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雨靴要怎麼挑？5個重點讓你雨天出門照樣帥一波

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陰雨綿綿的天氣，好在我們還是可以靠穿搭喚回好心情，一雙時髦、好搭配的雨靴絕對是雨天好朋友，但你知道雨靴該怎麼挑嗎？這篇我們要幫大家整理關於雨靴的挑選、保養疑難雜症，以及這季最潮的雨靴款式，快來幫自己挑一雙最swag的雨鞋，一起帥一波吧！

▲▼ 。（圖／記者VOGUE攝）

- 要選長靴還是短靴？

個子嬌小但小腿細的女生，可以選擇長度落在小腿肚的短筒款式，避掉中高筒靴，因為視覺面積包覆犯為比較大，相對容易讓身材整體比例顯短，當然，鞋底加厚或是有跟的款式也會讓你的身型比例看起來更好；至於高個子或是肉肉腿的女生則可選擇及膝的高筒雨靴，繼可以修飾腿部線條，又能增添帥氣感。

- 雨靴穿一整天很不舒服怎麼辦？

容易造成不舒服的原因，除了版型之外，跟材質也脫不了關係，因為一般來說，雨鞋多數是橡膠材質製作，所以橡膠的厚度、軟硬度就是影響雨靴是否好穿的關鍵，挑選時要注意橡膠的柔軟度。
TIPS：比原本的尺寸加3至5公分最舒服 楦頭的前端不宜太合腳，以保持透氣或是氣溫低時加厚襪。一般來說，要選擇比自己尺寸再多3至5公分，穿一整天下來會比較舒適的視覺上雙腿也會看起來比較苗條。

- 穿雨靴很容易腳臭怎麼辦？

很多人都有這種經驗，穿一整天雨靴，回到家一拖下鞋子，那個味道真的讓人尷尬死，所以建議大家，在選擇雨靴的時候，盡量要挑選有內襯的款式，此外也建議搭配吸濕排汗的襪子透氣性會更好。

- 雨靴要洗嗎？

很多人已為雨靴穿完不用管它，其實是錯誤的觀念，因為雨水帶酸性，因此淋過雨的雨靴最好先用水沖洗後擦乾，避免出現水漬痕，若是髒了可以使用海綿沾水擰乾後擦拭乾淨即可，而內裏的清潔則視材質而定，像是防水布、潛水布內裡材質就可水洗，避免黴菌滋生。

- 雨靴要怎麼收納？

收納的重點是將雨靴直立收納，千萬不要折或是倒著放，可以在靴子裡放報紙吸收濕氣，此外換季時也建議先用清水與濕布擦拭，風乾後使用鞋袋或鞋盒收納，並放置通風陰涼處，儘量減少與空氣接觸，以免氧化。

me編推薦
 

▲▼ 。（圖／記者VOGUE攝）

▲AIGLE 造型休閒膠靴 NT$6,500，運用天然橡膠搭配撞色設計，展現女性柔美氣質。

▲▼ 。（圖／記者VOGUE攝）
▲（左起）AIGLE 時尚保暖長靴 NT$5,800，鞋面以天然橡膠拼色絎縫設計，鞋內有人造纖維仿毛，穿起來格外舒適保暖。AIGLE 印花風格短靴 NT$6,800，低跟設計可以修飾身型，鞋面上低調閃耀的亮片，增添時髦範。

▲▼ 。（圖／記者VOGUE攝）

▲AIGLE GORE-TEX 雪地保暖靴 NT$8,880

橡膠鞋底防濕滑，可以輕鬆應付各式環境，搭配真皮鞋面與舒適的仿毛，保暖又具特色。

▲▼ 。（圖／記者VOGUE攝）

Stella McCartney╳Hunter 膠靴

重新演繹Hunter的經典Wellington膠靴，配搭奪目方正的鞋底和人手壓製的鞋底坑紋。內嵌的短襪和品牌標誌網狀鞋圈，為雨靴增添運動格調。

▲▼ 。（圖／記者VOGUE攝）

▲（左起）CONVERSE X AMBUSH CHUCK 70 膠鞋 NT$5,780，奶白色橡膠感鞋面搭配同色鞋帶，特殊的鞋舌設計，提供支撐性，亮光面鞋頭，加厚的中底設計與橙色鞋墊，同時配有橙色替換鞋帶。CONVERSE X AMBUSH PRO LEATHER 膠鞋 NT$5,180，磨砂黑亮光皮革感鞋面，鞋身印有同色星箭標，透過同色系鞋帶打造機能風，此外還配有醒目的黃色替換鞋帶。

※BY CHARA YU
（完整文章請看VOGUEme.com

延伸閱讀

擁有這雙更期待下雨天！Palladium x Smiley聯名微笑黃防水靴，鞋身側邊還掛著大大笑臉

#MeFashion 下雨也要打扮時髦！最新雨靴推薦、關於雨靴保養常識

更多精彩報導，詳見《VOGUEme網站》
※本文由VOGUE雜誌授權報導，未經同意禁止轉載。

關鍵字：

雨靴, 雨天, 雪靴, 雨季, 雨天穿搭, AIGLE, StellaMcCartney, Hunter, HunterBoots, Converse, 穿搭, VogueTaiwan
fashion.net

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