2019聖誕限定10大保養禮盒推薦！Kiehl’s、歐舒丹送禮、收藏都超適合

年末的聖誕限定系列真的很熱鬧！除了彩妝、香氛之外，保養品當然也不缺席，包括Kiehl’s契爾氏、KERASTASE巴黎卡詩、L’OCCITANE歐舒丹都推出了限定包裝，當中還不少有禮盒推出，不管是自用、送禮、收藏都超適合。

DAPRHIN

DAPRHIN年度限量禮盒結合大地花植生命力與代表法國皇室頂級尊榮的金色元素，設計出系列禮盒包裝，霧面燙金的質感奢華度破表。當中最不可錯過特別「迷你芳香精露限量禮盒」，一次收納四種超人氣芳香精露，包含甘菊、百妍、茉莉、甜菊4種迷你芳香精露各4ml。

還有全台限量400份法式金色耶誕花圈，內含法式耶誕花圈與聖誕飾品一組，，只要購買迷你芳香精露限量禮盒即可獲得！

Kiehl’s契爾氏X Janine Rewell 2019聖誕

Kiehl’s契爾氏今年找來芬蘭話題藝術插畫家Janine Rewell，以「骨頭先生的奇幻聖誕旅程」為靈感推出聖誕限定包裝產品，包括經典的冰河醣蛋白保濕霜、金盞花植物精華化妝水、檸檬奶油護唇膏等單品。當然還有每年最讓人期待的「驚喜聖誕倒數月曆」今年也不缺席！Kiehl’s契爾氏聖誕系列已經於2019年11月上旬在全台非週年慶的專櫃歡樂上市。

巴黎卡詩航海度假限量護髮油組

巴黎卡詩2019度假系列「航海限量護髮油組」，一次包含三款護髮油，從經典的金緻柔馭露、黑鑽逆時玫瑰香氛露、花漾粉金緻柔馭露都有。包裝設計更源自20年代歐美上流社會喜愛航海度假的傳統，因此將蒸汽動力船隻、水手服條紋、救生圈等元素融入包裝。

加上這次的30ml精巧瓶身更好攜帶，讓護髮油成為度假隨身行李中的必備小物，也讓許多「迷你控」們多了一個收藏巴黎卡詩經典護髮油的理由。

隨著「航海限量護髮油組」上市，巴黎卡詩特別與台灣新生代藝文手繪家，同時也是時尚網紅的水兒合作，創作三款巴黎卡詩護髮油度假手繪圖，購買「航海限量護髮油組」就有機會獲得。

歐舒丹2019夢想乳油木限量系列

今年L’OCCITANE歐舒丹的聖誕系列，包裝設計都出自於台灣插畫家潘心屏之手，這可是L’OCCITANE首度與台灣設計師合作全球發售的系列，相當值得關注！

夢想乳油木系列

以充滿節慶歡樂氣氛的深藍色為背景，襯托出宛如在夜空中閃爍的星星、杉樹、普羅旺斯熱氣球等圖案，完美捕捉瀰漫在空中的節慶氛圍。產品集結廣受喜愛的乳油木護手霜、保濕身體霜、護唇膏等人氣明星商品，還有首次推出乳油木潔手皂。

天然植物皂基的夢想乳油木潔手皂，成份溫和不刺激，適用於手部和身體肌膚。富含有機乳油木果油，遇水即化成綿密細緻泡沫，溫合潔淨肌膚。

夢想乳油木蜂蜜系列

南法普羅旺斯高地是世界上最重要的薰衣草產區，普羅旺斯薰衣草蜂蜜淺琥珀色的質地馥郁溫潤，帶有細緻花香而備受喜愛，加上具有滋潤、舒緩的美膚效果。因此歐舒丹這次暖橙色的「夢想乳油木蜂蜜系列」就以薰衣草蜂蜜的金黃醉人色澤結合乳油木果油，賦予肌膚最暖心的滋養呵護。單品包括護手霜、護唇膏、身體霜、香氛皂。

最可愛的就是「夢想乳油木蜂蜜香氛皂」，採用天然植物皂基，蘊含來自普羅旺斯的薰衣草蜂蜜及乳油木果油，細緻綿密泡沫能溫和包覆潔淨肌膚。香甜蜂蜜氣息搭配獨特的雲狀造型，為沐浴時光帶來加倍幸福感。

2019夢想聖誕禮盒組

L’OCCITANE官網還會獨家販售「2019夢想聖誕禮盒組」，一次有4個超可愛的糖果造型小禮盒，每個裡面都有一款L’OCCITANE最具代表性的10ml護手霜以及一個迷你沐浴品。

藍色：乳油木護手霜10ml＋乳油木保濕沐浴油35ml

紅色：櫻花護手霜10ml＋櫻花沐浴膠35ml

綠色：杏仁護手霜10ml＋杏仁沐浴油35ml

黃色：薰衣草護手霜10ml＋草本舒緩沐浴膠35 ml

AVEDA 2019佳節禮盒

AVEDA認為幸福還要為所愛的人守護一個價值觀正確且生態豐富平衡的成長環境，因此特別以10種瀕臨滅絕的臺灣特有種生物為佳節禮盒命名，並推出使用100%回收塑膠製成的永續寶特袋，邀請守護地球。

像「臺灣白海豚佳節禮盒」當中就有甜馨潤澤精華200ml+隨行按摩梳，一次集結高人氣隨行按摩梳及限量新品甜馨潤澤精華，讓髮絲滑順馨香，散發少女一般的青春氣息。全臺2000組。

2018年曾短暫出現過的「甜馨潤澤精華」這次再度於聖誕節期間回歸，融合櫻花、甜杏仁油、辣木油的輕盈滋潤配方，讓頭髮維持一整天柔軟滑順，如櫻花層層花瓣一樣柔軟滑順。

品木宣言2019魔幻聖誕季

聖誕節期間推出多款禮盒，呼應品木宣言以大自然為本的品牌精神，當中特別推出別具意義的「明星公益小樹組」，與American Forest Global Relief美國森林協會進行公益合作，凡購買該禮盒，品木宣言就捐1元美金給美國森林協會。

其他包括的多款明星組合，像最經典熱賣的靈芝水系列「青春無敵光潤組」、「青春無敵旅行組」、長期熱銷的水洗式面膜「面膜旅行組」、冬季暖身必備「薑味暖暖組」、滋養肌膚的「迷你舒芙蕾組」、從清潔到保養一次到位的「全明星繽紛聖誕禮盒」、抗初老必備小奢華組合「駐顏有樹奢華組」，還有交換禮物高CP值的「膜力玩樂面膜組」。

每到聖誕節才會出現的限量酒瓶蠟燭也是鐵粉每年最期待！有松木、薑味暖暖、橙花檸檬的味道，瓶身還特別以環保回收的紅酒瓶所製成。

期間限定還有「限量版椰子發光面膜」，含椰子油與四種椰子保濕成份的保濕面膜，搭配香草奶油的夢幻香氣，能立即保濕補水同時調理肌膚。以及一飲而盡保溼面膜及一飲而盡深度滋潤面膜的限定包裝。

最後，為慶祝心花綻放精油唇膏上市滿一週年，任選兩支心花綻放精油唇膏或潤唇膏，就送台灣未上市的心花綻放唇頰露。

蘭芝夢想幻彩泡泡聖誕限量系列

在每年最歡愉的季節，為女孩打造永不幻滅的美麗泡泡，讓旗下的每個經典都穿上幻彩泡泡新裝。無論是水光閃亮泡泡-水酷肌因保濕精華、牛奶分享泡泡-白茶保濕牛奶水、潤翹雙唇泡泡-睡美人唇膜、不怕晚睡的晚安泡泡-晚安面膜、或是散發仙女光暈的玫瑰泡泡-玫瑰光雙效氣墊粉霜，都推出聖誕限定禮盒。

11月才上市、在韓國被韓妞盛讚為「最有效懶人保養品」的白茶牛奶保濕水，馬上加入聖誕禮盒行列。

經典的晚安面膜也不缺席，「晚安面膜修護禮盒」一組就提供三款不同訴求的晚安面膜，讓女孩在捨不得晚安的party night，也能快速讓肌膚回到睡飽飽的美麗狀態。

Neal’s Yard Remedies 尼爾氏香芬庭園

NTR尼爾氏香芬庭園以古老的植物占星學為靈感，集結夢幻星彩與自然植萃，打造 9 款期間限定聖誕商品，傳遞源於自然的祝福力量。包含首度在台上市的聖誕歡欣複方精油、全球銷售 NO.1明星商品「野玫瑰亮采萬用霜-聖誕限定版」、2019 年高人氣新品乳香緊緻手部菁萃的聖誕限定版，以及4款充滿祝福寓意的聖誕小屋與 2 款臉部護理禮盒。

首度在台上市的聖誕期間限量版精油，調合溫暖的柑橘、辛辣的丁香、令人放鬆的乳香精油，在佳節期間為居家空間營造愉悅的氛圍。

Jurlique茱莉蔻小蒼蘭接骨木活膚露

Jurlique推出活膚露的耶誕限定版「小蒼蘭接骨木活膚露」，成份以南澳農莊當年度手工摘植接骨木為主，加上玫瑰、洋甘菊、紫羅蘭、蘆薈以及三色堇等六道高效活機修護能量，幫助肌膚回復柔軟澄淨膚質。香氣上則有小蒼蘭的香甜，連瓶身都閃耀著古銅玫瑰金的細緻光澤。

同時還有四款耶誕限量禮盒，為心愛的人獻上最純淨暖心的極致寵愛。

2019聖誕保養限定包裝與禮盒參考價錢

DAPRHIN迷你芳香精露限量禮盒（甘菊、百妍、茉莉、甜菊迷你芳香精露各4ml），NT$2,800

Kiehl’sX Janine Rewell 冰河醣蛋白保濕霜50ml，NT$1,350

Kiehl’sX Janine Rewell 金盞花植物精華化妝水250ml，NT$1,450

Kiehl’sX Janine Rewell 檸檬奶油護唇膏(玫瑰色、透明色)4g，NT$700

Kiehl’sX Janine Rewell 驚喜聖誕倒數月曆，NT$3,480

巴黎卡詩航海限量護髮油組(金緻柔馭露航海限量版30ml+花漾粉金緻柔馭露航海限量版30ml+黑鑽逆時玫瑰香氛露航海限量版30ml)，NT$2,000

L’OCCITANE歐舒丹夢想乳油木潔手皂50ml，NT$480

L’OCCITANE歐舒丹夢想乳油木蜂蜜香氛皂150g，NT$480

L’OCCITANE歐舒丹2019夢想聖誕禮盒組，NT$1100

AVEDA臺灣白海豚佳節禮盒(甜馨潤澤精華200ml+隨行按摩梳)售價NT$1,680

品木宣言明星公益小樹組，NT$900

品木宣言限量椰子面膜，NT$1,050

品木宣言FEEL GOOD佛手柑薑味蠟燭，NT$1,200

品木宣言FEEL GOOD松木柑橘蠟燭，NT$1,200

品木宣言FEEL GOOD橙花檸檬草蠟燭，NT$1,200

LANEIGE蘭芝白茶保溼牛奶水禮盒(白茶保濕牛奶水50ml*5)，NT$1,250

LANEIGE蘭芝晚安面膜修護禮盒(睡美人香氛水凝膜-保濕淨亮25ml+睡美人香氛水凝膜-舒緩鎮靜25ml+睡美人肌極修護水凝膜25ml)，NT$990

NYR尼爾氏香芬庭園聖誕歡欣複方精油10ml，NT$750

Jurlique茱莉蔻小蒼蘭接骨木活膚露100ml，NT$1,350

Text／Marie Claire美麗佳人 Photo／Marie Claire美麗佳人

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