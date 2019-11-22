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【奧斯塔羅】在APP能找到真愛嗎？測你的網路交友桃花運勢

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▲網路交友桃花運勢？。（圖／奧斯塔羅提供）

網路交友
在這年代好像挺正常的

如果你最近正愁不知道從哪認識對象
不如就跟奧斯老師一起來看看
網路交友桃花運勢？

＜＜直覺選一張牌＞＞

牌l

選擇這組牌的對象，最近如果想從網路上認識對象，就顯得比較沒機會，這樣的的牌組代表肉體關係或是沉淪墮落，奧斯建議如果想從網路上認識對象，可能要多多注意，因為在網路上認識的對象，多半都是感情不忠貞或是想玩玩的人，因此如果有在網路上認識的話，就要多花點時間觀察才會比較好。

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選擇這組牌的朋友，可以趕緊上網搜尋看看有沒有什麼交友軟體，這樣的牌組代表踏實與實際發展，奧斯不得不說，接下來要在網路上認識對象，有滿大的機會可以找到適合的對象，並且這樣的對象大多都是可以長遠發展的桃花，如果你正在觀望的話，那最近可以多多留意，因為這將有很大的機會找到合適的對象喔！

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選擇這組牌的朋友，要在網路上認識對象的機會滿大的，這樣的牌組代表情感上門或是感情發展，隱喻了可以發展出穩定關係的對象，所以趕緊下載交友軟體好好認識對象吧！另外，雖然這樣的牌組顯示你對交友軟體不放心，不過，有時這樣的交友方式也滿容易遇見新對象的，因此接下來就只是考驗看人功力囉！

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選擇這組牌的朋友，如果想在網路上認識對象，那可要多留意了，畢竟這樣的牌組代表劈腿或是不真心的狀況，所以網路上的對象多半都不是真心的，甚至只是被當作其中的一條線，因此若想嘗試交友軟體，可別太快投入感情，一定要多花點時間相處，因為日久見人心，相信了解彼此過後，才能知道是否真的合適，並且穩定發展下去唷！

▶請點我FB:奧斯塔羅行動占卜

關鍵字：

奧斯塔羅, 占卜, 塔羅, 運勢
fashion.net

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