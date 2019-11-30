雨靴要怎麼挑？5個重點讓你雨天出門照樣帥一波

陰雨綿綿的天氣，好在我們還是可以靠穿搭喚回好心情，一雙時髦、好搭配的雨靴絕對是雨天好朋友，但你知道雨靴該怎麼挑嗎？這篇我們要幫大家整理關於雨靴的挑選、保養疑難雜症，以及這季最潮的雨靴款式，快來幫自己挑一雙最swag的雨鞋，一起帥一波吧！

- 要選長靴還是短靴？

個子嬌小但小腿細的女生，可以選擇長度落在小腿肚的短筒款式，避掉中高筒靴，因為視覺面積包覆犯為比較大，相對容易讓身材整體比例顯短，當然，鞋底加厚或是有跟的款式也會讓你的身型比例看起來更好；至於高個子或是肉肉腿的女生則可選擇及膝的高筒雨靴，繼可以修飾腿部線條，又能增添帥氣感。

- 雨靴穿一整天很不舒服怎麼辦？

容易造成不舒服的原因，除了版型之外，跟材質也脫不了關係，因為一般來說，雨鞋多數是橡膠材質製作，所以橡膠的厚度、軟硬度就是影響雨靴是否好穿的關鍵，挑選時要注意橡膠的柔軟度。

TIPS：比原本的尺寸加3至5公分最舒服 楦頭的前端不宜太合腳，以保持透氣或是氣溫低時加厚襪。一般來說，要選擇比自己尺寸再多3至5公分，穿一整天下來會比較舒適的視覺上雙腿也會看起來比較苗條。

- 穿雨靴很容易腳臭怎麼辦？

很多人都有這種經驗，穿一整天雨靴，回到家一拖下鞋子，那個味道真的讓人尷尬死，所以建議大家，在選擇雨靴的時候，盡量要挑選有內襯的款式，此外也建議搭配吸濕排汗的襪子透氣性會更好。

- 雨靴要洗嗎？

很多人已為雨靴穿完不用管它，其實是錯誤的觀念，因為雨水帶酸性，因此淋過雨的雨靴最好先用水沖洗後擦乾，避免出現水漬痕，若是髒了可以使用海綿沾水擰乾後擦拭乾淨即可，而內裏的清潔則視材質而定，像是防水布、潛水布內裡材質就可水洗，避免黴菌滋生。

- 雨靴要怎麼收納？

收納的重點是將雨靴直立收納，千萬不要折或是倒著放，可以在靴子裡放報紙吸收濕氣，此外換季時也建議先用清水與濕布擦拭，風乾後使用鞋袋或鞋盒收納，並放置通風陰涼處，儘量減少與空氣接觸，以免氧化。

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※BY CHARA YU

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