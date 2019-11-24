fb ig video ETtoday search mobile

奧斯塔羅12星座一周運勢1125-1201　單身巨蟹迎來愛情機會、水瓶工作出現危機

> >

▲一周運勢。（圖／奧斯塔羅提供）

201901125-1201奧斯塔羅12星座一周運勢熱騰騰出爐囉！

恭喜本周最旺星座

TOP1：天蠍座事業運最旺！目前的學／事業中，有機會創造出還不錯的成績，因此下周將會在工作上做得有聲有色，要好好把握！

TOP2：巨蟹座愛情運最旺！雙方關係在下周充滿濃烈的愛意，相處與想法上都將更加融洽，部分問題也在下周獲得解決，單身的朋友你下周要注意桃花的出現，或許會有還不錯的對象，要多加注意了。

TOP3：雙子座金錢運最旺！下周正財運良好，若是設計性質、業務性質以及企劃性質工作的朋友，下周也有望多接些案子讓你多賺點錢。


本周需注意星座

1.水瓶座事業運需要留意：下周過往學／事業穩定的朋友，將開始動搖起來，會是不太穩的一周。另外，工作上也要多留意細節避免粗心大意，才能避免因一周的不穩，而影響之後的工作狀況。

2.魔羯座愛情運需要留意：下周兩人的爭執狀況將更加明顯，會為了一些小事情出現爭吵，奧斯建議下周多避免和另一半起爭執，因為下周的爭執都將容易得讓另一半往心裡去，不是會隨時間淡掉的爭執，所以面臨情緒或爭執時多想一下或主動退讓會比較好。

3.天秤座金錢運需要留意：正偏財運皆不是很理想，甚至有小破財的可能，尤以投資方面要更加注意，奧斯建議投資或是小賭方面要少接觸。

牡羊座

開運顏色：黃色
幸運數字：77

整體運勢★★★
解析：下周牡羊座的朋友，面對目前的環境些微感到自己的不足，因此有提升自我的想法出現，並且面對目前熟悉的現況，開始猶豫與選擇是否要做些改變，而這樣的狀況將讓自己開始做自我提升的動作。因此下周是個良好的一周，奧斯建議要好好把握！

愛情運勢★★★
解析：下周會感覺目前的愛情不太足夠，因此下周思緒的提升將帶領感情進入更深的層次，並且也願意帶領另一半向前邁步。

事業（學業）運勢★★★
解析：學／事業上將面臨一些轉變，可能是新業務的授命或工作內容的變換，換言之將是個充滿變動的工作周期。

金錢運勢★★★★★
解析：正財運佳適合投資，多留意國際投資走向方面的訊息，這對你的投資會有加分。

金牛座

開運顏色：紅色
幸運數字：15

整體運勢★★★★
解析：下周金牛的朋友顯得腳踏實地許多，踏實的因素在下周完全落實在你生活當中，而這樣的態度將讓你周遭朋友有安心穩定的感受，所以下周會是實際的一周，要多加把握！另外，需要注意的是下周的物質慾望會提升許多，要多避開不要的開銷。

愛情運勢★★★★
解析：下周的感情世界同樣顯得踏實，不會有太大的起伏，但雙方的情感也不會有太多激情。

事業（學業）運勢★★★
解析：學／事業方面顯得勞累許多，因為腳踏實地的關係讓自己下周在工作時，有許多事情都親力親為，因為這樣的狀況讓自己忙得有點不可開交。

金錢運勢★★★
解析：偏財運勢不佳，正財運勢較好，可以多留心在事業工作上，將有機會為你增加許多收入喔！

雙子座

開運顏色：綠色
幸運數字：63

整體運勢★★★★
解析：下周雙子朋友思緒清晰也活絡許多，如正是需要動腦時期的，下周會是值得好好握的一周。另外，因下周的思緒清晰許多，所以面對問題時都能妥善解決，會是個解決能力良好的一周，奧斯提醒下周雖然思緒條理清晰，但卻始終有未付諸行動的情況存在，所以下周如果行動與思緒並行將會是好上加好的一周喔！

愛情運勢★★★
解析：下周對於愛情的思緒清楚許多，但因為如此導致僅存在想的階段，有點忽略了現實的發展，所以也要著重在現實發展，對情感的發展才會比較好。

事業（學業）運勢★★★
解析：下周在學／事業方面，顯得有點不切實際的狀況，可能是手邊工作還沒完成就在想著之後如何慶祝，所以下周雖工作能力不錯，但也要運用在對的地方。

金錢運勢★★★★★
解析：下周正財運良好，若是設計性質、業務性質以及企劃性質工作的朋友，下周也有望多接些案子讓你多賺點錢。

巨蟹座

開運顏色：咖啡色
幸運數字：42

整體運勢★★★★★
解析：下周將是巨蟹的朋友充滿開心與愉悅的一周，心靈上的喜悅反應在外在，讓你整體看起來都清新不少，若目前有煩人惱人的事情也都在下周畫下段落，讓你長久以來的緊繃放鬆不少。

愛情運勢★★★★★
解析：雙方關係在下周充滿濃烈的愛意，相處與想法上都將更加融洽，部分問題也在下周獲得解決，單身的朋友你下周要注意桃花的出現，或許會有還不錯的對象，要多加注意了。

事業（學業）運勢★★★★
解析：下周學／事業將有望踏上一段成功的旅程，並且成功的距離將在下周拉近一大步，而手邊繁雜的工作與事情也有望畫下一個段落喔！

金錢運勢★★★★
解析：正財運不錯，長久努力的成功將在下周獲得金錢上的回報，會是個豐收的一周。

獅子座

開運顏色：白色
幸運數字：95

整體運勢★★★
解析：獅子座的朋友，下周將會是個放棄思考的一周，過往思需清晰的狀況下周不再如此強烈，因此下周在面對事情會較被動些，奧斯建議下周面對人、事、物要主動些，不然下周的被動將影響許多後續的狀況唷！

愛情運勢★★
解析：下周對於情感稍微產生了逃避的想法，這也將連帶影響愛情時的狀況。另外，過往的回憶將在下周也浮現，讓你感到苦惱，需多留意囉！

事業（學業）運勢★★
解析：下周面臨學／事業顯得被動許多，使不上力的感覺將強烈出現，以致你在處理事情或面對問題時，都多了份厭倦感。

金錢運勢★★
解析：正偏財運都較差，不建議理財和投資，若現有投資的朋友下周不建議有增資動作。

處女座

開運顏色：橘色
幸運數字：65

整體運勢★★★
解析：下周處女朋友顯得粗心許多，許多事情思考得不夠周詳就付諸行動，導致未來會有問題爆發的隱憂，奧斯建議下周思緒的清晰狀況及決定，要多花點時間思考。另外，下周內心的渾沌也影響自己不少，壓力與情緒要懂得適時發洩，可別影響自己太深唷！

愛情運勢★★
解析：雙方下周面對情感顯得不太用心，有稍稍漫不經心的感覺出現，奧斯建議要多花點心思經營目前的情感，可別因為忙碌疏忽了另一半。

事業（學業）運勢★★
解析：粗心大意的狀況在學／事業方面顯得更加嚴重，奧斯提醒下周面對學／事業要多提起些熱情，而在面對工作時也要細心一些，別讓下周的狀況抹煞了過去的努力喔！

金錢運勢★★★
解析：正偏財運都不理想，下周存在著破財的機會，奧斯建議下周著重如何守財會是一大重點。

天秤座

開運顏色：灰色
幸運數字：40

整體運勢★★
解析：下周將會是天秤朋友信心消退的一周，面對目前手邊的事情，掌握度將開始下降，除了因為對自己沒有自信外，因自信消退連帶產生對自我的疑慮影響到了工作，奧斯建議下周在面對事情要在堅定一些，不然就會空忙一場囉！

愛情運勢★★★
解析：雙方溝通度在下周下降許多且連帶信任感的下降，導致自己都將事情放在心裡不願提出來討論，最後卻演變成一次的爭執，奧斯建議下周要適時將想法提出來和另一半溝通，別一個人悶在心裡，因為這對事情是沒有助益的喔！

事業（學業）運勢★★★
解析：面對工作與學業有許多想法，但卻都無法實際付諸行動，漸漸的讓自己多了點混亂，奧斯建議下周思緒跟行動要併行，塞一堆想法在腦袋瓜裡可是會累死自己的。

金錢運勢★★
解析：正偏財運皆不是很理想，甚至有小破財的可能，尤以投資方面要更加注意，奧斯建議投資或是小賭方面要少接觸。

天蠍座

開運顏色：粉紅色
幸運數字86

整體運勢★★★
解析：長久以來堅持的事物或想法在下周受到不小的挑戰，有可能是家人也有可能是來自於朋友，也因為這樣的狀況讓天蠍朋友的情緒稍稍受到影響，奧斯提醒下周面對自己想做的事或想法要堅定一些，避免因為外來的評價而動搖了自我的內心喔！

愛情運勢★★★
解析：下周兩人之間有不小的口角狀況產生，但終屬暫時性的，而這樣爭執也將帶領彼此進入更深的情感層次中，因此奧斯提醒下周的爭吵可別往心裡去囉！

事業（學業）運勢★★★★
解析：目前的學／事業中，有機會創造出還不錯的成績，因此下周將會在工作上做得有聲有色，要好好把握！

金錢運勢★★★★
解析：偏財運勢較差，正財運勢還不錯，要是下周有機會和朋友聚會或見面，有機會了解到不錯得進財機會喔！

射手座

開運顏色：紫色
幸運數字：43

整體運勢★★★★
解析：下周射手座的朋友對於現況感到知足，不在像過去那麼給自己壓力，開始懂得享受目前的生活，但奧斯提醒停下腳步休息的同時，千萬別停下自己對未來的規劃以及企圖心喔！

愛情運勢★★★★
解析：雙方沉溺在目前的感情相處當中，並且不願意打破這樣的感覺，但奧斯提醒要是習慣也就停下向前的腳步了。

事業（學業）運勢★★★
解析：學／事業方面都算相當穩定的一周，讓自己在目前的環境中安定下來，不會有太大的起伏。

金錢運勢★★★
解析：正偏財運平穩的一周，不會有太大的起伏，偶爾花點小錢犒賞自己是可以的喔！

魔羯座

開運顏色：黑色
幸運數字：71

整體運勢★★
解析：下周魔羯朋友無來由的念舊起來，過往的事情三不五時浮現在目前的生活裡，有那麼點守舊的狀況發生。另外，因為這樣狀況讓自己停留在過去，不願意踏出新的一步，讓自己顯得孤獨許多，所以下周要避免想到過去的事情，以免影響到你目前的生活喔！

愛情運勢★★
解析：下周兩人的爭執狀況將更加明顯，會為了一些小事情出現爭吵，奧斯建議下周多避免和另一半起爭執，因為下周的爭執都將容易得讓另一半往心裡去，不是會隨時間淡掉的爭執，所以面臨情緒或爭執時多想一下或主動退讓會比較好。

事業（學業）運勢★★★
解析：下周學／事業方面，對於目前的公司或學業感到萬分的灰心，甚至會有偷懶的狀況出現，而這樣的狀況連帶也會影響到上司或同事之間對你的評論，所以下周在工作要再多加把勁，面臨問題也要適時向外求援喔！

金錢運勢★
解析：正偏財運都不是非常理想，甚至會有小破財的機會，奧斯建議下周避免不必要的開銷也多遵守交通規則，以免讓國庫多筆入帳。

水瓶座

開運顏色：天空藍
幸運數字：99

整體運勢★★
解析：過往努力扎下的根基在下周動搖了起來，將讓水瓶朋友在下周面臨些困境，例如工作上的瓶頸或是事業的困難，奧斯提醒下周在面臨狀況時，該花心思好好想想目前事情的其他出路了，環境正在改變的同時我們也要隨著調整，以免讓自己設限自己喔！

愛情運勢★★
解析：對於感情的未來感到擔憂，雙方都無法有效的掌握，將朝向彼此重心都失去的方向發展，該好好調整彼此在感情世界裡的步伐囉！

事業（學業）運勢★★
解析：下周過往學／事業穩定的朋友，將開始動搖起來，會是不太穩的一周。另外，工作上也要多留意細節避免粗心大意，才能避免因一周的不穩，而影響之後的工作狀況。

金錢運勢★
解析：正偏財運皆不佳，有破財的機會，類似交通罰單等的可能性存在，或莫名花筆金錢，下周要多加注意囉！

雙魚座

開運顏色：藍色
幸運數字：33

整體運勢★★★★
解析：下周雙魚朋友顯得積極上進許多，而這樣的上進與積極卻不像是在怠惰中改變，反而是在精益求精的感覺，因此下周面對許多事情與事物將有更多自我的看法，並且開始著手去調整，所以會是個非常好的周期，只是奧斯還是要提醒你，適時調整是好的，但可別過頭像鑽牛角尖般喔！

愛情運勢★★★★
解析：雙方更願意在目前的情感裡努力，讓雙方在目前的感情都感到穩定踏實許多，面對問題與爭執雙方也相當積極的願意處理，而這樣積極正向的態度也讓雙方感情在下周更進一步。

事業（學業）運勢★★★★
解析：對於目前的學／事業更加投入與認真，並且也不斷的在目前的工作中，尋找機會往上爬升的機會。自有公司方面的朋友，會有更加積極拓展事業版圖的想法，將會是積極向上的一周喔！

金錢運勢★★★★
解析：正財運優於偏財運，專業努力受到職場主管的肯定，有望得到許多的金錢回報。

▶請點我FB：奧斯塔羅行動占卜

關鍵字：

奧斯塔羅, 12星座, 一周運勢, 運勢
fashion.net

熱門文章

金馬紅毯4美／李千那、李心潔　民俗風霸紅毯

金馬紅毯4美／李千那、李心潔　民俗風霸紅毯

金馬3帥／范少勳奪第一！吳慷仁簡約西裝緊追

金馬3帥／范少勳奪第一！吳慷仁簡約西裝緊追

Prada開花店！歡迎大家自己設計包裝

Prada開花店！歡迎大家自己設計包裝

看時光機鐘擺盪呀盪好療癒　瘋狂藝廊秀機械之美

看時光機鐘擺盪呀盪好療癒　瘋狂藝廊秀機械之美

直擊！機車包現省2萬5　BALENCIAGA Outlet皮夾8千有找

直擊！機車包現省2萬5　BALENCIAGA Outlet皮夾8千有找

LIFE・經典／千百種閱讀的姿態　敦南誠品25年深夜書香落幕

LIFE・經典／千百種閱讀的姿態　敦南誠品25年深夜書香落幕

侯佩岑背12萬香奈兒毛毛包　登紐約時代廣場大屏幕

侯佩岑背12萬香奈兒毛毛包　登紐約時代廣場大屏幕

女生都買得起的GUCCI千元「小金管」唇膏　限量色3種亮片閃閃美

女生都買得起的GUCCI千元「小金管」唇膏　限量色3種亮片閃閃美

卡地亞美洲豹入門版　戒指不到10萬可入手

卡地亞美洲豹入門版　戒指不到10萬可入手

HOT・Stuff／南韓小眾牌「小太陽水桶包」　歐美潮人也狂背

HOT・Stuff／南韓小眾牌「小太陽水桶包」　歐美潮人也狂背

ET Fashion

推薦閱讀

戀愛時最好色4星座！金牛男女慾望都強　摩羯內心烈火在燃燒

戀愛時最好色4星座！金牛男女慾望都強　摩羯內心烈火在燃燒

雙子愛上巨蟹就是一場虐戀！最不合拍的5個星座組合

雙子愛上巨蟹就是一場虐戀！最不合拍的5個星座組合

金馬・時尚／個人意見驚呼吳慷仁從國父變印尼富商　李心潔門簾後晾內衣

金馬・時尚／個人意見驚呼吳慷仁從國父變印尼富商　李心潔門簾後晾內衣

金馬・時尚／李心潔頒獎化身最美空姐　性感內搭和紅毯同一套 2020年12星座年運勢出爐　占星專家：最多機會的一年 大膽曖昧吧！男人5個不經意小動作　透露出對妳有意思 金馬・時尚／柯佳嬿頒獎才現身　「高雅圖騰風」對尬李千那彩色狂野 全台首間BALENCIAGA Outlet華泰開幕！爆款老爹鞋、機車包5折起超好逛 金馬・妝髮／溫貞菱病氣唇搶戲　謝盈萱忘了做頭髮 裝咖啡選陶瓷、隨身帶選不鏽鋼　依「用法」選保溫杯最OK

我想要說....

我要投稿 |人才招募 |關於我們 |廣告刊登/合作提案 |客服信箱 |服務條款 |隱私權政策 |著作權聲明 |免責聲明
電話：+886-2-5555-6366 東森新媒體控股股份有限公司 版權所有，非經授權，不許轉載本網站內容 © ETtoday.net All Rights Reserved.
回到最上面