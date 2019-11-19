超模可可羅恰也甘拜下風！4歲女兒「自帶走秀氣場」叉腰變主角

▲超模Coco Rocha（可可羅恰）4歲女兒擺Pose能力超驚人 。（圖／IG@ioniconran）

記者鮑璿安／外電報導

精靈超模Coco Rocha（可可羅恰）育有一子一女，小女兒Ioni James Conran跟著媽媽亮相各大時尚場合，年僅4歲就在IG上擁有超過７萬名粉絲，擺Pose能力仿佛天生令人驚艷，18日與可可羅恰亮相紐約慈善機構秀場，再次搶走媽媽風頭。

▲Ioni 被譽為新一代超模佼佼者，IG已有7萬粉絲追蹤 。（圖／IG@ioniconran）

超模可可羅恰在2015年產下女兒Ioni James Conran，驚人的模特能力也完美遺傳，雖然是由媽媽代為打理IG，不過Ioni擺Pose的能力可不假他人，被譽為是「新一代超模人選」，備受外界矚目。

▲可可羅恰帶領女兒來到紐約慈善秀場，Ioni再次搶走超模媽媽風采 。（圖／CFP）

18日可可羅恰帶領女兒來到兒童癌症研究機構的慈善秀場，兩人換上低調的母女裝，上頭還印有Coco Rocha的字樣，Ioni則是精心打扮還戴上了公主般的花圈髮飾，搭配亮片閃裙以及白色高筒靴，頗有小女孩的夢幻氛圍。

不過下秒當Ioni一看到相機，便立刻專業擺出雙手叉腰的姿勢，直接俏皮擋住站在後方的可可羅恰，實在難得看見超模的風采被搶走，年僅4歲的Ioni更是一再更換Pose，展現超模般的氣場，不論是單手撫摸臉龐或是將手放在頭上，都可愛指數破表，引起網友驚呼，「實在太可愛」、「看到未來的超模」、「可可羅恰被4歲女孩搶走風采。」

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