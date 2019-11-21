陳艾琳產後9天減7公斤　孕期保養大公開，靠消水腫神物讓琳琳腿回歸

火辣女星陳艾琳，以擁有100公分的「琳琳腿」和完美的身材比例走紅，而目前則是剛生下一位漂亮女娃兒的辣媽，身材一向姣好的陳艾琳，雖然在孕期時胖了15公斤，但產後就立刻恢復纖細曲線，她也在個人臉書上分享方法，並解答大家對她在還孕期間保養的疑惑．

在 Instagram 查看這則貼文 陳艾琳（@chen_ai_ling51）分享的貼文 於 PDT 2019 年 7月 月 28 日 上午 6:30 張貼

身材曲線超完美的陳艾琳分享，這次懷孕是她的首胎，因此沒有特別忌口，沒想到體重居然就從47公斤直飆到62公斤，整個孕期發胖了15公斤，連她自己都看不下去．

陳艾琳自己也分享：「人生第一次突破五十就直奔六，說不在意當然是騙人，照片都還能找找角度，但你們看我Youtube頻道就肯定知道避不了，我也沒有把我覺得自己太胖太醜的畫面全剪掉就是真實的紀錄著...」

雖然因為懷孕才變胖，但陳艾琳還是不免收到一些令人傷心的評論，但陳艾琳說不想因為自己比一般人多了一些關注，就塑造或讓自己必須胖很少瘦很快的假象．

在 Instagram 查看這則貼文 陳艾琳（@chen_ai_ling51）分享的貼文 於 PST 2018 年 11月 月 5 日 上午 5:41 張貼

陳艾琳也把鼓勵自己的話，跟大家分享：「我不跟美麗妥協、不偷懶、不放縱，但也別壓迫自己，我會一步步的分享自己的步伐跟方法給你們...」

雖說陳艾琳整個孕期胖了15公斤，但她的手臂跟腿還是超細呀，而且她生完就立刻瘦了好多，快看看陳艾琳到底有什麼厲害方式．

懷孕就要先認真對付水腫問題

在 Instagram 查看這則貼文 陳艾琳（@chen_ai_ling51）分享的貼文 於 PDT 2019 年 5月 月 9 日 上午 6:42 張貼

雖然陳艾琳懷孕的時候不忌口，但是對於懷孕時的水腫，琳琳還是很用心的在避免，畢竟水腫會讓孕婦看起來更臃腫呀．

陳艾琳分享她懷孕之後，每天都會貼阿嬤的配方的足貼，因成分以天然孟宗竹樹液為基底，可以幫助身體排除水氣，對於舒緩下半身腫脹和水腫很有效．

生完小孩後陳艾琳也立刻連續四晚， 貼阿嬤的配方的足貼，讓老公驚呼腿也太細，琳琳腿立刻復出回歸

大小腿每天按摩



想要消除孕期的下半身水腫，以及維持腿部的線條，大小腿每天按摩，絕對是必要的．絕對不要嫌麻煩，外力的腿部按摩，也可以幫助舒緩腿部的腫脹不適

建議可以使用孕婦專用的身體油或是身體乳液來按摩，除了能滋潤肌膚，也能緊緻拉提，記得要由下往上按才有效喔．

產後飲食注意事項

陳艾琳分享生完的9天後．體重就狂掉7公斤，除了前面提到狂貼足貼之外，每天都很認真地吃月子餐，不吃任何外食．

在 Instagram 查看這則貼文 陳艾琳（@chen_ai_ling51）分享的貼文 於 PDT 2019 年 10月 月 11 日 上午 6:02 張貼

因為月子餐都很清淡也非常的營養均衡，其實熱量都控制得剛剛好，不會吃進對身體沒用的高熱量卡路里，因此就要忍住吃外食的慾望，加上每天瘋狂擠奶，一下體重就掉下來了．

陳艾琳的孕期的美容美體推薦清單

除了產後瘦身之外，陳艾琳也分享了許多懷孕期間，有關保養和美體的產品推薦清單，還不快點筆記．

懷孕使用的﻿妊娠霜跟妊娠油

在 Instagram 查看這則貼文 陳艾琳（@chen_ai_ling51）分享的貼文 於 PDT 2019 年 9月 月 26 日 上午 6:08 張貼

陳艾琳說懷孕期間她有用了幾個牌子的妊娠霜和妊娠油，但她個人最喜歡的還是克蘭詩，無論是油還是霜的味道、吸收度和成效果，琳琳都非常喜歡．

陳艾琳說她自己是一發現懷孕，就開始擦肚子了，這也是她每天早晚必備行程，但妊娠霜和妊娠油她只會看心情選擇一種使用，不會同時一起擦．

懷孕使用的化妝品跟保養品

琳琳分享懷孕時她的化妝品和保養品其實沒什麼改變，就跟懷孕前使用的差不多，唯一有特別使用的就是erbaviva的有機沐浴乳和身體乳．

Erbaviva是來自美國加州有機家庭護理品牌，純淨、安全的天然成分，不計成本精心挑選對肌膚有益的新鮮草本植物，避免使用刺激性的清潔成份、化學香精或任何有害的添加物，準媽咪及初生嬰兒都能使用，也是非常多名人喜愛的一個品牌

▲（左起）Erbaviva 寶貝身體沐浴露8 oz，US$18.00，Erbaviva 有機保濕身體乳8 oz，US$20.00（圖／amazon.com）



在 Instagram 查看這則貼文 陳艾琳（@chen_ai_ling51）分享的貼文 於 PDT 2019 年 10月 月 29 日 上午 6:02 張貼

至於卸妝則是特別愛用植村秀的「全能奇蹟金萃潔顏油」，其99%成分都是天然植物油萃取，溫和不刺激孕婦也可以安心使用，其中的山茶花籽油有對皮膚非常好的保濕效果，卸完妝反而會覺得皮膚更嫩更保濕也不會緊繃．

琳琳也呼籲女生，懷了孕更要好好清潔！卸妝清潔真的非常重要，否則後續再貴再好的保養品，也都對皮膚無濟於事的．

懷孕期間吃什麼保健食品

在 Instagram 查看這則貼文 陳艾琳（@chen_ai_ling51）分享的貼文 於 PDT 2019 年 10月 月 30 日 上午 6:02 張貼

陳艾琳說很多孕婦懷孕的時候，都要吃一些保健食品，至於她的孕期保健食品會吃雀巢媽媽膠囊、品純粹的鱸魚精外，其他的綜合維他命、鈣、藻油、葉酸，她都是在自己婦產科醫生的診所拿的，也建議大家也可以問問自己的婦產科醫師最重要．

文／柯夢波包 圖／陳艾琳粉絲專頁

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＊本文由 柯夢波丹Cosmopolitan Taiwan 報導，未經授權同意不得轉載＊

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