凱特王妃罕見小露性感艷壓全場　「鏤空蕾絲裙」造型大突破　

▲凱特王妃換上 Alexander McQueen蕾絲黑裙嫵媚與優雅兼具備受好評。（圖／翻攝自IG@kensingtonroyal）

記者鮑璿安／外電報導

英國皇室凱特王妃（Kate Middleton）優雅氣質深入人心，穿衣搭配更堪稱教科書等級，18日她與威廉王子一同出席於倫敦的年度皇家匯演，不同於以往風格，這回換上了 Alexander McQueen蕾絲黑裙，放下成熟波浪捲髮，營造出難得一見的嫵媚氣息。

▲凱特王妃出席年度皇家匯演，以波浪捲髮造型搭配鏤空黑裙，造型大突破。（圖／CFP）

凱特王妃總是以端莊形象出入公眾場合，18日與威廉王子換上體面的正裝出席年度皇家匯演，比起以往的中長髮明顯留長，搭配波浪捲髮造型更顯柔美，迎風吹來頗有成熟女性氣質。

此次衣著則是選擇了 Alexander McQueen創意總監莎拉波頓（Sarah Burton）一手操刀的蕾絲黑裙， 罕見換上長裙的凱特王妃，即便從頭到腳包緊緊，不過鏤空的蕾絲材質與膚色內襯，相映出凱特王妃若隱若現的勻稱線條。

▲凱特王妃難得小露性感，與一旁的威廉王子深情對望相當恩愛。（圖／IG@kensingtonroyal、CFP）

此外，獨特的心形領口剪裁營造出復古氣質，搭配腰部的黑色綁帶設計，身材比例恰到好處，頗有超乎以往的嫵媚感，凱特腳踩Jimmy Choo高跟鞋，行走之餘散發迷人風采，在一旁的威廉王子也將手放在妻子肩上，兩人時而深情對望，好感情溢於言表。

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