郭書瑤根本正能量仙姑　「覺知到了就去突破吧，你不過關它永遠都卡在那裡」

眼神是騙不了人的。瑤瑤想起小時候，「幼稚園上台表演第一個被老師拉下來，因為簾子一拉開就大哭。國高中參加熱舞社，只是想要跳舞，能躲在後面就躲，也沒想過要當藝人。」

誰能預料命運後來一掌把她打飛舒適圈。17歲父親驟逝後，她為了負擔家計半工半讀，因緣際會進入演藝圈。起初她像隻誤闖叢林驚呆了的小鹿，不懂怎樣保護自己，但她頑強地存活下來。十年過去，她迷濛不再，專注的眼眸裡散發神采，她說自己懂得了表演的意義。

在角色裡成長

「其實回頭看我覺得很恐怖，媽啊我以前怎麼敢去演戲，真的是公司叫你做什麼就做欸。但小時候根本沒在怕，去了就是背起來。我覺得對表演越了解越多，會覺得天啊表演超級難，有這麼多東西要顧、要看、要學。」

一直到演了《志氣》，她才深刻體會「進入角色」的感覺，「那時候意識到演戲是要來真的。很多東西演不出來，要經歷過才有辦法。」從此她每個角色都像當時練拔河渾身傷一樣投入，「我真的每一檔都是把自己百分百丟進去，我也只會這個方法。現場發生什麼就什麼，情感流動絕對都是真的。我覺得當演員是很幸福的事情，大家弄了一個虛擬的環境讓你過很真實的生活。也有可能是你這輩子做不到，或想做不敢做的事情，你都可以在戲裡面完成」

「我蠻感謝每一個角色，大家不是因為我是郭書瑤才去看，而是看到那個角色才看到我。」所有角色中影響瑤瑤最深的還是謝雅真，畢竟演了兩次她的人生，「那個記憶對我來講很可怕，其實我沒死過男朋友，但現在真的覺得曾經有一個人這樣離開過我，對生離死別的感受太深刻。」

史上最天使的劇組

除了《通靈少女2》，最近瑤瑤也在藍正龍執導的《傻傻愛你，傻傻愛我》中飾演援交妹小爛，和唐寶寶蔡佳宏有許多對手戲。有一場戲是這樣的：小爛在工作上遭遇很不堪的對待，小維突然帶著宵夜跟花出現，「那瞬間又感動，又難過，又開心，夾雜很多情緒，我這麼爛、還有人無條件對我好。我印象很深，我們在西門町，他站在我面前的樣子。」

瑤瑤發現，因為憨兒的加入，不僅導演超有耐心地陪蔡佳宏練習講了100遍美人魚的故事，連向來最急躁的技術組口氣都變得超溫柔。「在這個劇組裡體會到一件非常大的事情是，我覺得人本來都很純真善良，可是隨著時間長大，世界給我們要我們做的選擇我們可能會忘記這些東西，或是我們不敢；但在憨兒身上，我看到他們沒在怕，即便會受傷。因為蔡佳宏一個人的單純善良，影響了整個劇組，那平常我們為什麼沒辦法這樣？為什麼我們長大都不願意去做那個第一個純真善良的人？我現在也會選擇勇敢一點。」

仙姑真正的天命

無論大小銀幕，甚至公益性質的微電影，透過一個個角色傳遞故事，是瑤瑤心中演員的要務，「我覺得我有一種使命，說真的我不是最努力，也不是最有能力，也不是長最好看的，為什麼偏偏老天爺會給我這些機會，肯定有什麼事情是我可以做到的，可能是需要我去幫忙講這些故事，也可能這是我的人生功課。」

最近，不敢演舞台劇的瑤瑤有機會挑戰，「我其實是個聽話的小孩，別人推我我就走，但我後來發現這樣很不負責任，因為我會覺得這是你叫我做的喔。我想更有承擔力，不再給自己留退路。每個人都有不堪的地方，我也會怕，會把它藏起來，飄走，或用別的方法去圓。可是說真的，勇敢一點，不然它有可能會變成2.0、3.0、4.0，到了不得不的時候會更痛苦。覺知到了就去突破吧，你不過關，它永遠都卡在那裡。」

多謝仙姑開示。那，仙姑自己也會有卡關的部分嗎？「欸，最常卡的好像不是工作，是感情。」瑤瑤大笑。「活到29歲都覺得自己要找到失落的一角，直到最近這一年才意識到每個人原本都很圓很滿，只是你不知道而已。」可以的，她一定能成為一個圓，向著更好的遠方全力以赴地滾去，從容又自在。

Text ／Marie Claire美麗佳人 Photo／Marie Claire美麗佳人

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