「比三觀更重要的是五官」　這些重擊心臟的毒雞湯金句

▲毒雞湯雖然句句重擊，不得不承認其實很有道理。（圖／Unsplash，以下同）

編輯 / Lily

金句聽膩了讓人好無感，原來毒雞湯金句才能讓人醍醐灌頂，當你煩心難過時，好友講了一百句還聽不進去，以下幾句包準能重擊心臟，讓人瞬間清醒。

1.比三觀更重要的是五官

最近好流行談三觀，彷彿三觀合了一切都是水到渠成，但你忘記了比三觀更重要的還有五官嗎？



2.你全心全力的做到最好，還不如別人隨便搞搞

有時候盡心盡力仍然失敗，別人信手捻來一次就成功，這只能怪運氣，要不然還能怪誰？

3.失敗並不可怕，可怕是你還相信這句話

人家說失敗為成功之母，但就有人偏偏那麼倒楣，總是失敗啊！



4.你們之所以喝雞湯，因為肉都被別人吃了

有時候以為自己佔了便宜，原來一切都只是退而其次的選擇而已。



5.有人出現在你的生命裡，是為了告訴你你真好騙

買一次經驗，學一次乖，提醒自己下次別再那麼好騙。

6.有時候你不努力一下，不知道什麼是絕望

有時候正面過頭仍然達不到目標，偏偏要撞得頭破血流才能認清事實。



7.哪有什麼選擇恐懼症，不都是因為窮

這的確是個不爭的事實（哭）

8.如果有一個人秒回了你，只不過他在玩手機而已

甜言蜜語不要盡信，有時候真的只不過是巧合而已。

9.你以為他不會表達，其實他就是不愛你

很多時候別為另一半找藉口，就算不會說出口，也會用行動表示。

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