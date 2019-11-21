2019聖誕彩妝攻略第二波　Diptyque香氛蠟燭、DIOR花火限量版值得收入

美妝市場步調越走越快，明明才十月許多品牌的聖誕系列已陸續曝光，本篇包含香氛diptyque、SABON、潘海利根的聖誕限量，還有彩妝如Armani、Suqqu、MAC等人氣選擇，除了介紹，有實品的也一一幫大家開箱實擦，不得不說從外包裝就展現滿滿的節慶歡樂氛圍，讓人越看越期待，越看越想過聖誕。



Diptyque聖誕系列

與藝術家Olaf Hajek合作，選擇了色彩鮮豔的主題，將代表幸運、庇佑與和諧的圖案，如馬蹄鐵、幸運花、四葉草、冬青、珊瑚、金龜子、瓢蟲、燕子、仙鶴、虎牙、小型象、招財貓一一融入設計之中。三款香氛蠟燭依照拉丁美洲神話的意涵，分成紅色、綠色與藍色。

綠色 - 蒼松庇佑（PIN PROTECTEUR），包含西伯利亞冷杉、沒藥及雪松香氣，還搭配了羅勒和鼠尾草等有益身心的芬芳香料香調，置身如此香氛氛圍之中，被庇佑的感覺油然而生。

紅色 - 花開鴻運（FLORA FORTUNA），以三種帶來幸運的元素：玫瑰、丁香、茴香做為主調，象徵了對愛情的祝福。

藍色 - 琥珀降福（AMBRE FÉLICITÉ），以琥珀麝香為基調，並添加了放鬆舒緩的天竺葵與薰衣草配方，讓人們的身心可以真正實現和諧一體。



聖誕限量蠟燭190g ／NT$2,450，70g ／NT$1,350

聖誕限量蠟燭禮盒 70gx3 NT$3,850

聖誕限量蠟燭-琥珀 1500g ／NT$11,500，DIPTYQUE 2019聖誕限量工藝燭蓋 190g ／NT$12,500

聖誕限量-蒼松庇佑室內噴霧 150ml／NT$2,450，聖誕限量裝飾雪球 NT$3,500





聖誕限量蠟燭禮盒 35gx12 ／NT$5,200

本款禮盒的十二棵微型冷杉中包含了diptyque自2007年以來的十二種香氛，靜候人們的探索和再度體驗。



ghd 溫莎限定版



ghd每年的聖誕節都會推出限定版造型工具，此次的溫莎聖誕限定版，將明星造型夾、吹風機都加入玫瑰粉金色元素，搭配採用高貴質感的勃根地紅皮革製成的手提收納箱，讓女孩能享受最尊榮的美麗工具。

DELUXE SET溫莎大禮盒／NT$20,900（內含：platinum+新白金造型夾+air專業造型負離子吹風機+精品小紅盒）

platinum+新白金造型夾／NT$12,500



Giorgio Armani 【2019亞曼尼聖誕系列】

集結品牌最經典的2大明星唇彩：「奢華絲絨訂製唇萃」和「奢華訂製柔霧唇露」，在經典明星色調中加入細微金色星光，宛若巨星身著紅毯華服，搖身一變成為全新【恆燦星光限定版】，一抹便完美打造聖誕派對上最閃耀、最具魅力的Armani女人！

奢華絲絨訂製唇萃 - 恆燦星光限定版 6.5ml／NT$1,250（共六色）

奢華訂製柔霧唇露 - 恆燦星光限定版 3.9ml／NT$1,300（共四色）

亞曼尼聖誕倒數月曆2019／NT$11,500（12月1號 奢華上市）

原本以為台灣不會販售，沒想到品牌給了大家驚喜，從國外搶到極少數量，讓最忠實的GA粉私收藏，裡面包含經典唇彩、香氛、保養等精巧版商品，同時還有只在倒數日曆中出現的超限定GA配件。

beautyblender寶石狂歡派對系列

美妝蛋晶燦夢幻寶盒NT$690

經典原創美妝蛋及節日限定版寶石清潔皂搭配，價值提高價格不變！同時，僅有7%機率隨機出現的組合限定新色 #淺水藍 究竟是那些幸運兒可以獲得呢? 享受拆禮物的驚喜趣味，2019年末送禮自用的首選絕對不能忘了他！

美妝蛋光耀鑽石限量組NT$1,290

內含品牌經典不敗的原創粉美妝蛋，以及在限定組合中嶄新登場亮相的原創美妝蛋美麗新色-碧海藍Topaz，另搭配兩款2019全新寶石清潔皂，容量加大更划算之外，還擁有節日限定獨特的清新水果香氣。

原創美妝蛋璀璨炫曜加冕組NT$2,390

一次擁有四款品牌原創美妝蛋- 經典原創粉，以及節日限定色-紅寶石Ruby、綠琉璃Emerald、碧海藍Topaz，以及四顆令人驚呼連連的絕美節日限定寶石形專用清潔皂; 原創美妝蛋與清潔皂同款同調的完美組合，滿足您的視覺饗宴。





M A C 閃耀星塵聖誕彩妝

全系列商品皆換上特殊黑漆光包裝，有如劃過漆黑夜空的流星雨，撒滿繽紛閃爍的璀璨星光，讓無盡的星塵層層灑落於絕美的聖誕色彩系列上，不管你是誰，擁有它仿佛就像被撒上神仙教母的魔法粉，從妝容開始脫胎換骨，蛻變成自帶KiraKira濾鏡的萬人迷。

磁力眼影0.5g／NT$880

不爆閃不罷休！此次系列中強勢登場的M·A·C磁力眼影，一共推出古銅酒紅、夜幕綠、銀河灰以及亮艷紫4款色選，在眼影鬆粉注入含有磁鐵成分的黑色離子顏料，創造真實的絲絨質地，提供濃郁的色彩長效持妝，不會褪色或積線。

時尚修容打亮餅10g／NT$1500

餅身是讓人不禁倒抽口氣驚艷的星星浮雕設計，細緻的粉質輕盈柔滑地撫觸肌膚，更能反覆疊加創造不同層次的妝效，不用擔心尷尬結塊！色選採用2款極致百搭的暖金和閃耀粉，輕輕刷上便能擁有明星神級美照的好氣色。

時尚專業唇膏3g／NT$850

外殼換上繁星點點包裝，膏體上刻印著精緻的大小星星並帶有大量細閃星澤粒子，完全直衝收藏控的小心臟毫不客氣！滑順塗上雙唇後，細緻金屬光質地讓雙唇顯色豐潤，色選包含漿果潮紅、粉嫩草莓牛奶以及前衛藍調灰銀等等。

時尚眼盤組／NT$1,500

共有知性大地、個性粉調以及性感薰衣草紫3款色系選擇，內裝的6格更有粉霧、亮片等質地，輕鬆變換不同組合創造多樣的精緻眼妝。

超激光唇蜜包 NT$1,800（PINK／GOLD 2款色系，內含：超激光炫彩餅、星光魔唇、143SES專業彩妝刷、HOLIDAY 超激光唇蜜包）

包含了熱銷王---超激光炫彩餅，搭配組合內的印有星星刻印的專業彩妝刷，輕輕刷上肌膚立刻引爆閃亮光澤，抑制不住的高級感，彷彿享受宛如A咖巨星的目光！再用同色系的星光魔唇點綴唇瓣，讓妝容完整度再升級，保證留下超高記憶點，任誰看過都忘不了你的美！

法國精品香水品牌Maison Francis Kurkdjian 2019聖誕限定香氛

《Mon beau Sapin》香氛蠟燭NT$2,280

墨綠色伴隨白金交錯的羽毛狀樹枝，刻畫出美國冷杉的獨特氣味，微微的樹脂，緩慢地導向令人安心的森林氣味。這只蠟燭，隨著它特有的冬日香氣，亦將愉悅的節慶心情以及過往幸福回憶陪你度過佳節。

阿米香樹香精版（男香／女香）70ml NT$9,900

來自加勒比海地區的阿米香樹帶著溫暖的木質調與佛羅倫斯鳶尾花的相遇，濃郁的阿米香樹香精讓秋冬更多了一份被花束包圍的溫柔。全新的阿米樹香精在成份上強化了香精的深刻度與層次的細膩度，多重花香的環繞與頂級木質調的互相搭配，展現出獨特魅力。

女香（前調 - 柑橘、梨子基調／中調 - 埃及茉莉花精粹、佛羅倫斯鳶尾花／後調 – 加勒比阿米香樹精油、琥珀木質）

男香 （前調 - 西西里柑橘精油、錫蘭肉桂精油／中調 - 番紅花香調、佛羅倫斯鳶尾花／後調 - 巴西零陵香豆精華、加勒比阿米香樹精油、香草）





蘭蔻LANCOME冰雪奇蹟聖誕限量彩妝

蘭蔻從巴黎雪景與銀白世界中的暖暖色彩擷取靈感，獻上全新「冰雪奇蹟」聖誕限量彩妝系列！包括一只猶如迷你銀白色小硬殼手拿包的《絕對完美唇彩盤》，以及三款換上展新銀白色管身，充滿銀白巴黎聖誕氣氛的《絕對完美唇膏》。

絕對完美唇彩盤（冰雪奇蹟聖誕限量版）NT$1,980

一盤收齊蘭蔻討論度最高的《絕對完美迷霧唇膏#196》、《絕對閃耀水蜜光唇膏#228》、《絕對完美唇膏#264》的「姊妹色」！可調色混搭盤內左方銅金與右方的粉紅兩色，在優雅日常唇色與閃耀奢華派對唇色之間自在變換，用唇色隨心演繹心情與風格。

絕對完美唇膏（冰雪奇蹟聖誕限量版）NT$1,150

一襲銀色外衣，瓶蓋頂端有滿滿星辰隨蘭蔻經典 LOGO 刻印傾瀉而下！三款呼應巴黎冬日聖誕氣息的全新色選：猶如香醇熱紅酒般迷人的紅色系「#132覆盆子甜酒」、煥發優雅甜美氛圍的玫瑰色系「#06玫瑰奶酒」，以及充滿浪漫節氣氛圍，適合疊擦於任何唇色、打造唇瓣金色時尚光影的「#503 Let it gold!」。





迪奧2019聖誕彩妝 - HAPPY2020 花火限量版

以歡慶美好時刻的燦爛煙火，以及絢麗煙花的盛放瞬間為靈感，打造歡愉明亮、充滿活力的全新迪奧2019聖誕限量彩妝。

藍星唇膏珠寶盒 HAPPY2020花火限量版 NT$6,200 （內含： 藍星唇膏HAPPY2020花火限量版#999，替換蕊心： 藍星絲絨霧感唇膏#666、#999 藍星唇膏、#520、#028、#080）

迪奧經典五色眼影 HAPPY2020花火限量版 3g NT$2,550

007 絢麗煙花Party in Colours：以澄金光輝映射歡愉繽紛的色彩，結合迷人的桃紅色與時尚的電光藍，充滿節慶氣氛的色彩迸發活力。

017 靜謐星光Celebrate in Gold：結合金色色譜與灰色、黑色漸層，襯托優雅燦金、柔美銀灰，為聖誕節打造獨一無二的煙燻眼妝。

金燦粉霧絲絨唇膏3.5g NT$1,400

奢華金緻外殼使唇膏更顯優雅，在金燦粉霧絲絨唇膏的烘托下，仿佛穿上一襲精緻閃耀的晚禮服，更顯華麗動人，4款聖誕限量色選：#066 聖誕紅Passion：歡慶佳節的聖誕亮紅色。#067 夢幻紫玫Dream：詩意繚繞的煙燻玫瑰色。#068 醉人柔粉Charm：令人沉醉的溫柔裸粉色。#069 歡樂桃粉Delight：愉悅明亮的桃粉色。





JO MALONE LONDON【魔幻香氛】聖誕限定活動

聖誕限量特殊包裝

凡購買任一【魔幻香氛】聖誕限量系列即可享有午夜藍玫瑰限量包裝服務。購買 3 件商品以上即可獲得聖誕限量禮盒，還可繫上散發玫瑰與星玉蘭迷人香氣的手寫小卡。（禮盒共 2 款：午夜藍、湖水綠）

客製專屬聖誕絲絨拉炮

聖誕限量系列滿 NT$5,000 及一般品項滿 NT$4,000,即可客製個人專屬英文名聖誕絲絨拉炮，還可獲得古龍水 9ML 乙瓶。

聖誕限定- 迷你拉炮

聖誕限量系列加任一件品項（不限金額），即可獲得迷你拉炮（內含苦橙針管乙支）。

SABON 2019 耶誕璀璨霓彩系列

今年SABON以彩繪玻璃為靈感，將耶誕璀璨的佈置、閃耀的霓彩燈飾幻化為精緻獨創的包裝設計，這次限定的璀璨霓彩香調，前調以檸檬的清新與肉桂的暖藝開啟，多種花香揉合而成的中調，典雅綻放，檀香與麝香的尾調，讓豐富的馨香留下一抹沉靜。

璀璨霓彩 明星沐浴薰香組 NT$3,580

讓溫暖而愉快的心情，從沐浴時光，延伸至生活的每一刻。禮盒內含：沐浴油300ml、身體磨砂膏200g、身體乳液100 ml、極潤護手霜75 ml、薰香組110 ml、沐浴球160g、小木匙。

璀璨霓彩 陶瓷蠟燭330g NT$2,580，璀璨霓彩 薰香組450ml NT$3,280

2019 SUQQU聖誕組合NT$3,850／組

以「燭火」為靈感發想推出兩款限定組合，2款暖色調讓女性在接近聖誕的期間享受到被溫暖包圍的幸福氛圍。

SUQQU 假日晶采彩粧組 A

（內容包含：晶采立體眼彩盤 #128 緋灯 - HIAKARI，霧感淡紅色+巧克力棕色+熾熱赤紅+星空閃爍金，展現熱情洋溢的雙眸閃耀。銀色亮燦美的晶采艷光眼彩蜜#106 溫焦 -ONKOGARE。襯托一身優雅的波爾多葡萄酒色，晶采淨妍唇蜜#108 深緋-KOKIHI）

SUQQU 假日晶采彩粧組 B

（內容包含：晶采立體眼彩盤#129 燈火–TOMOSHIBI，濃淡區別的棕色系，柔美搭配神秘紫，與橘色調的光澤，展現充滿魅力的聚焦雙眸。晶采艷光眼彩蜜#107揺光 – YURAGIBIKARI，透亮的色澤中隱約閃爍淡柔亮燦。晶采淨妍唇蜜#109宵茜 – YOIAKANE， 深邃卻裸透的深紫紅）





Christian Louboutin Beauty／絲絨啞光唇膏001M2019 年豹紋限定版，3.8g NT$3,350

豹紋限定版，大膽閃亮的金黃色調在年末萬聖節、聖誕節的歡慶氣氛中，將是最狂野奪目的時尚配件。





PENHALIGON’S 首推限量聖誕倒數月曆 NT$15,800

相信很多香氛迷都在等待這個品牌，終於在今年Penhaligon’s推出聖誕倒數月曆，與眾不同的只有12格，裡面包含迷你香水、身體乳、香膏，以及75g香氛蠟燭，明星商品一次獲得，據說在國外一上市就缺貨，台灣朋友要搶恐怕手腳要快。

※BY JASMINE LEE, YOYO SU

（完整文章請看VOGUE.com）



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