋日下午，我們抵達了 Cody 的刺青工作室。今年才25歲，入行不過兩年的她，因為獨特的繪畫風格，在刺青界已經小有名氣。她的創作層次明確，可愛中帶著古怪詭譎，流暢的筆觸中又極有藝術感，那些在火焰車門旁長了翅膀的龍、峨眉精、裸體天使、上空的調皮女孩和呆萌的成群可卡犬，都讓人會心一笑。看著他的刺青圖，宛如走進了美國卡通《Ugly Americans》的怪奇世界，也像是進入了她充滿奇思妙想的腦內小宇宙。

這樣的 Cody，本人的打扮也令人印象深刻，你很難形容她的風格，有點神秘，有點甜美性感，又有點像是某只零件缺失的娃娃，她不是一般女孩的調調，卻因為這樣才特別迷人。

刺青靈感就是我的白日夢

Cody 小時候住在暖暖，在基隆的山上，同學叫苦連天的暑假作業，卻是她最喜歡的事。「小時候畫圖比較特別的是，大家會從頭開始畫，我是從腳開始。我爸爸是台藝雕塑系畢業的，他讓我自由地創作，給我的影響蠻深的，讓我知道可以做自己喜歡的事情。」這個喜歡畫畫的女孩，也因為從事服飾業的媽媽影響，後來大學申請到實踐服設，不僅交到許多志同道合的好朋友，更被學姊領進門，成為了刺青師。「我不想每天當千篇一律的上班族，後來發現皮膚就是新的創作媒介，才開始學刺青。」

問到工作室牆面上這些逗趣怪奇的圖樣靈感從何處來？Cody 笑說，其實全都是她的白日夢。「我很喜歡發呆，就是放空，作白日夢。我很難認真聽某個人講話，時常因為小細節而分心。做白日夢的時候，腦海會有很多畫面飛來飛去，讓我常常忘記現實的當下。」因為這樣天馬行空的腦內作用，最日常的事在她的想像中都可能成為刺青圖，一顆葡萄可以成為陰陽的太極，一隻流浪狗可以變成狗天使。

畫畫和寫日記無疑也是 Cody 的創作養分，她說自己從幼稚園開始學會注音之後，就開始用圖畫和文字看這個世界，把老師規定的造句功課寫得華麗澎湃，把寫日記當成正經事情來做。「我的怪癖是，做任何事情都會仔細地記錄細節和時間，我床頭有一個很厚的筆記本還有延伸的日記，每件日常與最私密的事情都會寫在日記裡。」

我喜歡撿別人不要的衣服

「如果可以的話，我覺得一年只需要百分之十買新的東西。」Cody 這麼說。各類型極有特色的服裝和配件，在她身上就是特別相稱，「我其實不太買衣服，比較喜歡撿別人不要的衣服或是在二手店裡找。時尚是必須存在的，因為那代表新的想法和衝擊，但我覺得自己的存在可以幫忙消耗舊的東西，因為我可以把舊衣服穿成新的樣貌。」

Cody 喜歡發揮創意讓舊物有新生命，媽媽不要的 Fendi 帽子，只需從永樂市場買條粉色的蕾絲車在上面，就成為了獨特風格的單品。菜市場阿姨不要的衣服，Cody 把與服裝圖案相似的鎖鏈縫在上面就成為細肩帶，這些獨一無二的服裝恰好搭配她獨特的藝術世界。

笑說自己的時尚態度就是搞事，「我都撿別人不要的東西，看起來好像很正常，可是一細看就會發現有點不對勁，那些奇怪的東西就是我的小巧思、小點子。我不太喜歡讓別人知道我的風格是什麼，保有神秘感是很重要的。」她這麼說。

被電影影響的Y2K



打扮受電影影響很深的 Cody，從電影《辣妹過招》和《高校女特務》裡面的 Y2K風格，找到穿著的繆思。Y2K 是千禧年前後的流行文化，洋溢著樂觀主義、科技感和烏托邦思維。那些閃著金屬光澤的連身緊身衣、Bling Bling 和毛毛配件，或一整身誇張的粉紅色，都是 Cody 熱愛的樣子。

講到風格，Cody 說：「風格用英文翻譯的話就是 Style，但這兩個字用中文詮釋更好，就是風度跟品格。如果用會意，我會覺得是不同的風裝在格子裡，每種風都有不同的風味，所以重點不是格子，是那個風。你的靈魂會帶給衣服不一樣的感覺。」

Cody也觀察到很多台灣女生，會為了強烈的 Male Gaze（男性凝視）打扮自己，而不是為了個人的喜好樂趣。「很多女生打扮自己是為了讓男生產生欲望，藉此肯定自己的價值，可是談戀愛的時候，最重要的還是你的靈魂啊，談吐的內容和內心的養分才是女生最迷人的地方。」

傳教士般的生活



天蠍座的 Cody 說自己一旦要做一件事情，就會全力以赴，要嘛不做，要不然就是用心良苦，刺青和創作都是。這份工作對她而言，在自由之外，也極為有意思，她不僅曾在媽媽身上刺英文的：「勇敢永遠不會褪流行」，也曾遇過極具挑戰的需求。「我曾經遇過一個女生請我在她身上刺「社會敗類」這四個字，當然她並不是，但是她在某個程度上是這樣認為的。這四個字我某方面也很有共鳴，雖然不是真的是那個意思，但有時候想一想，25年過去了，好像還沒有對我的人生負責，單純就是做我想做的事情，但或許，這樣就足夠了不是嗎？」

很有個人獨特想法的 Cody，笑說時常覺得自己像傳教士一般，跟大家分享存在的意義，「我很喜歡跟大家談論生活態度和一些我發現的事物真諦。我想傳教的不是一些空談，而是真實存在的東西。大家應該要多去發呆，去發現日常生活的美，這才是真理。大家一定要去關心這個世界發生的事情，多思考，這樣才能好好守護自己。」

Text／Marie Claire美麗佳人 Photo／Marie Claire美麗佳人

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