成功人士才有的閱讀習慣！書買了只看一半就堆角落　其實有5個迷人特質

編輯／JJ 圖／翻攝自IG@emmawatson、Pinterest、Unsplash

平常經過書店，習慣進去晃一圈，隨意翻閱挑選，看到有興趣的就直接買回家，但是回家後看個一、兩天卻不一定會看完，可能放在一旁一晃眼就積了一層灰，而這種情況也不是第一次發生，家中、書櫃放眼望去到處都是看一半的書。你也是這樣嗎？並不用覺得羞愧，其實這行為反而代表了某些迷人的特質：

一位作者Michael Simmons在個人Medium 網誌中提到，他深入研究了幾位傑出人士的閱讀習慣，發現他們並不常把買來的書都看完！他們大部分習慣只閱讀書本的20％至40％，且可能同時有好幾本閱讀中的書。他們享受的是「閱讀」的樂趣，並且希望閱讀的品質能維持在最高，所以並不會強迫自己一定要「讀完」，或者一定要從中反思收穫。

＃沒有壓力，只為自己閱讀

在書店中買了自己喜歡的書，為的就是想看喜歡的內容，而不是為了考試、為了迎合別人，又或者是為了去評價，不用一直去在意「還剩幾頁」、「我看了多久」、「有沒有我不了解的含義」，閱讀純粹就是為了自己而已，開心就好。

＃比起結果，更注重「過程」

這類型的人處事態度就和讀書一樣，注重的是有沒有真正享受「過程」，只要在閱讀的過程中有真心投入，就算沒有看完也心滿意足。

＃懂得活在當下，勇於把握新的際遇

面對事情不會執著於眼前，比較不會為了一件事而躊躇不前，喜歡去嘗試每一個機會，對事、對人都認為活在當下才不會錯過、並且把握住每個新的際遇。

＃什麼類型的書都看，見識多廣

喜歡的書籍不局限於某個種類，喜歡看小說、也喜歡散文，偶爾看看商業、理財，對食譜也頗有興趣，各類型雜誌也時不時會買一本來翻，這樣的人對新知總是充滿好奇心，不知不覺中也累積了許多見識，不論是實用的、冷門的，對於提升內涵都很有幫助。

＃擁有跳耀的思想，創意無窮

這樣的人認為，與其堅持把同一本書看完才能看下一本，不如把時間分配給更多想讀的書籍，同時進行也不是問題，而在轉換閱讀書籍之間，也訓練到了自己的跳耀性思考模式，腦中能同時存放多種領域的靈感，就可能比其他人激發出更多創意。

►►看更多時尚資訊分享，快來下載星光雲App