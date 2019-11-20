200萬元的AirPods能聽到什麼？18K金打造、史上最貴　還迅速被搶光

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今年10月底蘋果（Apple）無預警上市進階版的AirPods Pro，並以主動降噪、音質提升作為主打功能，而這款AirPods Pro目前已在多個國家上市，定價為台幣7,990元。然而，因這款全新的耳機實在太火紅且價錢也較AirPods昂貴許多，所以已有多家廠商推出訂製款式，其中來自俄羅斯的Caviar公司就推出了一款用黃金打造的世界最奢華AirPods Pro。

▲Caviar推出用黃金打造的世界最奢華AirPods Pro。（圖／翻攝自Caviar）

這款由Caviar設計的世界最奢華AirPods Pro，其充電盒與2只耳機皆採用18K金打造，正面印有Caviar的皇冠Logo鋼印，除此之外，像是功能、晶片等都與一般市售款一樣。另外，Caviar為了彰顯此款AirPods Pro的獨一無二，因此全球僅限量販售一組。

▲使用18K金包覆2耳與充電盒。（圖／翻攝自Caviar）

▲功能、晶片皆與一般市售款相同。（圖／翻攝自Caviar）

18K金製作的AirPods Pro奢華至極又超限量，當然早被賣掉，而耳機定價美金67,620元（約台幣202萬元）的價格也已經成為史上最貴的耳機，覺得痛失收藏機會嗎？沒關係，Caviar官網還有販售多款以鱷魚皮、蟒蛇皮打造的AirPods Pro提供，而價格約在美金1,310元（約台幣39,300元）至美金1,550元（約台幣46,500元）不等，相對親民，戴上耳保證風騷。

▲Caviar還提供鱷魚皮、蟒蛇皮打造的AirPods Pro。（圖／翻攝自Caviar）

此外，客製公司ColorWare也在AirPods Pro正式開賣後，推出了AirPods Pro的客製服務，可以在ColorWare的官網從32種純色與32種金屬色中，自行挑選設計2只耳機與充電盒的配色，定價為美金439元（約台幣13,200元），能有自己的風格，要「撞機」的機會也小。

▲ColorWare推出客製化AirPods Pro服務。（圖／翻攝自ColorWare）





▲從充電盒到2隻耳機都能自行設計。（圖／翻攝自ColorWare）

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