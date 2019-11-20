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《冰雪奇緣2》周邊來襲！雪寶爆米花桶超Q　艾莎與安娜雪花水晶球必打卡

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大人聞之色變（被Let it go支配的日子仍歷歷在目），小孩聞之尖叫的《冰雪奇緣》回來了！即將在11月21日全台上映的《冰雪奇緣2》，除了艾莎和安娜公主兩姐妹繼續冒險旅程，鐵粉和爸媽們的錢包也將面臨巨大挑戰！威秀影城獨家推出質感超群爆米花桶和水晶杯，搭配套票一次收藏；大直美麗華推出冰藍色聖誕樹案和巨型水晶球讓人拍照打卡；想買更多周邊？那一定要去冰雪奇緣期間限定店報到！

威秀影城推出《冰雪奇緣2》電影套餐！

威秀影城第二波冰雪奇緣2電影套餐，主角輪到呆萌討喜的雪寶，11月8日開賣的【雙萌雪寶電影套餐】內含「雪寶水晶杯」、「雪寶造型爆米花桶」都妝點上浪漫的楓葉橘和馬卡龍橘；另一組威秀獨家【冰雪公主電影套餐】，「ELSA炫光造型爆米花桶」在吃完爆米花後能變身為超夢幻的閃亮外出包，滿足所有小女孩的公主夢。

【雙萌雪寶電影套餐】 套餐內容：1個電影版雪寶造型爆米花桶＋1杯電影版雪寶水晶杯飲料＋1杯大杯飲料，贈送「獨家電影版雪寶貼紙」 套餐售價：NT$699（刷花旗銀行信用卡可享NT$629優惠價格）

▲▼ 。（圖／記者VOGUE攝）

【冰雪公主電影套餐】 套餐內容：1個ELSA炫光造型爆米花桶＋1杯雪花魔法杖造型杯飲料＋1杯大杯飲料，贈送「獨家電影版雪寶貼紙」 套餐售價：NT$699（刷花旗銀行信用卡可享NT$629優惠價格）

▲▼ 。（圖／記者VOGUE攝）

【冰雪奇緣期間限定店】北中南登場
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▲▼ 。（圖／記者VOGUE攝）

除了電影套票結合周邊的行銷手法，北中南三間威秀影城也將推出【冰雪奇緣期間限定店】，店面設計延續冰晶、雪花元素。台北京站店規模最大，不只還原冰晶城堡，還因應第二集劇情，打造全台唯一、神祕奇幻的「互動魔法森林」，只要站立於森林中的指定位置、面向大螢幕，朝空中比劃揮灑魔法，滾滾而來楓葉葉片將隨之飄飛起舞。

▲▼ 。（圖／記者VOGUE攝）

會場中還有兩尊美國進口1:1等身大的艾莎與安娜大型人像與「雪花飄飄巨大水晶球」，球內的雪花會片片飄落，已預訂成為打卡熱點。

▲▼ 。（圖／記者VOGUE攝）

周邊商品則多達300種品項從文具到家飾品包羅萬象，其中最特別的是《冰雪奇緣2》出現的新角色―火靈布魯尼，全身水藍色、趴在雪寶頭上的火靈布魯尼也被看好最吸粉的新角色，期間限定店將販售雪寶與火靈布魯尼娃娃、大頭雪寶娃娃、墨鏡雪寶娃娃共三種不同款式，全台數量有限，每人限購一隻；電影上映第一週推出早鳥活動（11/21～11/27）一人可購買兩隻。

▲▼ 。（圖／記者VOGUE攝）

除此，冰雪奇緣系列手拿包三件組（全台限量一千組！）、托特包、保冷袋、自動感應泡泡洗手機等首賣新品以及冰雪奇緣系列電紙繪板、雪寶零錢包、杯墊，都是熱門小物。

▲▼ 。（圖／記者VOGUE攝）

▲▼ 。（圖／記者VOGUE攝）

▲▼ 。（圖／記者VOGUE攝）

冰雪奇緣期間限定店

日期：11/14～2020/01/01
地點：台北京站5樓威秀影城（台北市大同區承德路一段1號）
台中大遠百13樓威秀影城（台中市西屯區台灣大道三段251號）
高雄大遠百13樓威秀影城（高雄市苓雅區三多四路21號）
時間：週一到週五11:00-22:00 週末10:00-22:00（以威秀影城實際營業時間為主）

大直美麗華推出「冰雪奇緣」主題聖誕活動！

此外，隨著聖誕節的到來，大直美麗華也規劃了一系列以「冰雪奇緣」為主題的聖誕活動。其中最引人注目的，就是於1樓水舞廣場打造高達11米的冰雪聖誕樹，以及全台唯一的「冰雪奇緣2」巨型水晶球！現場設有拍照點，讓民眾能同步捕捉與天空連接的彩色摩天輪。

聖誕節「冰雪奇緣2」大型陳列展示

時間：11/6(三)~2020/1/8(三)
地點：美麗華百樂園 1F水舞廣場(台北捷運文湖線劍南路站1號出口/敬業三路20號)
聖誕餐車獨家販售「冰雪奇緣2」造型爆米花桶
聖誕餐車活動時段：11/19(二)~12/15(日)期間的週五至週日不定期販售
（週末五、六、日，聖誕餐車會不定期在1F水舞廣場、1F海景大道走動販售）

※BY SILVIA SUN, TIFFANY LEU, CHEN CHEN WANG
（完整文章請看VOGUE.com

延伸閱讀

《冰雪奇緣2》前導預告來了，艾莎11月強勢回歸

《冰雪奇緣2》最新預告，艾莎順從魔法森林的呼喚

更多精彩報導，詳見《VOGUE網站》
※本文由VOGUE雜誌授權報導，未經同意禁止轉載。

關鍵字：

冰雪奇緣, 冰雪奇緣2, Frozen, Frozen2, 威秀影城, 美麗華, 聖誕周邊, VogueTaiwan
fashion.net

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