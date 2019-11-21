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《哈利波特》聖誕倒數月曆超澎湃　可愛金探子沐浴球，還有魔杖化妝刷

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編輯／JJ　圖／翻攝自BOOTS官網

隨著12月聖誕節的腳步越來越近，各大美妝品牌都陸陸續續推出每年必備的「聖誕倒數月曆」套組，雖然每一款都精美又澎湃，但是這些專櫃品牌價格卻貴桑桑。如果買不下手的話不妨就來看看這款英國BOOTS所推出的《哈利波特》聖誕倒數月曆，尤其是哈利迷們，對昂貴美妝沒興趣沒關係，就用這個當給自己的禮物！

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＃Harry Potter Advent Calendar　35英鎊，（約NT＄1,380）

由英國BOOTS所推出的這款「哈利波特聖誕倒數月曆」，可以讓你從12月1日開始直到12月24日聖誕夜為止，每天拆開一份小禮物，而裡頭的內容也通通都是《哈利波特》主題的美妝、生活用品！24樣小禮物總共只需要台幣約1,380元，比起其他專櫃美妝品牌的聖誕倒數月曆便宜多了！

▲哈利波特倒數月曆。（圖／翻攝自BOOTS）

▲哈利波特倒數月曆。（圖／翻攝自BOOTS）

包裝採粉金色的反光材質加上雪白的霍格華茲城堡，Bling Bling的非常有聖誕節氛圍，IG上也可以看到有些女孩們已經迫不及待開箱了，以下就來看看裡面究竟有什麼驚喜禮物吧～

哈利波特聖誕倒數月曆中大部分的內容物都是mini 版本，不過正貨尺寸商場裡都還是找得到～像是裡頭就包含了5顆縮小版沐浴球，有超級可愛的金探子造型，還有各個學院專屬的沐浴球，怎麼捨得讓它們融化～

▲哈利波特倒數月曆。（圖／翻攝自BOOTS）

▲哈利波特倒數月曆。（圖／翻攝自BOOTS）

其中非常超值的一件小禮物就是「魔杖化妝刷」！收錄在倒數月曆中的是哈利波特魔杖造型的眼部暈染刷，不過如果特別喜歡這個魔杖化妝刷系列的話，也有販售5支套組喔！（20英鎊）玫瑰金配上榮恩、妙麗、佛地魔與鄧不利多的魔杖，使用起來感覺化妝的功力瞬間變高強！美妝控＋波特迷必收藏～

▲哈利波特倒數月曆。（圖／翻攝自BOOTS）

另外，變色唇膏、指甲油、沐浴精、護手霜等系列，也都是以霍格華茲四學院：葛萊分多、史萊哲林、赫夫帕夫、雷文克勞為主題。

▲哈利波特倒數月曆。（圖／翻攝自BOOTS）

▲哈利波特倒數月曆。（圖／翻攝自BOOTS）

▲哈利波特倒數月曆。（圖／翻攝自BOOTS）

▲哈利波特倒數月曆。（圖／翻攝自BOOTS）

最後，還有一個非常可愛的哈利波特眼鏡造型的眼罩！

這款「哈利波特聖誕倒數月曆」內容物超級豐富，總共24樣商品才不到台幣一千四百元，實在是非常划算～只不過在購買上就會比較麻煩，如果有英國朋友或認識的代購，就更沒有理由錯過了！

▲哈利波特倒數月曆。（圖／翻攝自BOOTS）

英國服裝品牌 Primark在今年也推出了利波特主題的聖誕倒數月曆，以通往霍格華茲的火車為造型，在車身上設計了24個格子，一上市就引起搶購！只不過這款火車倒數月曆中是空的，裡面的小禮物是要自己放進去的喔～

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關鍵字：

美妝, 聖誕, 倒數月曆, 哈利波特, BOOTS, 英國, Harry Potter, 聖誕倒數月曆
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