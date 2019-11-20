【奧斯塔羅】你會在意關於你的流言蜚語嗎？

我們常說嘴長在別人身上

管不了他人說些什麼

但面對關於你的八卦

你會在意嗎？

今天就跟著奧斯一起來看看

你會在意關於你的流言蜚語嗎？

＜＜直覺選一張牌＞＞

牌l

選到這組牌的朋友，其實你內心還算是個挺脆弱的人，這樣的牌組代表情緒與感情用事，內心深處的你其實是個挺感性的人，面對他人的流言蜚語，並不是不在乎，只是不太會去表達出來，並且大多時候都會在內心隱隱感到不愉快，尤其是特別在意或是早就努力去做的事情上，因此奧斯要提醒你，有時候嘴長在別人身上，我們無法可管，但自己還是要懂得調適喔！

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選到這組牌的朋友，該說你們內心強大，還是根本就活在自己的世界呢？基本上你是個不在乎他人評價的人。對你來說，如果有人因為他人對你的評價，而去影響你們之間的關係，那這樣的朋友會覺得不要也罷，雖然會稍稍感到不快，但這樣的狀態通常一下子就過了喔！

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選到這組牌的朋友，基本上奧斯會說你是個挺理性的人，這樣的牌組代表理性與直接，你會發現你和別人相處時從來不拐彎抹角，並且你擅長分辨與思考事情，就像你的個性一樣，面對八卦或評價，你不會跟那種人吵架或爭執，因為你會思考探討問題出在哪裡，並調整自己，但若是莫名的八卦，那你就不會去理這些莫名其妙的言語囉！

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選到這組牌的朋友，你大多時候像個遠離俗世的人，因為這樣的牌組代表獨立與想法，你不會是那種會隨波逐流的人，因為你有自己的想法與在意的事情，所以只會對在意的事情澄清。另外，因為這樣的牌組有著離群索居的隱喻，所以你會發現你是個喜歡安靜且生活過得簡單的人，因此你身旁通常都會是知心好友喔！

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