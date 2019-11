2019聖誕彩妝攻略第三波　肌膚之鑰小金管、Tiffany男女對香持續上架

資生堂SHISEIDO 摩霧唇膏花火燦爛版1.8g共五入 NT$1,950

隨著著佳節來臨,資生堂國際櫃此次與日本動畫藝術家/平面設計師稻葉英樹合作,設計出無與倫比精彩的燦爛花火印花,印製於迷你唇膏禮盒包裝上,打造獨一無二的唇膏獻禮。內含三款暢銷明星經典色,包含502(裸色呢喃)/518(極度自戀)/509(烈焰愛火)及兩款全新色調590(乾燥玫瑰)/591(紅色女力),一次入手五款實用色!

新色590/591實擦

肌膚之鑰和服之夢限量小金管

和服之夢霧光唇菁萃限量色#510迷戀天鵝絨 8ml/NT$1,600

肌膚之鑰Holiday限量新品 Kimono Dream和服之夢系列,靈感取材自知名和服藝術技藝,與日本當代新銳膠彩畫家大竹彩奈(Ayana Otake)合作,充分彰顯女性的熱情、魅力與溫柔,此系列有著亮點設計,藉由日式傳統和服般層層展開的包裝,不僅展現女性的內在光采之美,更讓彩妝保養商品注入濃厚的藝術氣息,其中一款唇菁萃限量色#510迷戀天鵝絨,粉嫩玫瑰色成為隱藏版必搶商品。

3INA 金色搖滾霧唇膏#003栗子奶茶 1.5g/NT$550

柔滑質地上色滑順、不卡紋,一抹完美貼合雙唇,全新限定3色中,主推「#003栗子奶茶」秋冬必備吃土色,溫潤奶茶色調中帶點豆沙藕色,完全不挑場合、隨時都是時尚Icon!

金色搖滾眼彩盤10g/NT$1,200

耀眼奪目的金色閃電包裝,集結10色派對大勢色選,包含落日夕陽色系、煉瓦磚紅色與酒漬莓果色,幕斯般的絲滑綿密質地,透過手指輕抹也能完美暈染上色,薄擦單色自然有神,相互疊擦更能創造不同妝效。

GUCCI限量版炫閃系列唇膏 NT$1,450

為了迎接聖誕,Gucci推出Rouge à Lèvres Lunaison炫閃系列唇膏,兩個限定色分別象徵了Gucci創意總監對於自我表達與鮮豔色彩的豐富熱情。25 色號 Goldie Red(米開理紅)是Alessandro Michele親自挑選的經典紅色,而710 Fay Turquoise(沙弗萊綠)則呈現別具一格、帶著閃耀藍的唇色。

唇膏的金管包裝和裝飾圖案靈感源自於Art Deco風格,而節日限量版則在原本包裝上飾以電鍍彩色塗層,其中25色號Goldie Red為桃紅色外蓋,而710 Fay Turquoise則為綠色。

PENHALIGON’S 首推限量聖誕倒數月曆 NT$15,800

相信很多香氛迷都在等待這個品牌,終於在今年Penhaligon’s推出聖誕倒數月曆,不是抽屜造型而是由許多小紙盒堆疊而成,共有25盒。裡面包含迷你香水、身體乳、香膏,以及75g香氛蠟燭,明星商品一次獲得,據說在國外一上市就缺貨,台灣引進數量也相當稀少,要搶恐怕手腳要快。

KIEHLS X芬蘭話題藝術插畫家Janine Rewell的奇幻聖誕旅程

每年聖誕節Kiehl's都會與不同的藝術家合作,今年選擇的Janine Rewell作品以鮮豔色彩、非常具個性的線條勾勒為主,明星商品冰河醣蛋白保濕霜、金盞花化妝水,以及奶油護唇膏都換上了繽紛節慶包裝,等著收藏跟個鐵粉一起慶祝聖誕。冰河醣蛋白保濕霜 NT$1,350/50ml,金盞花植物精華化妝水 NT$1,450/250ml

檸檬奶油護唇膏(玫瑰色/透明色)NT$700/4g

驚喜聖誕倒數月曆 NT$3,480/組

以骨頭先生的奇幻聖誕之旅為概念,內含各式各樣Kiehl’s契爾氏經典旅行組產品,除了總價值超過6千元外,今年特別把聖誕限定的可愛迷人小物-骨頭先生徽針加進禮盒,讓消費者隨著一格一格的倒數月曆迎接充滿驚喜的聖誕節!

innisfree 2019 綠色聖誕 歡樂頌香氛蠟燭 60g/NT$790



innisfree一年一度的綠色聖誕限量商品又來囉!今年將以「音樂」為主題,與荷蘭平面設計師Jordy Van Den Nieuwendijk攜手打造innisfree的2019綠色聖誕系列。其中香氛一向是innisfree每年綠色聖誕必搶商品,今年的香氛蠟燭更是附上金色旋轉燭罩,利用燭火的熱對流原理讓音符圖案的扇葉旋轉,打造派對律動氣氛,度過溫暖歡樂聖誕!

我的彩妝盤限量版 內含12色眼影及4色頰彩/NT$1,280

從清新日常妝容到派對繽紛妝容都可以輕鬆打造,眼影及腮紅皆為全新色號。

迪奧J’adore金燦沐浴系列

J'adore 金萃香氛沐浴精油200ML/NT$1,700、J'adore 金萃潤澤身體乳200ML/NT$2,300

充滿儀式感的三大金燦逸品,《J’adore金萃香氛沐浴精油》絲滑柔暖的質地接觸水後,瞬間化為細膩泡沫,潔淨同時呵護肌膚;也可於泡澡時滴入幾滴,盡情享受金燦沐浴時光。《J'adore 金萃潤澤身體乳》蘊含棉花精露及茉莉花萃取物的全新配方,可潤澤並美化肌膚,同時延續沐浴後的馥郁芬芳。

J'adore 金萃閃耀身體乳150ML/NT$3,100(限量推出)

《J'adore 金萃閃耀身體乳》輕盈的凝露質地,蘊含細緻金燦粉末,一抹肌膚煥發金色絲緞光芒,綻放柔美花香調。

為了歡慶新品上市,從11月1日起,凡於全台迪奧美妍專櫃消費滿額$5,000(內含任一J’adore 商品),即可獲得限定香氛禮:「J’adore香氛精巧版」乙個,數量有限,送完為止。另外,消費不限金額,可獲得金燦聖誕限量包裝服務,以印有Christian Dior字樣的包裝紙,搭配金燦雪紡緞帶,為妳包裝聖誕心意。

Tiffany & Love男女愛語對香

for Her 愛語女性淡香精50ML $ 4,350,90ML/NT$5,900

for Him 愛語男性淡香水50ML $ 3,050,90ML/NT$4,100

2019年Tiffany & Co在香氛中展開新的篇章,在創意總監Reed Krakoff 的指導下,首度推出男女對香。女性淡香精由著名調香師Honorine Blanc 和 Marie Salamagne of Firmenich帶領,藍色羅勒配上葡萄柚、橙花精萃混合藍木紅衫,並加入香根草、雪松形成細膩又輕快的香氣。男性淡香精則以柑橘香味,搭配薑、溫暖柏樹的樹脂、檀香、香根草及藍木紅衫,營造純粹又具魅力的深邃氣息。兩款瓶身上皆有標誌性的 「&」符號象徵愛情的聯繫。

以色列綠玫瑰 柔嫩美體組 NT$1,680

Sabon最受歡迎的隱藏版香調,雖然有常賣品、但因綠玫瑰產量有限,所以貨量不多、一推出往往就被鐵粉秒殺,這次的聖誕禮盒,品牌同樣預估會迅速完售。清新柑橘為前調的以色列綠玫瑰,充滿活力的的氣息,中調玫瑰與綠茶轉換為宜人香氣,尾調的白麝香優雅感性,為沐浴去角質和保養ME TIME時光增添了幸福感,身體和心情都獲得療癒。(內含:身體磨砂膏200g、身體乳液140ml、小木匙)

雪花秀2019節慶限量彩妝系列

花釉香粧盒─2019限量版 9g*2/NT$5,380,花釉彩妍盒─2019限量版 9g/NT$5,380

雪花秀今年邀請韓國巨匠七寶搪瓷工藝大師Noh, yong sook (中譯: 盧鏞淑),打造2019節慶限量彩妝系列。花釉香粧盒—2019限量版的豔紅牡丹綻放於香檳金底色之上,卻顯嬌柔,盡是奢華高貴。粉體富含「高麗人蔘花精萃」與「梅花精萃」,強化肌膚修復力與防禦力,可作為蜜粉餅,令妝容輕盈服貼。

花釉彩妍盒—2019限量版綻放粉色花束,襯以典雅的青瓷藍,展現牡丹的優雅與活力。粉紅色與粉綠色的外盒包裝,精心描繪牡丹與奇石,祈求永恆的財富與榮耀。粉嫩色調的頰彩添加萃取自梔子果、薯根粉與紅椒粉的天然色彩粒子,可作為頰彩或局部打亮。

ETUDE HOUSE 2019 聖誕限定彩妝系列

ETUDE HOUSE在2019 年邀請到神秘來賓-聖誕老人的麋鹿魯道夫送上聖誕大禮給大家,延續秋冬大熱的酒紅、楓紅色系,魯道夫系列以溫暖的紅棕色、如聖誕雪夜的白金微光色作為重點色。魯道夫限定款的玩轉色彩迷你眼彩盤以細緻的亮粉質地閃耀女孩們的眨眼之間。

玩轉色彩迷你眼彩盤 #紅鼻子魯道夫 6 色 NT$550

玩轉色彩迷你眼影盤 #魯道夫的雪橇 6 色 NT$550

蘭芝LANEIGE 牛奶分享泡泡-白茶保溼牛奶水禮盒 NT$1,250(白茶保濕牛奶水50ml X5)

這款在韓國被韓妞盛讚為「最有效的懶人保養品」,在韓國一推出就創下每25秒賣出一瓶的超狂業績,上市3週銷售100,000瓶的亮眼紀錄。運用獨家「乳霜液態化技術」,將滿滿的乳霜融入在一瓶化妝水中,讓化妝水與乳霜的特點同時完美展現,在保養第一步驟,即能全面滋潤肌膚。歡樂派對的第二天早晨如果保養步驟想要偷懶一下,快約你的閨蜜一起搶購這組超繽紛的牛奶分享泡泡。

※BY JASMINE LEE, YOYO SU

(完整文章請看VOGUE.com)



延伸閱讀

最完整2019聖誕彩妝攻略!香奈兒CHANEL、迪奧DIOR、NARS、蘭蔻LANCOME.....話題商品持續上架。

2019聖誕彩妝攻略〜第二波釋出!Diptyque、Armani、迪奧DIOR、ghd玫瑰金禮盒.....話題商品持續上架。

更多精彩報導,詳見《VOGUE網站》

※本文由VOGUE雜誌授權報導,未經同意禁止轉載。