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讓減肥變簡單！6個加速燃脂的好習慣學起來　大口吃肉也能瘦

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▲6個加速燃脂的好習慣。（圖／翻攝IG）

▲只要掌握好幫助燃脂的動作或習慣，減肥也能變得更簡單。（圖／翻攝@babebani、@kkmmmkk）

編輯／Amanda　

你是不是也常常在想「減肥怎麼這麼難？！」其實減肥說難也不難，只要讓攝取的熱量變少，而消耗的熱量、燃脂效果提高，就能成功瘦下來，像是以下6個能加速燃脂的習慣趕快學起來，輕鬆提升瘦身效果，讓減肥變得更簡單！

▲6個加速燃脂的好習慣。（圖／翻攝IG）

▲蛋白質可長時間保有飽腹感並幫助保有肌肉，是減肥很重要的武器。（圖／翻攝@babebani）

1.多多攝取蛋白質

提高蛋白質攝取量，盡量每餐都要吃。蛋白質可在節食減肥期間幫助維持肌肉，並長時間保有飽腹感，且「攝食產熱效應」幫助燃燒更多熱量，所以蛋白質是減肥瘦身很重要的武器之一，可在每頓正餐中攝取一到兩種蛋白質食物，像是雞胸肉、牛肉、魚類蝦類或是蛋白粉等。

 2.適當攝取優質脂肪

有些人減肥時「聞油色變」，其實健康脂肪不會讓你長肥肉，適當的攝取優質油脂也能避免瘦身後肌膚變得鬆弛暗沈，像是omega-3和omega-6脂肪酸都是很健康的油脂，可以透過酪梨、堅果、橄欖油、椰子油、黑巧克力，或是鮭魚、沙丁魚、金槍魚等來補充優質健康脂肪。

▲6個加速燃脂的好習慣。（圖／翻攝IG） 

▲喝夠水能幫助空置食慾、促進代謝，有助於減肥。（圖／翻攝@chuu_official）

3.每天都要喝夠水

每天至少喝2公升以上的水，喝水可以有效帶來飽腹感，幫助抑制食慾不過度暴飲暴食，且喝夠水能幫助消化、促進循環代謝，並能防止脫水引發的不適，有助於減肥還能幫助抗老。

4.飲食上優先選擇原型食物

想要減肥的人一定都看過各種瘦身飲食建議，如果看了很多還是不知道怎麼吃，只要記住最簡單的關鍵「吃原型食物」，也就是盡量選擇那些看得出食物本來樣子、沒有經過加工調理的食物，避開那些含有過多調味料、會使血糖水平飆升的加工食品。原型食物比起加工食品擁有更多的膳食纖維，且能維持較長飽腹感。

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▲6個加速燃脂的好習慣。（圖／翻攝IG） 

▲長時間有氧運動會伴隨一部分肌肉流失，可搭配高強度間歇性訓練和重量訓練讓效果更好。（圖／翻攝@babebani）

5.有氧運動加上高強度間歇性運動

很多人要減肥首先就會想到有氧運動，但想要有良好的效果，要確保運動鍛鍊的方式是正確的。不要過度採取長時間有氧運動，容易使肌肉流失，可穿插高強度間歇性訓練（HIIT）幫助提升代謝，且運動結束後還能持續幫助身體燃燒脂肪。高強度間歇性訓練一般不超過20分鐘，不僅能縮短運動的花費時間，還能在短時間內達到極大效果，將有氧運動結合HIIT不僅能提高減脂效率，還幫保持心血管健康。

 6.搭配重量訓練增肌

除了有氧運動，加上重量訓練幫助增肌，能使減肥效果更好且不易復胖，但記得確保每次鍛鍊的強度夠，身體會調動更多能量來運動，進而幫助燃燒更多熱量。另外，做重量訓練時都要盡力而為，但盡力鍛煉不代表訓練時間越長越好，訓練太久會容易造成訓練過度，而是應該從增加重量、提升速度等方面來著手。

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關鍵字：

減肥, 瘦身, 減脂, 體脂, 燃脂, 習慣, 飲食, 運動
fashion.net

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