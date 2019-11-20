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文青迷搶著要！徠卡ＸPaul Smith聯名相機限量900套　彩色條紋欠收藏　

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編輯／Duke

繼2012年的「Leica X2 Edition」後，這回來自德國的徠卡相機（Leica Camera）再度攜手英國時裝品牌Paul Smith打造聯名單眼相機，其中，該相機除了擁有精密的徳國工藝外，還加入Paul Smith獨特的風格打造而成，而下方就一起來看看，這款限量900套的相機設計吧！

▲「Leica CL Paul Smith Edition」。（圖／翻攝自Leica Camera FB、Paul Smith官網）

▲徠卡相機再度攜手英國時裝品牌Paul Smith打造聯名單眼相機。（圖／翻攝自Paul Smith官網）

此次雙方選用徠卡的「Leica CL」作為聯名主軸，其鏡頭長度20.5毫米、2,400萬像素，並擁有自動對焦、每秒十幀連續拍攝速度、4K影片攝錄等功能；外觀設計的部分，主體以黑色為主調，並於底部與上方加入彩色點綴，最後再配上霓虹色背帶。

▲「Leica CL Paul Smith Edition」。（圖／翻攝自Leica Camera FB、Paul Smith官網）

▲鏡頭長度20.5毫米，並擁有2,400萬像素。（圖／翻攝自Paul Smith官網）

▲「Leica CL Paul Smith Edition」。（圖／翻攝自Leica Camera FB、Paul Smith官網）

▲「Leica CL Paul Smith Edition」。（圖／翻攝自Leica Camera FB、Paul Smith官網）

▲主體以黑色為主調，並於底部與上方加入彩色點綴。（圖／翻攝自Leica Camera FB）

▲「Leica CL Paul Smith Edition」。（圖／翻攝自Leica Camera FB、Paul Smith官網）

▲背帶採用霓虹色。（圖／翻攝自Leica Camera FB）

雙方攜手打造的「Leica CL Paul Smith Edition」，目前已於徠卡相機台灣官方直營門市與Paul Smith官網開賣，定價為台幣140,000元，並限量900套，有興趣的朋友，都可以前往直營門市詢問喔！

此外，今年9月Converse也找來Paul Smith日本支線PS Paul Smith聯手設計All Star 100鞋款，而該鞋款採用經典的Converse純白色調搭配彩色設計的Logo與後跟裝飾製作而成，鞋墊部分則使用緩震力極佳的React。

▲Paul Smith x converse。（圖／翻攝自Paul Smith Japan）

▲Paul Smith x converse。（圖／翻攝自Paul Smith Japan）

▲採用純白色調搭配彩色設計的Logo與後跟裝飾製作而成。（圖／翻攝自Paul Smith Japan）

▲Paul Smith x converse。（圖／翻攝自Paul Smith Japan）

▲鞋墊使用緩震力極佳的React科技。（圖／翻攝自Paul Smith Japan）

Converse X PS Paul Smith All Star 100鞋款，目前已於Paul Smith日本官網與日本指定專賣店發售，定價為日圓17,600元（約台幣4,930元），有興趣的朋友都可以至官網選購。

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關鍵字：

Leica, 德國, 徠卡相機, PaulSmith, 單眼, 自動對焦, 4K影片攝錄
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