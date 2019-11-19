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Rimowa全新「客製化服務」零件顏色自己挑，還能刻上名字　再也不怕撞箱

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編輯／JJ　圖／翻攝自www.rimowa.com/jp/ja/home、IG@rimowa、fashion press

出國旅行時一咖好推、防撞又時尚的行李箱，能帶來整趟旅程的好心情，但是每每在機場行李輸送帶前等待自己的行李時，是否常忘了做記號而與別人撞箱造成麻煩？在行李箱上貼貼紙、綁上行李束帶都是好方法，不過現在Rimowa 推出了「客製化服務」，讓你不用破壞行李箱本身的美，就能不再與別人撞箱！

▲rimowa客製化服務。（圖／翻攝自rimowa）

Rimowa 行李箱具有簡約時尚的外型，鋁鎂合金外殼又輕巧又堅硬，雖然價錢稍貴，卻是許多旅客的首選。有些人喜歡在行李箱貼上從各個國家收集的機場貼紙、自己收集的貼紙，來營造走遍各地、歷盡風霜的破舊感；也有些人喜歡綁上格格不入的束帶來做記號。但是還有更大部分的人捨不得在寶貴的Rimowa 上動土，而現在推出了「RIMOWA Unique」的客製化服務，就能讓大家能一開始便拿到專屬於自己的Rimowa 行李箱，不怕找不到自己的行李了～

▲rimowa客製化服務。（圖／翻攝自rimowa）

Rimowa 所提供的客製化服務中有三種零件可做更改，第一個是「行李吊牌」，在行李箱上做識別最方便的正屬別上一個特別的行李吊牌～皮革顏色總共有八款可選擇。

決定顏色之後，還有提供3個英文字母／數字的刻字服務，也可選擇是否在字元中加上縮寫點，就像是名牌一樣，這樣再也不會搞錯啦～

▲rimowa客製化服務。（圖／翻攝自rimowa）

▲rimowa客製化服務。（圖／翻攝自rimowa）

第二個選項是行李箱上方與側邊提把處皮革手把的顏色！兩邊必須選擇一樣顏色，同樣是從八款顏色中挑選：藍綠色、藏青、鐵灰、黑色、橘色、粉色、紅色與土黃。

▲rimowa客製化服務。（圖／翻攝自rimowa）

第三個客製化零件就是輪子的部分啦！四顆輪子一組，每一色都好可愛，如果真的有閒錢的話，還能買下許多組來自己搭配不同色的輪子呢！保證沒人跟你一樣～

▲rimowa客製化服務。（圖／翻攝自rimowa）

三項零件都自由搭配完成後，專屬的行李箱就大功告成啦～目前此項「RIMOWA Unique」客製化服務已開始在日本Rimowa官網提供，或是Rimowa商店（銀座7丁目、表參道、東京丸之內、大阪心齋橋、神戶、福岡）。

▲rimowa客製化服務。（圖／翻攝自rimowa）

如果對自己的搭配能力不夠自信的話，挑選一款全球限量的聯名款也是一個奢侈的選擇！Supreme X RIMOWA的聯名系列第二彈現已發售，時髦的漆黑底色加上白色蜘蛛網設計，帥氣爆棚，絕對能在各國機場的行李輸送帶上成為焦點～

▲rimowa客製化服務。（圖／翻攝自rimowa）

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關鍵字：

旅行, 行李箱, Rimowa, 客製化, 撞箱, 日本
fashion.net

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